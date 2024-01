Marea dragoste a lui Benito Mussolini. O iubire clandestină, bazată pe idolatria față de Il Duce

Claretta și Benito Mussolini – o iubire clandestină bazată pe idolatria față de Il Duce. Cum a sfârșit nevinovată amanta liderului fascist italian?

Benito și Claretta Petacci au fost un cuplu neoficial al Italiei fasciste. El era cu 28 de ani mai în vârstă decât ea. Mussolini a fost căsătorit în 1914-1915 cu Ida Dalser, deși din 1911 era într-o relație cu Margherita Sarfatti, relația durând până în 1931. Între timp, în 1915 și până la moarte, fără a renunța la Margherita, Mussolini a fost căsătorit cu Rachelle Guidi cu care a avut mai mulți copii: Vittorio, Edda și Romano, copii care i-au supraviețuit tatălui. A mai avut un copil cu Ida Dalser, Benito Albino pe care nu l-a recunoscut niciodată.

Claretta și Benito Mussolini – dragostea unei fetițe pentru liderul suprem

Claretta Petacci se naște la Roma, la 27 februarie 1912. Era fiica medicului Papei, Francesco Petacci și a Giuseppinei Persichetti. Părinții ei sunt în aristocrația Romei. O soră a Clarettei devine actriță, iar Claretta vrea și ea acest lucru, astfel că ea va ajunge la faimoasele studiouri Cinecitta pe care Mussolini le-a dezvoltat ca să-l ajute în propaganda lui. Mussolini a fost un jurnalist socialist și toată viața a scris foarte bine și a vorbit foarte bine. Ziarul său Popolo d Italia a fost vândut la un moment dat unei entități private pe o sumă colosală.

Și totuși, cum a ajuns o puștoaică, actrița Clara Petacci să-l iubească pe Mussolini? Tatăl ei devine la începutul anilor 20, simpatizant fascist iar când Mussolini devine il Duce, în octombrie 1922, lumea e în extaz, mai ales fetița sa de 10 ani, Clara, alintată Claretta. În aprilie 1026, Violet Gibson trage asupra lui Mussolini iar Claretta care are 14 ani uimește pe toată lumea strigând public că ar fi vrut să oprească gloanțele trase asupra Ducelui cu propriul corp. Fraza o va ajuta ca la momentul oportun să îi taie calea lui Mussolini.

Claretta și Ben – o relație în văzul lumii acceptată nolens-volens de public

Întâlnirea care îl face pe Mussolini, un bărbat în toată firea, trecut de prima tinerețe, să o accepte pe Claretta are loc în 1933. Mussolini are 50 de ani, Claretta aproape 22. Ea nu a avut permis de conducere, dar il Duce îi face cadou un Fiat, ediție unică, un singur loc, capitonaje și decorațiuni exotice de lux, lemn de mahon, mătase fină, piele de elefant. Are apartamentul ei în Palazzo Venezia. În 1034, Mussolini o mărită de ochii lumii cu aviatorul Riccardo Federici, care devine atașat aero la Tokyo în 1934. Cei doi vor divorța în 1936. Clara îi spunea lui Benito, Ben iar el din Clara o striga Claretta. Fratele ei, Marcello va fi un profitor al epocii. Și-a traficat la greu influența și a urmat cuplul Ben-Claretta la Salo, în 1943-1945.

La 28 aprilie 1945, cu două zile înaintea lui Hitler, Mussolini și Claretta sunt executați la Giulino di Mezegra un sătuc italian de lângă Dongo. Mussolini a fost capturat în timp ce ar fi dorit să treacă în Elveția, stat în care fugise și în Primul Război Mondial. Marcello a fost și el executat. Nu se știe dacă au fost partizanii comuniști ai colonelului Valerio alias Luigi Longo sau un agent britanic, cu numele de cod Căpitanul Neri, care ar fi avut ordin de la Churchill să-l lichideze pe Mussolini pentru ca acesta să nu publice corespondența prietenoasă cu Churchill, care fusese bun prieten cu Mussolini încă din anii 20, înainte de a deveni premier britanic și anti-nazist.

Amanta avea știință de atrocități

Alte voci spun că executantul a fost Walter Audisio. Rudele Clarettei l-au dat în judecată considerând că nu trebuia să o execute pe Claretta, dar el a avut câștig de cauză în 1967, demonstrând că amanta Ducelui, Claretta a cunoscut deciziile criminale ale Ducelui din timpul Republicii de la Salo, inclusiv aspecte legate de Holocaust, iar actul execuției a reprezentat un act de luptă contra Germaniei Naziste fiindcă Republica de la Salo era un stat marionetă al Germaniei.

Trupurile lui Mussolini, Clarettei, lui Marcello și al altor membri ai grupului de la Dongo/Giulino di Mezegra au ajuns într-o benzinărie ESSO din Piazale Loreto din Milano. Au fost atârnate în cârlige, legate de picioare și având capul în jos, Mussolini avea 62 de ani, Claretta avea 33 de ani. Lui Mussolini i se zdrobise craniul cu cizmele militare ale partizanilor care i-au adus la Milano.

Rachele Mussolini a reușit să aducă trupul soțului ei care a fost într-un final înhumat la Predappio. Claretta a fost înmormântată la Verano,