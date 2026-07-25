Ucraina-pacea imposibilă!

Există o contradicție pe care Moscova nu mai încearcă nici măcar să o ascundă: vorbește despre negocieri, dar continuă să pună pe masă condiții care presupun, înainte ca discuțiile să înceapă cu adevărat, capitularea politică și teritorială a Ucrainei.

Pe 22 iulie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a reafirmat că discursul rostit de Vladimir Putin în iunie 2024 rămâne baza neschimbată a poziției ruse. Condițiile sunt cunoscute: retragerea completă a trupelor ucrainene din regiunile Lugansk, Donețk, Zaporojie și Herson și renunțarea Kievului la aderarea la NATO. Problema fundamentală este că Rusia cere inclusiv teritorii pe care armata sa nu le controlează.

La Moscova, repetarea ei este prezentată drept dovadă de consecvență. Privită însă din afară, poate fi citită și altfel: Rusia nu pare să fi construit încă o alternativă diplomatică reală la obiectivele maximale cu care a intrat în război.

Informațiile publicate de Bloomberg merg chiar mai departe. Citând trei surse apropiate Kremlinului, publicația susține că Moscova nu mai intenționează să restituie niciun teritoriu ocupat și că Putin rămâne hotărât să cucerească militar întreaga regiune Donețk. În același timp, Kremlinul ar dori să păstreze porțiunile ocupate din nordul regiunilor Sumi și Harkov și să le transforme într-o așa-numită „zonă-tampon” permanentă.

Această înăsprire a poziției ar avea, potrivit acelorași surse, mai multe explicații. La Kremlin există percepția că tonul Washingtonului față de Rusia a devenit din nou mai dur și că înțelegerile informale asociate discuțiilor de la Anchorage s-au erodat. În același timp, loviturile ucrainene tot mai adânci pe teritoriul Rusiei, inclusiv atacurile asupra rafinăriilor din apropierea Moscovei, au alimentat iritarea conducerii ruse și dorința de a răspunde prin ridicarea mizei.

Există însă și o explicație strict militară. Una dintre sursele citate susține că Ministerul rus al Apărării l-ar fi asigurat pe Putin că restul regiunii Donețk poate fi cucerit până la sfârșitul anului 2026. Alte evaluări, relatate de Financial Times, împing acest termen până în februarie 2027. În spatele acestor calcule s-ar afla și convingerea că timpul lucrează pentru Moscova și că, mai devreme sau mai târziu, Washingtonul va exercita asupra Kievului o presiune suficient de mare pentru ca Ucraina să accepte ceea ce nu poate fi obținut rapid pe câmpul de luptă.

Pe 22 iulie, Ministerul rus al Apărării a promovat o nouă cifră destinată să demonstreze amploarea succeselor de pe front: 2.226 de kilometri pătrați care ar fi fost ocupați în primele șase luni ale anului. Evaluările independente citate în analiza ISW descriu însă o realitate radical diferită. Câștigul net teritorial al Rusiei de la începutul anului 2026 ar fi de numai 81,1 kilometri pătrați, diferența provenind în mare parte din includerea unor zone în care trupele ruse s-au infiltrat temporar, fără să exercite un control militar stabil.

Diferența dintre cele două cifre nu este doar statistică. Ea spune ceva despre felul în care Kremlinul încearcă să transforme realitatea frontului într-un instrument de negociere. Pentru consumul intern, armata rusă trebuie să pară că înaintează constant și inevitabil. Pentru Washington și capitalele europene, mesajul urmărit este la fel de simplu: Rusia va continua să înainteze, iar orice acord semnat mai târziu va fi mai prost pentru Ucraina decât unul acceptat astăzi.

Realitatea militară rămâne însă mult mai complicată. La sfârșitul lunii iunie, estimările citate indicau că Rusiei îi mai rămâneau de cucerit aproximativ 5.305 kilometri pătrați din regiunea Donețk. Finalizarea unei asemenea operațiuni până la sfârșitul anului era considerată foarte improbabilă. În fața trupelor ruse se află centura fortificată Kostiantivka–Sloviansk–Kramatorsk–Druzhkivka, un sistem defensiv construit și consolidat de-a lungul anilor, pe care Moscova ar trebui să-l străpungă cu costuri militare enorme.

Răspunsul Kievului a venit imediat. Volodimir Zelenski a numit planurile ruse privind regiunile Sumi și Harkov „o nebunie” și a promis că Ucraina va continua să reziste. Presa ucraineană a respins, la rândul ei, formula „zonei-tampon”, prezentând-o drept o încercare de a transforma retroactiv o incursiune militară într-un concept strategic legitim.

