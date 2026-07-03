Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat joi, la Erevan, un nou pachet de măsuri comerciale autonome pentru Armenia, inspirat de mecanismul folosit anterior în sprijinul Ucrainei, potrivit Politico.

Inițiativa urmărește să ajute economia armeană să facă față presiunilor economice tot mai mari exercitate de Rusia și să faciliteze accesul produselor armene pe piața Uniunii Europene.

Anunțul a fost făcut în timpul vizitei oficiale a Ursulei von der Leyen în capitala Armeniei, alături de comisarul european pentru extindere, Marta Kos.

Cele două oficialități s-au întâlnit cu premierul Nikol Pașinian, într-un moment considerat important pentru relațiile dintre Erevan și Bruxelles, după ce guvernul proeuropean și-a consolidat recent majoritatea parlamentară în urma alegerilor.

Potrivit Comisiei Europene, măsurile comerciale autonome ar elimina sau reduce barierele pentru aproximativ 80% din exporturile Armeniei către Uniunea Europeană. Pachetul trebuie însă aprobat de Parlamentul European și de statele membre înainte de a intra în vigoare.

Modelul propus este similar celui utilizat de Uniunea Europeană pentru sprijinirea economiei Ucrainei după declanșarea războiului. Bruxellesul consideră că această abordare poate contribui la diversificarea piețelor de export ale Armeniei și la diminuarea dependenței economice de Rusia.

În declarațiile transmise de Comisia Europeană, Ursula von der Leyen a afirmat că rezultatul recentelor alegeri demonstrează soliditatea instituțiilor democratice din Armenia.

„Alegerile recente au arătat forța democrației din Armenia. Poporul armean a ales reformele și un parteneriat mai strâns cu Uniunea noastră. Nicio țară nu ar trebui să fie supusă presiunilor pentru o alegere suverană”, a declarat președinta Comisiei Europene.

Ea a precizat că Uniunea Europeană își intensifică sprijinul pentru Armenia prin acest nou pachet comercial, care completează un ajutor financiar de 52 de milioane de euro anunțat în luna iunie.

Executivul european susține că noile măsuri au fost concepute pentru a sprijini producătorii armeni afectați de restricțiile comerciale impuse de Rusia în ultimele luni.

Un exemplu este blocarea temporară a importurilor de flori din Armenia de către autoritățile ruse, situație în care Uniunea Europeană a intervenit pentru a identifica noi cumpărători pe piața comunitară.

Pachetul comercial face parte dintr-un program european mai amplu de sprijin pentru Armenia, în valoare totală de 288 de milioane de euro. Fondurile sunt destinate susținerii reformelor economice, consolidării rezilienței și dezvoltării relațiilor comerciale cu statele membre ale Uniunii Europene.

Comisia Europeană a anunțat că, până la sfârșitul anului, la Erevan va avea loc un dialog la nivel înalt între Uniunea Europeană și Armenia. Reuniunea va evalua stadiul reformelor economice și va stabili noi direcții de cooperare în domeniul comerțului, investițiilor și integrării economice.

Anunțul vine într-un context în care Armenia își intensifică apropierea de Uniunea Europeană, pe fondul relațiilor tot mai tensionate cu Rusia și al eforturilor autorităților de la Erevan de a-și diversifica parteneriatele economice și politice.