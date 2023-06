Actrița care nu a mai vrut pe nimeni după moartea soțului ei. A ales singurătatea în loc „să-și strice bătrânețea” cu un alt bărbat

Cezara Dafinescu a avut două căsătorii în viața ei. Primul soț a fost George Motoi, cu care a fost căsătorită până în anul 1997. A doua căsătorie a fost cu Gelu Fronea, care a murit în anul 2003, în urma unui accident de motocicletă.

Cezara Dafinescu nu a mai putut iubi pe nimeni după moarte lui Gelu Fronea

Cezara Dafinescu a mărturisit că după pierderea soțului ei nu a resimțit dorința de a iubi pe altcineva și mereu a avut senzația că nimeni nu ar fi putut să-l egaleze pe Gelu Fronea.

„Eu sunt Leu pur! Am avut așa o șansă în viață… Am avut doi soți extraordinari și nu știu câți iubiți – în sensul de bărbați m-au iubit pe bune și pe prietenie, fiecare extra pe palierul lui, în genul lui. Eu am trăit tot ce își poate dori o femeie din punct de vedere sentimental. Am fost adulată de Motoi și ținută în palmă, amor „telectual” și adulată de al doilea soț cu care am avut pasiune și nebunie.

Altfel ce îți mai poți dori într-o căsnicie? Ca să mă mărit ar trebui să găsesc un om peste cei doi soți ai mei. Ei bine, nu l-am găsit și nu vreau să fiu dezamăgită. Oamenii buni sunt luați, cum se spune, iar ciurucurile sunt… ciurucuri înspăimântate, își trag izmenele de pe ei. Nu, eu am trăit mult prea frumos ca să-mi stric bătrânețea. Mă rog, tinerețea vreau să zic!”, a declarat Cezara Dafinescu în podcastul Adinei Alberts.

La vârsta de 75 de ani, fosta actriță afirmă că se simte extrem de împăcată cu faptul că va rămâne singură pe tot parcursul vieții și nu se simte deranjată de această situație.

Aceasta a vorbit și despre actorie și a mărturisit de ce nu mai vrea să joace în piese de teatru sau să ia anumite roluri.

„Nu am nici o problemă cu asta! Tot așa cum mă întreabă lumea de ce nu mă lupt să joc în anumite piese. Le spun că nu am ce să joc pentru că, până la această vârstă, am jucat tot ce se poate juca frumos.

Am fost o actriță privilegiată, o femeie care a avut ce n-au avut multe femei și atunci accept soarta mea, las pe Dumnezeu să decidă. Accept și înțeleg și lipsa familiei. Am grijă de căței, de păsări, de flori… Nu le putem avea pe toate și aș fi nedreaptă să vreau mai mult decât am avut!”, a mai povestit Cezara Dafinescu.

Gelu Fronea a fost sufletul pereche al acriței

Actrița a mai povestit că pe parcursul căsniciei ei cu Gelu Fronea, a simțit că el este sufletul ei pereche, iar după atâția ani de când nu mai e, are încă în minte privirea și ochii lui.

Cezara Dafinescu a mărturisit că la scurt timp după moarte soțului ei pe motocicletă, nu a mai vrut să trăiască și și-a dorit moartea. „A venit nebunia asta cu accidentul lui stupid, absolut stupid, pe o motocicletă, cu 60 de kilometri la oră. M-am dus la spital și am stat 4 zile, el nu a murit, de cât de puternic era organismul.

Era, bineînțeles, conectat la aparate, iar eu, în nebunia mea, eram sigură că se va face bine. Un an de zile după șocul ăsta, după moartea lui, nu am fost om. De fapt eu voiam să mor”, a mai dezvăluit aceasta, potrivit viva.ro.