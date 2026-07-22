Trump l-ar vrea pe Infantino secretar general al ONU

Donald Trump ar lua în calcul susţinerea candidaturii lui Gianni Infantino pentru funcţia de secretar general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, potrivit unor informaţii publicate de New York Post. Preşedintele Statelor Unite şi şeful FIFA şi-au consolidat relaţia în timpul Cupei Mondiale din 2026, organizată în America.

Informaţiile apar după ce, luni, la New York, la o zi după finala Cupei Mondiale din 2026, câştigată de Spania în faţa Argentinei cu 1-0, după prelungiri, Donald Trump l-ar fi abordat pe Gianni Infantino. Potrivit relatării, preşedintele american i-ar fi cerut să atribuie cât mai rapid Statelor Unite organizarea unei alte ediţii a Cupei Mondiale.

Relaţia dintre cei doi s-a apropiat vizibil în perioada turneului mondial, iar una dintre situaţiile care au atras atenţia a fost intervenţia lui Trump pe lângă preşedintele FIFA pentru anularea unui cartonaş galben primit de Folarin Balogun înaintea optimilor de finală împotriva Belgiei, potrivit rmc.fr.

Gianni Infantino a încercat, la rândul său, să îl implice pe Donald Trump în organizarea şi promovarea Cupei Mondiale din 2026. În decembrie anul trecut, preşedintele FIFA i-a înmânat Premiul FIFA pentru Pace, iar ulterior a continuat să cultive relaţia cu liderul american, reales la conducerea ţării sale în ianuarie 2025, după un prim mandat între 2017 şi 2021.

Potrivit New York Post, Donald Trump ar dori ca Gianni Infantino să devină următorul secretar general al ONU. Preşedintele american îl consideră pe elveţianul de origine italiană, în vârstă de 56 de ani, un om „respectat de toată lumea la nivel global”.

Trump ar fi apreciat în mod special „capacitatea sa deosebită de a uni oamenii”.

Următorul secretar general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va fi ales până la sfârşitul anului şi îi va succeda portughezului António Guterres, care îşi va încheia mandatul în decembrie.

Pentru ocuparea funcţiei, candidatul trebuie să primească aprobarea celor cincisprezece membri ai Consiliului de Securitate al ONU. Cei cinci membri permanenţi ai acestui organism au drept de veto. Ulterior, secretarul general trebuie confirmat de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite.

Deocamdată nu este clar dacă Donald Trump a discutat deja direct cu Gianni Infantino despre această posibilitate şi nici dacă preşedintele FIFA ar fi interesat de o eventuală candidatură. În plus, realegerea lui Infantino în fruntea FIFA pare programată pentru martie 2027.

Potrivit New York Post, o eventuală candidatură a lui Gianni Infantino ar putea beneficia de sprijin şi din partea altor state, chiar dacă rotaţia geografică aplicată în ultimii ani la ONU ar favoriza în acest an un candidat din America Latină sau din Caraibe.

Dacă ar accepta funcţia de secretar general al ONU, Infantino ar trebui însă să facă faţă şi unei reduceri importante a veniturilor. În prezent, el câştigă peste 5 milioane de euro pe an în calitate de preşedinte al FIFA.

Rămâne de văzut dacă informaţiile privind intenţiile lui Donald Trump se vor concretiza într-un demers oficial şi dacă Gianni Infantino va lua în calcul o eventuală candidatură pentru una dintre cele mai importante funcţii internaţionale.