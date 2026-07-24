Adunarea statelor membre ale Curții Penale Internaționale (CPI) a decis vineri demiterea procurorului-șef Karim Khan, în urma unui vot desfășurat la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York. Decizia a fost adoptată cu sprijinul a 82 dintre cele 125 de state membre, potrivit unor surse diplomatice citate de Reuters.

Karim Khan, în vârstă de 56 de ani, era suspendat din funcție în contextul unei anchete privind acuzații de agresiune sexuală formulate de o fostă subordonată. Procurorul a respins în permanență acuzațiile.

În mai 2025, Karim Khan s-a autosuspendat din funcție până la finalizarea anchetei interne.

Ulterior, în iunie 2026, Biroul Adunării Statelor Părți, format din 21 de membri, a decis suspendarea sa și convocarea unei reuniuni extraordinare pentru analizarea situației. La acel moment, reprezentanții Curții au precizat că măsura nu reprezenta o concluzie privind vinovăția sau nevinovăția procurorului.

Înaintea votului de vineri, Franța, Norvegia și Olanda anunțaseră public că susțin demiterea lui Karim Khan.

În timpul mandatului său, Karim Khan a coordonat unele dintre cele mai importante investigații ale Curții Penale Internaționale.

În 2024, CPI a emis mandate de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu și al fostului ministru al Apărării, Yoav Gallant, pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității în Fâșia Gaza. În același dosar au fost emise mandate și pe numele unor lideri ai organizației palestiniene Hamas, care au fost ulterior uciși în operațiuni ale armatei israeliene. Aceste decizii au provocat reacții puternice la nivel internațional.

După deschiderea anchetei privind presupusele crime de război comise în Fâșia Gaza, Karim Khan și alți zece oficiali ai Curții Penale Internaționale au fost incluși pe lista sancțiunilor impuse de Statele Unite.

De asemenea, în 2025, o instanță din Rusia l-a condamnat în lipsă, după ce Curtea Penală Internațională emisese în 2023 un mandat de arestare pe numele președintelui Vladimir Putin pentru presupuse crime de război legate de deportarea copiilor din teritoriile ocupate ale Ucrainei.