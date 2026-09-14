Donald Trump despre chinezi: Ei ne spionează, noi îi spionăm

Președintele american Donald Trump a declarat duminică că Beijingul spionează Statele Unite la fel cum „noi îi spionăm pe ei”, în urma unui raport conform căruia entități chineze au furnizat Iranului imagini din satelit înainte de un atac mortal cu rachete care a ucis trei soldați americani, potrivit Fox News.

În timp ce vorbea cu reporterii la bordul Air Force One, Trump a fost întrebat despre un raport al Wall Street Journal conform căruia entități chineze ar fi furnizat Iranului imagini din satelit de înaltă rezoluție ale bazei aeriene Muwaffaq Salti din Iordania înainte de atacul cu rachete al Teheranului din 17 iulie.

„Practic, ei fac ceea ce facem și noi”, a spus Trump.

Întrebat dacă intenționează să ridice problema cu președintele chinez Xi Jinping atunci când va vizita SUA, Trump a spus că Xi „s-a comportat destul de bine” și că „ne comportăm destul de bine”.

„Știți ce spun ei? Că China ne spionează. Eu spun că aveți dreptate și că și noi îi spionăm”, a ma spus președintele american Donald Trump.

Potrivit publicației The Wall Street Journal, oficialii americani au asociat imaginile cu atacul Iranului din 17 iulie asupra bazei iordaniene, care a ucis trei soldați americani.

Oficialii americani au descris-o ca fiind cea mai clară dovadă de până acum că sprijinul acordat Iranului din partea entităților chineze în timpul războiului a avut consecințe fatale pentru forțele americane, a relatat publicația.

Oficialii americani nu au identificat entitățile chineze implicate și nici nu au acuzat Beijingul de implicare directă în atac.

Liderul chinez Xi Jinping urmează să viziteze Washingtonul pe 24 septembrie pentru un summit cu Trump.