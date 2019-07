29 iulie

Nu mai sunt politicieni ca Dag Hammarskjöld… HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 29 iulie s-au născut Benito Mussolini, Dag Hammarskjöld, Nicolae Steinhardt, Dan Damian, Victor Ion Popa, Carmen Stănescu, Mircea Lucescu, Anca Sigartău.

„Evenimentul Zilei” din 29 iulie 2012 a fost plebiscitul, sau referendumul, pentru depunerea mandatului Preşedintelui României, pe atunci, Traian Băsescu. A fost după cum prevăzusem, Băsescu s-a întors la Cotroceni. Acum, avem un alt preşedinte, care are singurul merit, singurul record, că a reuşit să nu fie supus procedurii de impeachment. Mulţi români sunt sideraţi de cât de nepăsător este preşedintele României faţă de problemele lor. Eu, nu, i-am făcut horoscopul şi v-am avertizat la momentul respectiv!

Parcă văd că la prezidențiale o să se prezinte iar candidaţi pe care nici nu i-aş lăsa să deschidă poarta la Cotroceni!

Dar, asta este soarta coloniilor. În toată istoria colonială a existat un singur preşedinte valabil, care şi-a scos ţara din mizerie: Léopold Sédar Senghor, preşedintele Senegalului pentru două decenii, un om stimat până şi de metropolă – Franţa l-a ridicat în rândul nemuritorilor Academiei Franceze.

Dar hai să nu ne enervăm, este prea cald, dragi lupi, padawani şi hobbiţi!

Astăzi pomenim doi bărbaţi „con cojones”, duri, îndrăzneţi, curajoşi şi inteligenţi: Benito Mussolini şi pe Dag Hammarskjöld. Și un evreu bun de pus pe rană, Nicolae Steinhardt.

Dacă pe Benito, „Il Duce” îl cunoşteţi din istorie, din filme, cărţi etc , pe Nicolaea Steinhardt l-ați citit, despre Dag nu ştiţi prea multe, mă gândesc.

Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld. Un suedez dat dracului, Doamne iartă-mă, cu sânge de viking în instalație mai mult decât Ragnar cel Mare și Erik cel Roșu, împreună. Cel despre care John F. Kennedy a spus că realizează, că, în comparaţie cu Dag, el este un om mic şi că Hammarskjöld este cel mai mare om de stat al secolului XX!

Un tip dur ca diamantul, foarte înalt, masiv, cu o uitătură care spunea: „Băi lăcustă, dacă nu faci ce trebuie şi este corect, îţi scot rinichii pe nas!” Tehnocrat, economist, diplomat, bancher şi cu pregătire tehnică militară, suedezul Dag a fost numit al doilea Sercetar General al ONU, post pe care l-a ocupat din aprilie 1953 până în septembrie 1961, o perioadă deosebit de dificilă. În timpul lui, ONU era o putere mondială, acel Guvern Mondial dotat cu o armată teribilă aeropurtată, de care se pomeneşte în teoria conspiraţiei.

În una dintre cele mai furtunoase perioade ale istoriei, Dag a construit o armată a „căştilor albastre” bazată pe contingente scandinave, daneze, finice, germane şi cu foşti ofiţeri şi combatanţi din „Legiunea Străină”. O armată de care le era frică la toți. Dotaţi cu arme americane de ultimă generaţie, dar, atenție, și cu cea mai bună armă de asalt, AK-47, fabricată în Cehoslovacia. Atât Vestul cât şi Estul erau la fel de mulţumiţi, sau nemulţumiţi, de prestaţia suedezului, dar îl respectau suficient de mult, a se citi îi erau frică de el, ca să-l susţină, până la urmă.

Mai puţin mulţumiţi erau dictatorii locali. Dag avea un perete plin, la ONU, cu trofee, cu capetele lor, spuneau, glumind, gurile rele de pe atunci. Unul dintre ei, congolezul Moise Ciombe, „ăla de dădea cu bombe”, aflând că Hammarskjöld vine în Congo ca să-şi ţină cuvântul cu scosul rinichilor, cu scosul rinichilor lui, a angajat un mercenar cu un avion de vânătoare, se crede că a fost un Mustang, pentru suma de zece mii de dolari. Puțin? Mult, pentru vremea aceea!

