În cadrul unui nou episod al podcastului „Evenimentul Istoric”, moderat de jurnalistul Dan Andronic, fostul ofițer de spionaj extern, Ristea Priboi, a făcut o incursiune fascinantă în culisele diplomației și ale spionajului românesc din perioada comunistă.

Invitatul, autor al cărții „Lumini și umbre din viața unui spion”, a dezvăluit detalii surprinzătoare despre un moment considerat apogeul politicii externe a României de atunci: vizita de stat a lui Nicolae Ceaușescu în Marea Britanie, din iunie 1978.

Deplasarea cuplului prezidențial la Londra nu a fost o simplă vizită diplomatică, ci un eveniment de o anvergură fără precedent. Nicolae Ceaușescu a fost primul lider de stat comunist care a efectuat o vizită de stat cu toate onorurile în Regatul Unit, fiind invitat direct de către Regina Elisabeta a II-a.

Ristea Priboi a clarificat o confuzie istorică: deși liderul iugoslav Iosip Broz Tito a vizitat Marea Britanie în 1953, acesta a fost invitatul premierului, nu al casei regale. Vizita lui Tito a fost scurtă, fără plimbare în caleașca regală și fără a fi găzduit la Palatul Buckingham.

În contrast, vizita delegației române a reprezentat un exercițiu masiv de imagine. „De la Gara Victoria până la Palatul Buckingham, s-au deplasat cu caleașca regală, într-un convoi de calești, în care au luat loc și ceilalți membri ai delegației oficiale”, a relatat Priboi.

Conform fostului ofițer al DIE, vizita din 1978 nu a fost rodul unui impuls de moment sau exclusiv rezultatul eforturilor britanice, așa cum a sugerat un istoric român ulterior. Aceasta a fost rezultatul unor planuri minuțioase pe care partea română le-a derulat timp de ani de zile.

Ristea Priboi, care din 1974 deținea funcții oficiale la Ambasada României din Londra, secretar I, cu rolul de „dispecer al vizitei”, a dezvăluit miza financiară majoră a acestei deplasări. Principalul obiectiv asumat era creșterea schimburilor comerciale dintre cele două țări la o sumă impresionantă de un miliard de dolari.

De asemenea, vizita a vizat consolidarea cooperării industriale în domenii strategice. Delegația română, din care au făcut parte și Ștefan Andrei, Gheorghe Oprea sau Ioan Avram, a fost direct interesată de industria aeronautică. Astfel, s-a urmărit „realizarea cooperării cu British Aerospace și Rolls-Royce în realizarea avionului BAC One-Eleven” , cunoscut în România ca ROMBAC. Nicolae Ceaușescu a vizitat personal o fabrică de avioane la Bristol pentru a vedea cum se construiesc avioanele.

Punctul culminant al aprecierii occidentale față de atitudinea anti-sovietică a lui Ceaușescu a fost conferirea Ordinului Jartierei (The Most Noble Order of the Garter), cea mai înaltă distincție acordată de casa regală britanică.

Acest ordin avea să-i fie retras liderului român în decembrie 1989, un gest descris de Ristea Priboi ca fiind „urât și fără precedent”.

Fostul ofițer de spionaj a remarcat cinismul situației, amintind că în timpul vizitei din 1978, prim-ministrul laburist James Callaghan a rostit un discurs extrem de elogios despre „rolul politic al României și al președintelui Nicolae Ceaușescu în lumea internațională la momentul acela”. Priboi s-a întrebat retoric de ce autoritățile britanice nu și-au retractat și acea declarație odată cu retragerea decorației.

Ristea Priboi a negat categoric o serie de zvonuri lansate în spațiul public, conform cărora comportamentul soților Ceaușescu a fost neadecvat, sau chiar că a existat temerea că aceștia ar fi subtilizat obiecte de valoare de la Buckingham, avertisment care ar fi fost dat Reginei de către președintele francez Valéry Giscard d'Estaing.

Fostul ofițer a demontat logic această teorie, explicând că vizita în Marea Britanie (1978) a avut loc înainte de vizita lui Ceaușescu în Franța (în august 1980). Deci nu avea cum să sune președintele Franței ca să povestească despre o vizită care încă nu se făcuse.

El a pus aceste afirmații false pe seama relatărilor lui Ion Mihai Pacepa din cartea „Orizonturi Roșii”, precizând că Pacepa nici măcar nu a fost cazat în Palatul Buckingham, alegând Hotelul Intercontinental și, prin urmare, nu ar fi putut relata aspecte din interior.

Podcastul Evenimentul Istoric cu Ristea Priboi demonstrează că dedesubturile relațiilor internaționale și ale spionajului oferă adesea o imagine mai nuanțată asupra evenimentelor de la apogeul Războiului Rece.