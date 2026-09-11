Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 au consumat resursele și atenția SUA și au lăsat țara incapabilă să facă față amenințărilor mai mari la adresa economiei și a conducerii globale. Când turnurile World Trade Center s-au prăbușit acum 25 de ani, acestea au declanșat un val seismic care părea să spulbere ordinea mondială, scrie WSJ.

Acum era „o lume diferită”, a avertizat președintele George W. Bush Congresul. Secretarul de Stat Colin Powell a declarat: „A fost înainte de 11 septembrie și după 11 septembrie”. Vicepreședintele Dick Cheney a adăugat: „Acea zi a schimbat totul”.

Au avut dreptate, cu o avertizare. Atacurile au fost o tragedie monumentală. Ordinea mondială s-a schimbat. Dar consecințele - răspunsul SUA la 11 septembrie, nu terorismul în sine - au făcut diferența.

11 septembrie a marcat un atac șocant de succes din partea unui grup apatrid și relativ mic de teroriști islamiști. SUA, însă, au lansat un răspuns militar masiv: un Război împotriva Terorismului. Au atacat două țări, una neimplicată în 11 septembrie. Retorica a fost atât de amplă, încât Washingtonul a împrumutat limbajul din al Doilea Război Mondial și din Războiul Rece. America se confrunta acum cu o Axă a Răului.

Consumate de Războiul împotriva Terorismului, SUA au avut o capacitate mai mică de a aborda alte priorități globale, cum ar fi ascensiunea crucială a Chinei comuniste și o Rusie din ce în ce mai ostilă. Această neatenție față de forțele globale în schimbare a fost ceea ce a schimbat cu adevărat lumea.

Liderii americani au fost „cu siguranță distrași” și „ne-am trezit continuu atrași înapoi în mlaștina aventurilor noastre nefericite din Orientul Mijlociu”, a declarat în 2019 William Burns, care a servit în mai multe administrații și a devenit ulterior director al CIA. „Imaginați-vă dacă o parte mai mare din timpul, energia și resursele cheltuite pentru Războiul Global împotriva Terorismului ar fi fost în schimb cheltuite pentru a da formă unei viziuni afirmative pentru rolul Americii în Asia.”

„China și Rusia au salutat” Războiul împotriva Terorismului, a scris cercetătorul Robert Kagan în 2008, „pentru că a distras atenția strategică a Statelor Unite de la ele.”

Reamintiți-vă de situația Americii chiar înainte de 11 septembrie. A fost o perioadă de forță și optimism. SUA câștigaseră Războiul Rece și se bucurau de dominație internațională. Victoria sa asupra Irakului în primul Război din Golf încă se simțea: o armată americană atât de puternică încât putea înăbuși amenințările de la distanță, în scurt timp și cu puține victime americane.

Această mentalitate optimistă a modelat strategia de dinainte de 11 septembrie. Mulți lideri americani credeau că aducerea națiunilor în economia globală le-ar face mai asemănătoare cu Occidentul și mai puțin susceptibile de a intra în război. R.P. Chineză și Federația Rusă au fost esențiale pentru acest plan.

„Cu cât aducem mai mult China în lume, cu atât lumea va aduce mai multă schimbare și libertate Chinei”, declara președintele Bill Clinton. Washingtonul a susținut integrarea Chinei comuniste și a primit Rusia în grupul de națiuni G-7, transformându-l în G-8.

Au existat și considerații practice. Beijingul a promis peste un miliard de noi clienți pentru companiile americane. Vasta ofertă de gaze și petrol a Rusiei a contribuit la alimentarea Europei și a economiei globale.

În ciuda optimismului, avertismentele au abundat. „Din păcate, o politică de angajament este sortită eșecului”, a scris cercetătorul John Mearsheimer în cartea sa din 2001, „Tragedia politicii marilor puteri”. „Dacă China devine o putere economică, aproape sigur își va traduce puterea economică în putere militară și va încerca să domine Asia de Nord-Est... Pe scurt, China și Statele Unite sunt destinate să fie adversari pe măsură ce puterea Chinei crește.”

Zbigniew Brzezinski, fostul consilier pentru securitate națională al SUA, a fost la fel de categoric în cartea sa din 1997, „Marea tablă de șah”: „Este imperativ să nu apară niciun provocator eurasiatic, capabil să domine Eurasia și, prin urmare, să provoace și America”.