Avionul Douglas DC-6 cu indicativul SE-BDY a fost interceptat la ora locală 12:59 în data de 18 septembrie 1961, de către mercenar, deasupra Rhodesiei, sau Zambiei, cum vreți, lângă Ndola şi doborât cu o rachetă neexplozivă aer-aer. Arma curată pentru un asasinat „fără urme”! Dag Hammarskjöld şi ceilalţi cincisprezece ofiţeri şi înalţi funcţionari ONU au încetat din viaţă din cauza prăbuşirii avionului, au fost, deci, asasinaţi. Mărturia sergentului Harold Julien, singurul care a supravieţuit căderii avionului, dar a murit trei zile mai târziu, în spital, a fost desecretizată după cincizeci de ani de la eveniment şi este edificatoare. Este absolut clar şi fără urmă de îndoială că Dag Hammarskjöld a fost asasinat! Mai mult, recent, anul acesta, s-a descoperit că, pilotul avionului agresor, Jan van Risseghem, un mercenar belgian, a mărturisit că a primit ordin și de la MI6 să-l doboare pe Secretarul General ONU. ”Uneori faci ceea ce nu dorești să faci!”

Postum, Dag Hammarskjöld a fost acoperit de onoruri şi recompense printre care s-a numărat şi un Premiu Nobel pentru pace. Una dintre foarte puținele excepții la regula că premiul cel mai râvnit din lume se acordă doar persoanelor în viață.

De atunci, după Dag Hammarskjöld, ONU a început să decadă. Şi a ajuns la umbra caraghioasă din ziua de astăzi!

Sincer, nu înţeleg de ce totul decade, prostia devine virtute şi vorba lui Umberto Eco: „idiotul satului este purtător de adevăr”! Probabil entropia și căldura sunt de vină, umanitatea îmbătrâneşte, degenerează şi se prosteşte. Poate și de la radiaţii? Bună întrebare!

Ei, nu este nicio tragedie, au mai fost patru civilizaţii înaintea noastră pe Pământ! Şi, în eternitate, orice se poate întâmpla…

A venit arhontele de Constantinopol, Prietenul Muzicii, a stat tot weekendul în pustnicia mea, s-a jucat cu cațelușele și am mâncat împreună mămăligă cu brânză de capră, smântână și cu ceapa roșie, am băut apă rece ca gheața de la Izvorul lui Burebista. Asta a dorit domnia lui. Am discutat despre una, despre alta. Mi-a spus mai multe istorii adevărate. O să vi le spun și domniilor voastre. Mâine o să vă povestesc, dacă vrea bunul Dumnezeu, despre dispariția Emanuelei Orlandi, un caz celebru din Italia, asemănător cu cel de la Caracal, acolo unde, spune vorba veche, s-a răsturnat căruța cu proști. Și, mâine după mâine, despre un dar secret de o semnificație colosală făcut de Papa Francisc către Patriarhul ecumeninc Bartolomeu, m-am uitat, nu s-a pomenit mai nimic în presa noastră.

Așa că avem suficiente motive, să avem speranță, să așteptăm ziua de mâine cu încredere, doar este o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Astăzi poţi să-ţi lărgeşti sfera cunoştiinţelor. Fie că e vorba de relaţii sociale, sau de utilizarea unor tehnologii în comunicaţii. Nu te grăbi să iei atitudine în problemele sentimentale! Încă o zi dinamică, cu o desfăşurare aproape surprinzătoare. Pentru unii dintre Berbeci este o zi benefică înţelegerilor de tot felul, semnării hârtiilor, contractelor, finalizarii situaţiilor cu caracter legal, sau orice este legat de jurisprudenţă.

TAUR Numai Uranus în zodie, dar este mai mult decât suficient! Încercă să eviţi discuţiile care pot degenera. Este prea cald şi, decât să vă certaţi, mai bine staţi la umbră… Eşti mereu surprins de cât de rapid poate să treacă timpul! Ceea ce cumperi astăzi, fără să fie prea scump, îţi va fi util şi de folos! În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie, ca o pernă moale, care încearcă să-ţi frâneze acţiunile.

GEMENI Eşti căutat, lăudat, invitat la masă! Natura ta, comodă şi curioasă, concomitent, apreciază climatul acesta boieresc, civilizat. Reflectezi că dacă ţi se întâmplă, înseamnă că ţi se cuvine! Nu trebuie sa faci din problemele altora cruciade proprii, dar nici să ignori pe aproapele tau din anturaj, din familie, care are cu adevărat nevoie de ajutor. Nu te enerva, nu reacţiona disproporţional ci încercă să-ţi păstrezi calmul şi să lămureşti pe cei în chestiune de cum stă treaba.

