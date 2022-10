Ciudata despărțire dintre Cezara Dafinescu și George Motoi a şocat lumea la acea vreme pentru că toată lumea ştia cât de mult se iubesc, iar ea spunea că este „Făt-Frumosul” ei, dar l-a părăsit pentru un om de afaceri.

George Motoi și Cezara Dafinescu erau ca Soarele și ca Luna, unul mai cald, altul mai rece. Dar chiar și așa, au reușit să rămână unul lângă altul mult timp, căsnicia lor durând 23 de ani.

„Sigur că l-am iubit pe George Motoi într-un fel anume. Eram mai tânără decât el cu 12 ani. Căsnicia a fost extraordinară, dar a fost acea căsnicie dintre doi oameni cu temperamente diferite. George este foarte sobru, foarte rece, cel puţin cu mine…”, a declarat Cezara Dafinescu într-un interviu.

George Motoi și Cezara Dafinescu s-au cunoscut în facultate. S-au căsătorit după doar o lună

„De George m-am îndrăgostit în anul doi de facultate. Mai întâi, văzându-l în filme! Apoi, destinul a făcut să ne întâlnim și aievea și să formăm un cuplu, în viață și, mai târziu, și pe scenă. El a fost Făt Frumosul pe care îl așteaptă orice fată să vină pe un cal alb. Îi voi fi mereu recunoscătoare pentru tot ce mi-a dat, a mai spus Cezara Dafinescu într-un interviu.

„Mi-a convenit foarte tare acea perioadă pentru că nu ştiam cum e altfel, credeam că aşa trebuie să fie în viaţă, să fie o căsnicie cu un om cu care ai afinităţi. Fiind şi în aceeaşi meserie, era foarte bine, discutam foarte mult, jucam împreună, nu am simţit nevoia de altceva. Nu știu când și cum s-a stins dragostea noastră…”, a mai spus Cezara Dafinescu.

„Nu am de ce să regret căsnicia aceea. În acel moment, George a fost alesul meu”

Însă dragostea dintre ei s-a stins, iar ambii au făcut loc altor iubiri. Când încă era căsătorită cu Motoi, Cezara Dafinescu l-a găsit pe cel pe care avea să îl numească „iubirea vieții”, Gelu Fronea, un om de afaceri. Actrița l-a părăsit pe Motoi și s-a recăsătorit.

„Eu consider că am facut un gest de curaj să spun George, îl iubesc pe X, vreau să divorțăm!. Mă întreb oare i-ar fi convenit să-l mint? Nu cred că puteam eu. Când vine norul ala superb de primăvară, plutești și nu știi cum te afunzi.

Amândoi eram căsătoriți, dar trebuia să fim unul cu altul”, a mai povestit actrița, cu ceva timp în urmă, la postul TV Acasă.

Noul mariaj a durat puţin, omul de afaceri a murit

Din păcate, după șase ani de la acest nou mariaj, Gelu Fronea a făcut accident cu motocicleta și a decedat. Cezara Dafinescu a simțit atunci că moare și ea, atât de dureroasă a fost despărțirea.

„Era, bineînțeles, conectat la aparate, iar eu, în nebunia mea, eram sigură că se va face bine. Un an de zile după șocul ăsta, după moartea lui, nu am fost om. De fapt, eu voiam să mor. Am simțit că Gelu este sufletul meu pereche și acum, după atâtia ani, am în minte privirea și ochii lui. Perioada aia a fost momentul meu în care am renunțat la teatru și, pentru un om care a iubit atât de mult și își iubeste atât de mult meseria, asta a fost definitoriu pentru dragostea asta. Pe mine nu m-a mai interesat teatrul și a fost perioada mea, de vreo 6 ani, în care am vrut să fiu soție, amantă, gospodină, tot ce vrei”, a spus Cezara Dafinescu despre căsnicia ei cu cel de-al doilea soț.

Scrisoarea scrisă de Cezara Dafinescu pentru George Motoi

Cezara Dafinescu a publicat pe contul ei de Facebook o scrisoare emoţionantă, dedicată celui de care a legat-o o căsnicie de 23 de ani, George Motoi:

GEORGE. Totul în viaţă vine pe neaşteptate şi aşa se întâmplă până la sfârşitul ei!

De George m-am îndrăgostit în anul doi de facultate. Mai întâi, văzându-l în filme! Apoi, destinul a făcut să ne întâlnim şi aievea şi să formăm un cuplu, în viaţă şi mai târziu şi pe scenă. El a fost «Făt Frumosul» pe care îl aşteaptă orice fată să vină pe un cal alb…

Şi, pentru că era mai matur decât mine, în mare parte mi-a modelat cariera cu experienţa lui. Alături de el am învăţat că adevărata inteligenţă este asemenea unui izvor, de-a pururi nou, fermecat, adevărata inteligenţă este mereu copleşită de uimire.

Am învăţat de la el că libertatea nu este dreptul de a face ce vrei, ci de a face ceea ce se cuvine. Ea este asumarea unui risc. Înseamnă răspundere, şi de aceea majoritatea oamenilor se tem de ea. Dar, mai cu seamă, George m-a învăţat că în teatru trebuie să intri pe uşa din faţă.

Nu ştiu când şi cum s-a stins dragostea noastră

Îi voi fi mereu recunoscătoare pentru tot ce mi-a dat, dar… Sentimentele noastre, chiar şi cele mai puternice, mor… şi te uiţi la femeia care ai fost acum câţiva ani cu indiferenţa şi curiozitatea cu care priveşti o femeie străină. Nu ştiu când şi cum s-a stins dragostea noastră. Destinul nostru atârnă de un gest, de un cuvânt, la început cel mai mic efort este de ajuns să-l ţină în loc, apoi trebuie să pui în mişcare un mecanism gigant.

Cum spunea André Maurois în «Climate»: «Bănuielile cuibărite în sufletul cuiva, aşezate în şir ca minele una după alta, nimicesc iubirea prin explozii succesive.» O mare dragoste nu reuşeşte să lege de tine fiinţa iubită, dacă nu ştii în acelaşi timp să-i umpli viaţa cu o bogăţie de sentimente mereu reînnoite. Cu George am rămas prietenă. Suntem doi oameni care s-au iubit cândva, au un copil împreună şi nu e vina noastră dacă sentimentele s-au mai schimbat cu trecerea anilor. A-l renega pe George ar însemna să mă reneg pe mine, pentru că într-o perioadă a vieţii mele, el a fost ALESUL. Drum bun dragul meu, porneşte cu lumina spre stele şi IARTĂ-MĂ! EU TE-AM IERTAT DE MULT! Cezara.