La scurt timp după ce teroriștii au atacat World Trade Center și Pentagonul, iar zborul United 93 deturnat s-a prăbușit lângă Shanksville, Pennsylvania, SUA au lansat Războiul împotriva Terorismului. Au invadat Afganistanul pentru a înfrânge al-Qaeda, care executase atacurile. Într-un eșec istoric al serviciilor de informații, SUA au invadat și Irakul.

Au urmat două războaie lungi, în care au murit peste 7.000 de militari americani și sute de mii de militari, polițiști și civili afgani și irakieni, potrivit unui studiu al Universității Brown. Conflictele - un amestec complex de război și construire a națiunii - au costat SUA câteva trilioane de dolari și au zdruncinat Asia de Sud și Orientul Mijlociu.

De asemenea, acestea au absorbit atenția administrațiilor succesive. Politica externă a continuat pe multe fronturi. Dar, pe măsură ce lumea a alunecat din nou în rivalitatea dintre marile puteri, SUA a părut prinsă în eroare.

„În timp ce SUA erau puternic implicate în Orientul Mijlociu și Asia de Sud... balanța geopolitică s-a înclinat în detrimentul SUA atât în ​​Europa, cât și în Asia de Est, datorită apariției unei Rusii mai agresive și a unei Chine mai capabile și mai asertive”, a scris în 2021 Richard Haass, fost șef al Consiliului pentru Relații Externe.

Când Rusia a invadat Georgia (în timpul președinției lui George W. Bush) și apoi a ocupat Crimeea (în timpul președinției lui Barack Obama), răspunsurile occidentale nu au reușit să împiedice expansiunea suplimentară. Rusia a lansat ulterior un război la scară largă împotriva Ucrainei. Mulți analiști spun că Occidentul ar fi trebuit să impună sancțiuni mult mai dure Rusiei și să facă o treabă mai bună înarmarea vecinilor vulnerabili, printre alte măsuri.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este ceea ce arată o descurajare eșuată”, scrie Ben Hodges, fost general comandant al Armatei SUA pentru Europa. „Nu eram pregătiți sau uniți în a recunoaște că Rusia reprezenta o amenințare reală.”

În ceea ce privește China comunistă, până atunci avusese loc o adevărată schimbare geopolitică. Nu avea legătură cu terorismul.

S-a întâmplat pe 11 decembrie 2001, în timp ce SUA bombardau peșterile Tora Bora din Afganistan, iar președintele Bush conducea o comemorare mondială care marca aniversarea a trei luni de la 11 septembrie.

În această zi, Beijingul s-a alăturat oficial Organizației Mondiale a Comerțului.

Intrarea Chinei în OMC, susținută de Washington și de mediul de afaceri american, printre alții, a deschis și mai mult economia țării către comerțul global și i-a oferit Chinei comuniste un acces mai mare la piețele externe. Impactul a fost rapid. Exporturile chinezești au inundat piețele globale. Companiile străine au intrat în China și au mutat mai multe producții către această locație cu costuri mai mici. Fabricile din SUA și din alte națiuni s-au închis, iar locurile de muncă s-au pierdut.

Acuzațiile din partea companiilor și a guvernelor au devenit curând mai puternice. Aceștia au afirmat că R.P. Chineză fură proprietatea intelectuală, face presiuni asupra companiilor străine pentru a transfera tehnologie în schimbul accesului pe piață, manipulează moneda sa pentru a sprijini creșterea exporturilor, subvenționează industriile sale de stat pentru a le oferi un avantaj nedrept pe piețele globale și încalcă sau eludează alte angajamente OMC.

Viteza ascensiunii ulterioare a Chinei a uimit națiunile. Exporturile anuale de mărfuri au crescut vertiginos la 3,58 trilioane de dolari în 2024, de la 266 de miliarde de dolari în 2001. Ponderea sa în exporturile globale de mărfuri a crescut la 15% de la 4%. Economiștii au numit această tulburare „Șocul Chinei”.

Odată cu bogăția economică a venit și puterea militară. China a militarizat Marea Chinei de Sud, construind insule artificiale și avanposturi și provocându-și vecinii. Și-a comandat primul portavion în 2012, al doilea în 2019 și al treilea în 2025. La recenta lor întâlnire de la Beijing, liderul comunist Xi Jinping, l-a amenințat pe președintele Donald Trump cu pericolele Capcanei lui Tucidide - tendința ca războiul să izbucnească atunci când o putere în ascensiune amenință una dominantă.

