Construcția Liniei Electrice Vulcănești–Chișinău depășește 90% și se apropie de finalizare Video

Republica Moldova. Construcția Liniei Electrice Aeriene (LEA) Vulcănești–Chișinău a atins un stadiu avansat, cu un progres general ce depășește 90%. Lucrările de construcție și instalare sunt finalizate în proporție de circa 99%.

Astfel, toate cele 507 fundații ale liniei au fost executate, 507 piloni au fost asamblați, iar 505 sunt deja montați pe traseu. Peste 150 km de conductor și fibră optică au fost întinși, marcând un pas esențial în realizarea proiectului.

La Stația Electrică Chișinău 330 kV, lucrările de modernizare au atins 78%, fiind în plină desfășurare instalarea echipamentelor primare. Totodată, la Stația Electrică Vulcănești 400 kV, extinderea a ajuns la 57%, instalarea cadrelor metalice fiind aproape finalizată, concomitent cu livrarea echipamentelor necesare.

„În spatele fiecărui pilon și al fiecărui kilometru de linie se află luni de muncă, planificare și coordonare. De la proiectarea tehnică, exproprierea terenurilor, testarea materialelor, până la construcția efectivă, fiecare etapă este esențială și atent controlată, astfel încât proiectul să fie la cele mai înalte standarde de calitate. Asigurarea calității este fundamentală, având în vedere importanța strategică a acestui proiect pentru Republica Moldova și pentru securitatea energetică”, a declarat directorul UCIPE, Ruslan Surugiu.

Linia electrică are o lungime totală de 157 km și traversează 35 de localități din opt raioane, conectând Stația Electrică Vulcănești 400 kV cu Stația Electrică Chișinău 330 kV. Aceasta va putea transporta până la 630 MVA de putere, echivalentul a peste 50% din consumul național în perioadele de vârf.

Linia include 507 piloni metalici, cu o greutate totală de peste 10.000 de tone – comparabilă cu greutatea Turnului Eiffel. Cel mai înalt pilon măsoară 48 metri, iar cel mai mic – 27 metri. Pentru construcție sunt folosite peste 1.500 km de conductoare, aproximativ 1.900 tone, și 157 km de fibră optică, care va asigura transmiterea sigură a datelor între stațiile electrice.

Lucrările la LEA Vulcănești-Chișinău au început în aprilie 2024 și fac parte din Proiectul de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic, finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Valoarea totală a proiectului este de 61 milioane de euro, dintre care circa 27 milioane de euro sunt alocate construcției liniei.

Construcția acestei linii electrice reprezintă un proiect strategic pentru securitatea energetică a Republicii Moldova, permițând transportul energiei electrice din România sau alte piețe europene direct către Chișinău, fără a mai trece prin Centrala Electrică din regiunea transnistreană. Aceasta va spori independența energetică a țării și va consolida siguranța aprovizionării cu energie electrică pentru consumatorii din întreaga regiune.