Și din Europa reacția a fost similară. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a respins logica potrivit căreia Ucraina ar trebui să cedeze teritorii pe care Rusia nici măcar nu le controlează integral. Din această perspectivă, condițiile Kremlinului nu reprezintă o ofertă de pace, ci o tactică de negociere: Moscova începe discuția de la o poziție maximalistă și încearcă să transforme propriile obiective de război în punctul de plecare al compromisului.

În acest decor are loc întâlnirea de la Manila dintre Serghei Lavrov și Marco Rubio, programată pe 23 iulie, în marja reuniunilor ASEAN.

Presa oficială rusă a relatat pregătirile într-un ton aproape administrativ, evitând să creeze impresia unei confruntări diplomatice majore. Lavrov a revenit însă la expresia devenită între timp un laitmotiv al diplomației ruse: „spiritul Anchorage”. Potrivit ministrului rus de Externe, Washingtonul nu și-ar fi retras propunerile formulate în vara anului 2025.

Rubio a oferit însă o interpretare mult mai prudentă. El a precizat anterior că summitul din Alaska nu a produs niciun acord formal privind Ucraina. Este o diferență esențială. Moscova vorbește despre un „spirit” al unor înțelegeri pe care încearcă să le transforme într-un reper diplomatic; Washingtonul insistă că nu există un acord care să oblige Statele Unite sau Ucraina.

Nu este vorba doar despre ceea ce Lavrov și Rubio își vor spune în spatele ușilor închise. Întrebarea este dacă mai există, între pozițiile celor două părți, un spațiu real pentru negociere. Deocamdată, declarațiile Kremlinului sugerează contrariul. Rusia continuă să ceară retragerea Ucrainei din teritorii pe care nu le-a cucerit, neutralitatea strategică a Kievului și recunoașterea unei realități teritoriale pe care încearcă încă să o creeze prin forță.

Este un tipar devenit familiar după 2022.Moscova formulează pretenții maximale și le prezintă drept condiții minime pentru pace. Apoi încearcă să susțină aceste cereri prin imaginea unei armate aflate într-o ofensivă inevitabilă, chiar și atunci când ritmul real al înaintării este lent, costisitor și departe de obiectivele anunțate.

Războiul continuă să consume oameni, echipamente și resurse economice. Presiunea sancțiunilor poate crește, iar Washingtonul pregătește noi instrumente, inclusiv sancțiuni secundare care ar putea lovi relațiile economice ale Moscovei cu state terțe. Pe front, Rusia continuă să înainteze în anumite sectoare, dar o face într-un război de uzură în care fiecare kilometru câștigat are un preț tot mai mare.

Aceasta este contradicția fundamentală a momentului: Kremlinul negociază ca și cum victoria militară ar fi inevitabilă, în timp ce realitatea frontului arată că obiectivele sale maximale rămân departe de a fi atinse.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) calculează lunar acest raport, iar tendința e clară:

În iunie 2025, Rusia câștiga 481 km² pe lună; în iunie 2026, doar 30 km² — o prăbușire de 16 ori a ritmului de înaintare.

În schimb, pierderile pentru acei 30 km² au fost de 39.490 de militari în iunie 2026, adică aproximativ 1.298 de pierderi (morți, răniți, dispăruți) per kilometru pătrat cucerit — de 19 ori mai mult decât în urmă cu un an.

Pentru comparație istorică: în 2024, Rusia a câștigat 4.168 km², cu pierderi estimate la aproximativ 103 militari per kilometru pătrat — deci raportul actual e de aproape 13 ori mai costisitor decât acum doi ani.

Pentru mare parte din război, raportul de pierderi Rusia-Ucraina a fost între 2:1 și 3:1, dar a urcat la aproape 8:1 în prima jumătate a lui 2026 — adică pentru fiecare militar ucrainean scos din luptă, Rusia pierde acum aproximativ opt.

Pentru NATO și, în mod direct, pentru România, concluzia este mai puțin diplomatică și mult mai practică. Faptul că Lavrov și Rubio se întâlnesc nu înseamnă că pacea se apropie. Dialogul poate continua luni întregi în paralel cu războiul, iar în absența unei modificări reale a pozițiilor Kremlinului, planificarea de securitate pe flancul estic trebuie să pornească de la ipoteza unui conflict prelungit.