Mulți diplomați și cercetători susțin că SUA, distrase de războaiele sale, au ratat acest moment critic pentru a înfrunta China și a gestiona ascensiunea acesteia. Au fost lente în a reprima practicile comerciale ale Chinei, folosind clauze de salvgardare OMC și alte sancțiuni. SUA ar fi putut construi grupuri comerciale alternative și să rețină aderarea Chinei până când comportamentul său s-ar fi schimbat, susțin ei.

America ar fi trebuit să-și consolideze prezența militară și coalițiile în Pacific. Acești cercetători recunosc că, în cele din urmă, China și-ar fi pus amprenta economică, indiferent de situație. Întrebarea era cât de rapid și cât de perturbator ar fi fost procesul. În această perioadă, oficialii administrației Bush au ratat mai multe întâlniri regionale cheie din Asia, cum ar fi summiturile Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est. „Unde este conducerea SUA?”, a întrebat un oficial singaporez în timpul unui interviu din 2006.

Administrația Obama a anunțat o reorientare către Asia și a încercat să construiască un grup comercial alternativ, numit Parteneriatul Trans-Pacific, care inițial ar exclude China. Până atunci, însă, mulți americani își pierduseră acordurile comerciale. Politica internă a distrus participarea SUA la plan.

Administrațiile Trump și Biden au implementat tarife vamale și controale la export și au inclus companiile chineze pe lista neagră. Dar China trecuse de mult de punctul său de inflexiune. Modelul său de „capitalism de stat”, ecosistemul industrial masiv, perspectivele de investiții pe termen lung și capacitatea de a ocoli restricțiile occidentale deveniseră prea eficiente. A continuat să crească.

Cu siguranță, traiectoria Chinei a fost pusă în mișcare cu decenii înainte de 11 septembrie, în 1978. Washingtonul nu a fost singurul care a ajutat Beijingul să-și construiască puterea economică în anii următori. Poate că forța care a permis acest lucru a fost, de la bun început, mediul de afaceri occidental.

„Timp de trei decenii”, a scris Shane Tedjarati, fost director executiv la Honeywell și Deloitte în China, în luna mai, „corporațiile occidentale au urmărit o strategie rațională, trimestru de trimestru, și cumulativ autodistructivă: transferul sistematic de capacitate de producție, know-how operațional, disciplină inginerească și acces indirect pe piață în China, în schimbul unor costuri mai mici, marje mai mari și randamente pe termen scurt pentru acționari.” Rezultatul dureros: „construirea chiar a competitorilor care sosesc acum la ușă.”

Eșecul Americii de a aborda dislocarea rezultată din ascensiunea Chinei comuniste a alimentat o altă fractură post-11 septembrie în ordinea mondială: furia Americii față de globalizare. Războaiele, imigrația și o criză financiară fără legătură care a forțat milioane de americani să-și părăsească locuințele au întunecat și mai mult starea de spirit politică. Până în 2025, doar 17% dintre americani aveau încredere că guvernul va face ceea ce trebuie, potrivit Pew Research.

Această nemulțumire a contribuit la un curent subteran de izolaționism și nativism, contribuind la alimentarea mișcării „America First” a lui Donald Trump. Mulți susținători pun la îndoială sau resping o mare parte din ordinea globală multilaterală existentă - NATO, alianțele europene, OMC.

Puține din toate acestea erau complet noi. Automatizarea, externalizarea și concurența străină remodelau deja America muncitoare atunci când locurile de muncă în industria prelucrătoare din SUA au atins vârful în 1979. Locurile de muncă se mutau în Mexic, Taiwan și alte piețe ale forței de muncă mai ieftine. Șocul Japoniei a lovit puternic industria auto din SUA înainte de Șocul Chinei.

Însă nemulțumirea a căpătat o voce politică mai puternică în anii de după 11 septembrie. Un tumult similar, determinat parțial de ascensiunea Chinei, s-a răspândit în Europa și, odată cu acesta, o creștere a politicii de dreapta. Antiglobalismul a devenit global.

Cei care au trăit atacurile din 11 septembrie simt că ziua respectivă a zguduit lumea. A făcut-o, cel mai profund prin deciziile pe care America le-a luat după 11 septembrie, împreună cu intervențiile pe care nu le-a făcut.

Noul secol este dominat de forțe de lungă durată. Globalizarea, tulburările sociale și rivalitatea dintre marile puteri sunt schimbări tectonice care erau în mișcare înainte de atacurile teroriste. Nu numai 11 septembrie nu a creat această ordine mondială. Dar ziua și urmările sale au jucat un rol definitoriu, unul marcat de tragedie, calcule greșite și consecințe.