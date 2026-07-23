Administrația Trump, dată în judecată de peste 24 de state.

Peste 24 de state americane au deschis joi, în Rhode Island, un proces împotriva administrației Donald Trump, contestând condițiile impuse pentru accesarea unor fonduri federale destinate dezastrelor și securității. Statele susțin că finanțările sunt legate de modificarea sistemelor electorale și de cooperarea cu autoritățile federale în aplicarea legislației privind imigrația, potrivit AP.

Mai mult de 24 de state americane au dat în judecată administrația președintelui Donald Trump, după ce acordarea unor fonduri federale de miliarde de dolari ar fi fost condiționată de îndeplinirea unor cerințe privind alegerile și imigrația.

Procesul a fost deschis joi în statul Rhode Island și vizează politicile Agenției Federale pentru Managementul Situațiilor de Urgență și ale Departamentului pentru Securitate Internă. Statele reclamante susțin că administrația federală încearcă să le oblige să își modifice sistemele electorale și să sprijine Departamentul pentru Securitate Internă în aplicarea legilor privind imigrația.

Potrivit plângerii, condițiile contestate i-ar permite Departamentului pentru Securitate Internă să oprească finanțările în orice moment și din orice motiv.

Procurorul general al statului Rhode Island, Peter Neronha, a acuzat administrația Trump că pune în pericol siguranța publică prin blocarea unor fonduri considerate esențiale.

„Încă o dată, administrația Trump amenință să pună în pericol siguranța publică prin blocarea ilegală a miliarde de dolari din fonduri esențiale și, încă o dată, nu va scăpa nepedepsită”, a declarat procurorul general al statului Rhode Island, Peter Neronha.

Acesta a susținut că fondurile pentru siguranța populației sunt folosite pentru a pune presiune asupra statelor și pentru a le determina să renunțe la politicile stabilite la nivel local.

„Această administrație folosește siguranța americanilor drept monedă de schimb, încercând să intimideze statele pentru a le determina să renunțe la dreptul lor constituțional de a adopta politici și legi care răspund cel mai bine nevoilor propriilor locuitori”.

Statele care au deschis acțiunea în instanță susțin că administrația nu poate adăuga condiții politice fondurilor deja aprobate de Congres. În plângere se arată că măsurile ar încălca Legea privind procedura administrativă și clauza constituțională referitoare la cheltuirea fondurilor federale.

Una dintre condițiile contestate vizează cooperarea statelor cu Departamentul pentru Securitate Internă în aplicarea legislației privind imigrația.

O altă cerință privește schimbarea modului în care sunt organizate și administrate alegerile la nivelul statelor.

Administrația Trump le-ar cere statelor să treacă la sisteme de vot bazate pe buletine de hârtie și să organizeze audituri manuale ale sistemelor folosite în timpul scrutinelor.

Statele ar trebui, de asemenea, să verifice listele electorale și să confirme cetățenia fiecărei persoane înregistrate în bazele de date cu alegători. În cazul nerespectării acestor cerințe, statele riscă să piardă cel puțin 20% din finanțarea acordată prin Programul de Granturi pentru Securitate Internă. Banii sunt folosiți pentru măsuri de protecție împotriva terorismului și a atacurilor cibernetice.

Donald Trump a susținut în mod repetat, după înfrângerea sa în alegerile prezidențiale din 2020 în fața lui Joe Biden, că votul prin corespondență ar fi fost afectat de fraude pe scară largă.

Afirmațiile sale nu au fost însoțite de dovezi, iar numeroase audituri și investigații, inclusiv unele coordonate de republicani, au concluzionat că nu au existat fraude electorale extinse. Președintele american a lansat și o anchetă federală privind scrutinul din 2020.

Trump a afirmat, de asemenea, că dorește să „preia controlul” asupra administrării alegerilor în zonele conduse de democrați.

Procesul deschis în Rhode Island urmărește să blocheze condițiile impuse de administrație și să mențină accesul statelor la fondurile federale destinate dezastrelor și securității.