Președintele Donald Trump i-a criticat dur, marți, pe judecătorii Curții Supreme a Statelor Unite pe care i-a numit în funcție, după ce instanța supremă a refuzat să permită Serviciului Poștal al SUA să aplice, pentru alegerile legislative din noiembrie, noi restricții privind buletinele de vot trimise prin corespondență.

Trump i-a acuzat pe judecători că sunt influențați de democrați atunci când pronunță decizii împotriva politicilor sale. Președintele republican a invocat, printre altele, hotărârile referitoare la regimul tarifar global și la tentativa sa de a restricționa cetățenia prin naștere.

Curtea Supremă are o majoritate conservatoare de șase judecători la trei.

„Această Curte Supremă este intimidată și manipulată de stânga radicală pentru a lua decizii care au făcut ca America să regreseze cu cel puțin o sută de ani”, a scris Trump pe Truth Social.

„Aceștia nu sunt oamenii pe care i-am intervievat pentru a face parte din Curtea Supremă a Statelor Unite, ci sunt doar o umbră a ceea ce erau inițial”, a continuat președintele.

Trump a mai afirmat că instanța va rămâne în istorie drept una care a pronunțat unele dintre „cele mai distructive, dureroase și dăunătoare decizii” din istoria Statelor Unite.

Președintele american a calificat hotărârea referitoare la votul prin corespondență drept „o mare pierdere” pentru republicani și i-a acuzat pe unii dintre judecători că nu au avut curajul necesar pentru a-i susține politica.

„Unii judecători sunt paralizați de acești democrați smintiți și depravați și sunt total incapabili să dea dovadă de curajul necesar pentru a salva America noastră”, a scris Trump.

Curtea Supremă a respins solicitarea administrației Trump de a permite aplicarea unor noi restricții privind votul prin corespondență la alegerile legislative din noiembrie. Prin decizia luată luni, instanța a menținut blocarea regulilor de către o instanță federală inferioară.

Noile reguli ale Serviciului Poștal ar fi impus, între altele, cerințe privind plicurile utilizate pentru buletinele de vot și transmiterea unor informații către un portal al serviciului poștal. Curtea a apreciat că administrația are puține șanse să câștige pe fond, iar aplicarea regulilor pentru alegerile din 2026 ar crea probleme de implementare pentru autoritățile electorale.

Trump critică în mod regulat votul prin corespondență și îi atribuie în mare parte înfrângerea sa în fața democratului Joe Biden la alegerile prezidențiale din 2020, pe care încă nu o recunoaște.

Președintele republican a susținut, fără să prezinte dovezi, că decizia Curții Supreme va face ca fraudarea alegerilor să fie „mult mai ușoară” pentru democrați la următoarele scrutinuri.

Miza este importantă pentru alegerile din 3 noiembrie. Aproape o treime dintre alegătorii americani au votat prin corespondență la alegerile din 2024, potrivit organizației States United.

În decizia de luni, patru dintre cei șase judecători conservatori ai Curții Supreme, inclusiv președintele instanței, John Roberts, s-au alăturat celor trei judecători progresiști pentru a respinge cererea guvernului.

Judecătorii Samuel Alito și Clarence Thomas au fost în dezacord cu decizia. Judecătorul Brett Kavanaugh a fost de acord ca restricțiile să nu fie aplicate la alegerile din 2026, dar a indicat că ar putea susține administrația Trump într-un litigiu ulterior.

Alegerile legislative din 3 noiembrie sunt considerate dificile pentru republicani. Partidul lui Donald Trump riscă să piardă majoritatea fragilă din Camera Reprezentanților și, potrivit sursei citate, chiar controlul Senatului.