Conceptul rusesc al „zonei-tampon” nu este doar o formulă aplicată Ucrainei. Este expresia unei concepții mai vechi despre securitate, potrivit căreia Rusia își poate crea propria siguranță împingând nesiguranța dincolo de frontierele sale. Astăzi, această logică este invocată pentru Sumi și Harkov. Dar pentru statele aflate de-a lungul flancului estic al NATO, de la Marea Baltică până la Marea Neagră, precedentul nu poate fi tratat ca o simplă figură de retorică.

De aceea, întâlnirea de la Manila poate produce dialog fără să producă apropiere și poate păstra deschise canalele diplomatice fără să aducă pacea mai aproape. Atât timp cât Moscova cere la masa negocierilor teritorii pe care armata sa încă încearcă să le cucerească, diplomația riscă să rămână doar o prelungire a războiului prin alte mijloace.

Iar aceasta este, poate, realitatea cea mai incomodă din spatele tuturor discuțiilor despre pace: Kremlinul nu pare să negocieze încă pentru a opri războiul, ci pentru a obține prin diplomație ceea ce nu a reușit să obțină pe câmpul de luptă.

Rusia continuă să joace o partidă familiară: aceea a păcii evocate, niciodată consfințite. Declarația Ministerului rus de Externe potrivit căreia Lavrov ar fi reconfirmat, în fața lui Rubio, disponibilitatea Moscovei de a onora "propunerile" convenite la Anchorage se înscrie într-o strategie retorică mai veche decât războiul însuși — aceea de a invoca un acord fantomă, niciodată făcut public, ca instrument de presiune diplomatică și de gestionare a percepției internaționale. Summitul de la Alaska, din august 2025, nu a produs vreo declarație comună, vreun comunicat, vreo listă de concesii verificabile. A produs, în schimb, un vid pe care Kremlinul îl umple selectiv, de fiecare dată când are nevoie să pară rezonabil fără a înceta să fie intransigent.

Respingerea fermă venită din partea lui Rubio — pacea nu se va naște din „acordurile de la Anchorage", ci din „concepte și idei" încă neformulate — este semnificativă tocmai prin ceea ce recunoaște implicit: că nu a existat, până acum, o arhitectură de pace negociată, ci doar simulacrul uneia, întreținut de Moscova pentru consum intern și pentru a testa coeziunea occidentală. Washingtonul pare, deocamdată, dispus să nu joace acest joc.

Fereastra pe care o propune, toamna anului 2026, sau chiar mai devreme, dacă alegerea ar depinde de el, spune mai puțin despre calendar și mai mult despre urgența unui stat care știe că timpul nu lucrează neapărat în favoarea sa.

Pentru flancul estic al NATO, episodul confirmă un tipar deja cunoscut: negocierile de pace cu Rusia nu se desfășoară liniar, ci în serii succesive de afirmații contradictorii, menite să dezorienteze mai degrabă decât să clarifice. România și aliații din regiune au tot interesul să citească aceste semnale nu ca pași spre reconciliere, ci ca indicatori ai unei Rusii care negociază cu o mână și pregătește următoarea fază a conflictului cu cealaltă.

Întâlnirea dintre Marco Rubio și Serghei Lavrov, desfășurată pe 23 iulie la Manila, în marja reuniunii ASEAN, nu a produs niciun acord, dar a clarificat pozițiile celor două părți.

Principalele teme discutate au fost:

Războiul din Ucraina. Rubio a afirmat că administrația americană rămâne dispusă să faciliteze o încheiere a războiului și că orice soluție trebuie să fie acceptabilă atât pentru Ucraina, cât și pentru Rusia. El a recunoscut însă că nu există perspective pentru un acord rapid și a spus că Washingtonul caută „noi idei” pentru relansarea negocierilor.

Poziția Rusiei. Lavrov a reiterat că Moscova este pregătită pentru o soluție „politică și diplomatică”, dar a insistat asupra condițiilor deja cunoscute ale Kremlinului și a făcut trimitere la propunerile discutate la summitul Trump–Putin din Alaska (Anchorage), pe care Rusia le consideră în continuare valabile.

Relațiile bilaterale SUA–Rusia. Cei doi au discutat și despre funcționarea misiunilor diplomatice, posibilitatea continuării contactelor între ministerele de externe și alte canale de dialog, inclusiv cooperarea în domeniul spațial (NASA–Roscosmos).

Alte dosare internaționale. Pe agenda discuției au figurat și situația din Golful Persic (Iran), precum și alte teme de securitate regională.