RAC Te sprijini pe convingerile tale solide şi pe o reputaţie bună. Azi reuşeşti să prevalezi prin modul pacifist prin care te ilustrezi. Lumea s-a cam săturat de situaţii tensionate, negative! Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică, probabil, pe plan social. Ziua nu este cea mai bună din tot anul, dar de departe nici cea mai proastă, asa încat o să te strecori prin căldura aceasta, bine descrisă de Dante, spre seară care trebuie neapărat să-ţi îmbunătăţească bilanţul zilnic.

LEU Contrar a ceea ce crezi, nu se întâmplă nimic! Este prea cald şi prea vacanţă ca să se petreacă ceva important. Te bucuri de o „pace în marş”! Dar, atenţie: „si vis pacem, para bellum”! Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare. Sfatul meu este să fii mai atent decât de obicei la tot ceea ce înseamnă parteneriat, fie că este vorba de afaceri, fie de dragoste, sau de amândouă.

FECIOARĂ Luna indică că astăzi eşti conştient că-ţi lipseşte autoritatea şi duritatea. Te descurci onorabil jucând cartea politeţii şi a dialogului civilizat. Sigur, dacă ai cu cine! O informaţie te luminează la propriu şi la figurat. Un film bun, o discuţie cu prietenii la un suc, o cină plăcută cu toată familia – ceva de genul acesta care să-ţi mulţumească inima şi să justifice, totuşi, aspectele favorabile astrologice.

BALANŢĂ Eşti nervos, obosit şi agitat… poate din cauza căldurii! Stelele spun că nu ai niciun motiv, profesional sau sentimental, de îngrijorare. Lucrurile sunt la fel ca ieri, nu sunt mai rele! Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii sau avantaje iluzorii. Adevărul este că nu te se poţi schimba deloc, dar dacă ai abilitatea necesară poţi să imiţi dinamica semnelor de foc, să joaci pentru scurt timp un rol!

SCORPION Ziua este bună! Ai un comportament mult mai pe placul anturajului de vacanţă, sau al colegilor de birou. Adică reuşeşti să te încadrezi în ipocrizia relaţiilor sociale. Stai la umbră! „Disimularea inteligentă” a fost întotdeauna cheia succesului, în afaceri, dragoste sau război. Nu este vorba de falsitate sau ipocrizie. Aşa se face… Totuşi, nu este o zi critică, ceea ce te fereşte parţial de extreme, de neplăceri. Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante sau excesiv de vanitoase. Nu cheltui sub impulsul momentului!

SĂGETĂTOR Evită, astăzi, să mănânci o cantitate enormă de ciocolată (îngheţată) sub pretextul că e plină de magneziu şi de serotonină şi endorfină, substanţele fericirii! Iubirea este mult mai dulce! Configuraţia stelelor arată o perioada excelentă, mai ales in ceea ce priveşte profesia şi ascensiunea socială. Cu mai multă obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior vei gasi calea. Pe de alta parte nu lua în serios toate bârfele şi intrigile făcute parcă de cei din jur, de plictiseală sau din… bunătate!

CAPRICORN După o dimineaţă densă e bine să eviţi izbucnirile emoţionale şi să te relaxezi. Nu este indicată schimbarea la care te gândeşti! Ţine-te de ce ai făcut până acum, spune Pluton din zodie! Întâlnirile sau activităţile sociale de dimineaţă îţi aduc un oarecare confort şi îţi motivează acţiunile ulterioare. Aspecte minore benefice te avantajeaza esenţial în lămurirea, în clarificarea, unei situaţii familiale, cu anturajul, în cursul unei convorbiri la mobil.

VĂRSĂTOR Şi astăzi eşti la fel de insistent ca să-ţi impui propriul sistem, fie în vacanţă, fie la serviciu. Ai idei şi teorii valabile, dar nimeni nu te ascultă… Ai răbdare, vine şi rândul tău! Este bine să începi proiecte noi, să discuţi şi să motivezi oamenii. Poţi să te implici mai mult în viaţa celor mici, fie că este vorba de copii, fie de animăluţe. Aşa o să petreci momente plăcute care îţi umplu inima de veselie şi bunăvoinţă.

PEŞTI Domeniul sentimental devine din ce în ce mai important pentru tine, cum vara devine mai călduroasă. Având sângele rece, probabil că văpaia toridă îţi înfierbântă sângele! Glumeam, dar… glumeam serios! De asemenea o zi favorabilă micilor deplasări. Atenţie la vremea neplăcut de caldă, projează-te în mod corespunzător! Poţi să te duci la cumpărături de completare după weekend, sigur, este o activitate plăcută, dar programează exact ceea ce vrei să achiziţionezi, nu pierde timpul şi banii!

