Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat noile tarife impuse de administrația președintelui Donald Trump asupra produselor europene, afirmând că acuzațiile privind deficiențele în combaterea muncii forțate sunt nefondate. Declarațiile au fost făcute vineri, în marja reuniunilor ASEAN desfășurate la Manila, potrivit Reuters.

Reacția vine după ce administrația americană a anunțat introducerea unor noi tarife de 10% și 12,5% pentru mărfurile provenite din 60 de parteneri comerciali, inclusiv Uniunea Europeană.

Washingtonul susține că măsura este justificată de aplicarea insuficientă a interdicțiilor privind produsele realizate prin muncă forțată.

Kallas a respins ferm argumentele invocate de Statele Unite și a subliniat că legislația europeană oferă standarde ridicate de protecție a angajaților.

„Nu poți spune asta despre Uniunea Europeană. Dacă compari legislația noastră privind munca cu cea din Statele Unite, noi avem concedii plătite și condiții foarte bune pentru angajați. Așadar, această acuzație nu este cu adevărat întemeiată”, a declarat oficialul european pentru Reuters.

Întrebată dacă Bruxellesul anticipa includerea Uniunii Europene în noul val de tarife, Kallas a răspuns că decizia a fost neașteptată.

„Cine mai poate urmări toate tarifele care sunt introduse și suspendate? Nu, nu ne așteptam la asta”, a afirmat ea.

Potrivit șefei diplomației europene, Uniunea Europeană și-a respectat obligațiile asumate prin acordul comercial transatlantic încheiat anul trecut și va solicita clarificări oficiale din partea Washingtonului.

„Am avut o înțelegere cu America și ne-am respectat partea din acord. De aceea este o surpriză negativă că această înțelegere nu este respectată”, a spus Kallas.

Noile tarife reprezintă cel mai recent pas al administrației Trump în direcția unei politici comerciale protecționiste. Decizia vine după ce, la începutul acestui an, Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele „reciproce” impuse anterior în baza unor competențe de urgență, măsură care urmărea reducerea deficitului comercial american.

În cadrul aceleiași intervenții, Kaja Kallas a vorbit și despre cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni adoptat de Uniunea Europeană împotriva Rusiei din cauza războiului din Ucraina.

Potrivit acesteia, sancțiunile urmăresc să reducă resursele financiare ale Moscovei și să limiteze capacitatea Rusiei de a continua conflictul.

„Scopul este să îi privăm de finanțarea acestui război”, a declarat Kallas.

Oficialul european a susținut că sancțiunile afectează economia rusă și reduc posibilitatea autorităților de la Moscova de a atrage capital din exterior.

Ea a precizat că aceste măsuri fac parte dintr-o strategie mai amplă prin care Uniunea Europeană încearcă să determine Rusia să participe la negocieri serioase privind încheierea războiului din Ucraina.