Din declarațiile făcute după întâlnire rezultă că nu s-a produs nicio apropiere de fond. Rubio a vorbit despre necesitatea continuării dialogului și a subliniat că SUA sunt dispuse să ajute la încheierea războiului, dar fără a indica vreo schimbare a poziției americane. Lavrov, în schimb, a reafirmat practic poziția tradițională a Kremlinului, fără concesii vizibile.

Pe scurt, întâlnirea de la Manila a avut mai degrabă rolul de a menține deschise canalele de comunicare dintre Washington și Moscova decât de a produce un progres concret în negocierile privind Ucraina.

Post Scriptum: o explicație necesară pentru a înțelege filozofia conceptului rusesc de ”zonă-tampon” Ideea are rădăcini vechi și o genealogie destul de coerentă în gândirea strategică rusă/sovietică, iar formularea din articol o rezumă corect: nu e o inovație tactică pentru Ucraina 2026, ci aplicarea unui principiu mult mai vechi.

Rusia (țaristă, sovietică, apoi post-sovietică) nu s-a gândit niciodată la securitate în termenii unei granițe fortificate care se apără pe loc, ci în termenii distanței — cu cât teritoriul de „amortizare" dintre centrul de putere și un potențial agresor e mai mare, cu atât Moscova se simte mai în siguranță. E o logică formată de geografie: fără bariere naturale majore (munți, mări) la vest, imperiul rus a compensat istoric prin expansiune teritorială, nu prin fortificații liniare. Napoleon și Hitler ambii au înaintat sute de kilometri în Rusia înainte de a fi opriți — lecția reținută de Moscova n-a fost „trebuie să ne apărăm mai bine granița", ci „granița trebuie să fie cât mai departe de centru".

După 1945, această logică a devenit doctrină de stat explicită: Europa de Est comunistă (Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, RDG, România) nu a fost anexată direct, ci menținută ca zonă-tampon semi-suverană — suficient de controlată cât să nu poată deveni platformă de atac împotriva URSS, dar nu neapărat parte formală a acesteia. Pactul de la Varșovia a fost, în esență, instituționalizarea unui ”glacis strategic”. Aceeași logică a produs conceptul de „suveranitate limitată" (Doctrina Brejnev, 1968) — vecinii au voie să existe, dar nu au voie să-și aleagă alinierea de securitate.

Colapsul URSS a redus teritoriul controlat direct, dar nu logica. Doctrina Primakov din anii '90 a reformulat explicit fostul spațiu sovietic drept zonă de interes vital rusesc, iar de atunci Moscova a produs sistematic mini-zone-tampon prin conflicte înghețate, controlate direct sau prin proxi: Transnistria în Moldova (1992), Abhazia și Osetia de Sud în Georgia (2008), Donbasul și Crimeea din 2014. Fiecare dintre acestea are aceeași funcție structurală — un teritoriu ocupat sau semi-ocupat care împiedică statul vecin să se consolideze deplin, să adere la NATO sau UE, și care oferă Rusiei pârghii de presiune permanentă.

Ce se întâmplă acum e continuitate, nu noutate: aceleași teritorii ucrainene ocupate parțial sunt reformulate retroactiv drept „zonă-tampon" necesară pentru protejarea regiunilor ruse Kursk și Belgorod de atacuri (reale sau ipotetice) dinspre Ucraina. Diferența e de scară — de la câteva sute de kilometri pătrați în Transnistria la o fâșie de-a lungul a sute de kilometri de graniță ucraineano-rusă — dar logica declarată e identică: Rusia nu poate fi în siguranță decât dacă vecinul ei nu e pe deplin suveran pe propriul teritoriu de graniță.

Punctul strategic esențial e că, în această concepție, „securitatea" Rusiei e definită ca sumă zero — nesiguranța nu dispare, ci pur și simplu e mutată dincolo de frontieră, pe teritoriul altcuiva. Transnistria arată exact cum funcționează pe termen lung: un „tampon" creat acum 30 de ani care rămâne blocat, nerezolvat, și continuă să limiteze opțiunile de securitate ale Moldovei până azi. E motivul pentru care orice stat din vecinătatea Rusiei — Moldova, statele baltice, chiar și România prin proxi, dat fiind interesul direct în stabilitatea Mării Negre și a Republicii Moldova — are motive să citească precedentul Sumi-Harkov nu ca pe un detaliu tehnic de negociere, ci ca pe confirmarea că doctrina nu s-a schimbat de la Brejnev încoace: doar geografia țintei.