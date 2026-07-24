International

UE contestă noile tarife impuse de SUA. Kaja Kallas: Nu sunt întemeiate

Comentează știrea
UE contestă noile tarife impuse de SUA. Kaja Kallas: Nu sunt întemeiateKaja Kallas / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat noile tarife impuse de administrația președintelui Donald Trump asupra produselor europene, afirmând că acuzațiile privind deficiențele în combaterea muncii forțate sunt nefondate. Declarațiile au fost făcute vineri, în marja reuniunilor ASEAN desfășurate la Manila, potrivit Reuters.

Reacția vine după ce administrația americană a anunțat introducerea unor noi tarife de 10% și 12,5% pentru mărfurile provenite din 60 de parteneri comerciali, inclusiv Uniunea Europeană.

Washingtonul susține că măsura este justificată de aplicarea insuficientă a interdicțiilor privind produsele realizate prin muncă forțată.

Kaja Kallas: Nu poți spune asta despre Uniunea Europeană

Kallas a respins ferm argumentele invocate de Statele Unite și a subliniat că legislația europeană oferă standarde ridicate de protecție a angajaților.

„Nu poți spune asta despre Uniunea Europeană. Dacă compari legislația noastră privind munca cu cea din Statele Unite, noi avem concedii plătite și condiții foarte bune pentru angajați. Așadar, această acuzație nu este cu adevărat întemeiată”, a declarat oficialul european pentru Reuters.

Întrebată dacă Bruxellesul anticipa includerea Uniunii Europene în noul val de tarife, Kallas a răspuns că decizia a fost neașteptată.

„Cine mai poate urmări toate tarifele care sunt introduse și suspendate? Nu, nu ne așteptam la asta”, a afirmat ea.

Bruxellesul susține că acordul comercial a fost respectat

Potrivit șefei diplomației europene, Uniunea Europeană și-a respectat obligațiile asumate prin acordul comercial transatlantic încheiat anul trecut și va solicita clarificări oficiale din partea Washingtonului.

„Am avut o înțelegere cu America și ne-am respectat partea din acord. De aceea este o surpriză negativă că această înțelegere nu este respectată”, a spus Kallas.

Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov

Noile tarife reprezintă cel mai recent pas al administrației Trump în direcția unei politici comerciale protecționiste. Decizia vine după ce, la începutul acestui an, Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele „reciproce” impuse anterior în baza unor competențe de urgență, măsură care urmărea reducerea deficitului comercial american.

UE continuă să crească presiunea asupra Rusiei

În cadrul aceleiași intervenții, Kaja Kallas a vorbit și despre cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni adoptat de Uniunea Europeană împotriva Rusiei din cauza războiului din Ucraina.

Potrivit acesteia, sancțiunile urmăresc să reducă resursele financiare ale Moscovei și să limiteze capacitatea Rusiei de a continua conflictul.

„Scopul este să îi privăm de finanțarea acestui război”, a declarat Kallas.

Oficialul european a susținut că sancțiunile afectează economia rusă și reduc posibilitatea autorităților de la Moscova de a atrage capital din exterior.

Ea a precizat că aceste măsuri fac parte dintr-o strategie mai amplă prin care Uniunea Europeană încearcă să determine Rusia să participe la negocieri serioase privind încheierea războiului din Ucraina.

Stiri calde

12:53 - Pentru prima dată, din 1945 până azi, România se apără! Dronele doborâte, trei mesaje dure
12:44 - Virusul West Nile continuă să se răspândească. Două persoane au murit, anunță INSP
12:31 - Chişinăul subteran. Mituri şi realitate
12:24 - ELCEN oprește CTE Grozăvești pentru lucrări la instalațiile de gaz. Intervenția durează șase ore
12:12 - Vama de la Munte. Ducu Bertzi, despre cum a ajuns cool un Festival de Muzică Folk cocoțat sus pe creste
12:04 - Scene de film într-o localitate din Maramureș. Un șofer a fugit de polițiști, a lovit un pod și a încercat apoi să sc...
11:55 - Austria pune condiții și arată de ce aderarea Ucrainei la UE nu poate fi grăbită
11:45 - MApN a anunțat câte drone rusești au intrat în România

HAI România!

Adrian Păunescu nu trebuie cenzurat

Adrian Păunescu nu trebuie cenzurat

Ucraina-pacea imposibilă!

Ucraina-pacea imposibilă!

Spionul care a stat la masă cu Ceaușescu și regina Angliei

Spionul care a stat la masă cu Ceaușescu și regina Angliei

Proiecte speciale