Zeci de militari au fost uciși sau arestați după o revoltă izbucnită în capitala Nigerului, Niamey, iar autoritățile au anunțat duminică, 30 august, că au recăpătat controlul asupra unei importante baze aeriene, potrivit Meduza. Criza a scos din nou la iveală tensiunile din interiorul armatei, într-o țară condusă de o juntă militară din 2023 și confruntată în continuare cu atacurile grupărilor jihadiste.

Revolta a început în noaptea de 29 august, când în mai multe zone din Niamey s-au auzit focuri de armă și explozii. Printre zonele vizate s-au numărat baza militară de la aeroportul internațional, precum și zona din apropierea palatului prezidențial.

Televiziunea de stat din Niger a transmis că forțele de securitate au intervenit pentru a înăbuși revolta și au preluat treptat controlul asupra punctelor strategice atacate.

Potrivit informațiilor prezentate de presa de stat și preluate de Associated Press, luptele au durat mai multe ore, iar militarii implicați în revoltă au fost arestați sau „neutralizați”.

Televiziunea națională a difuzat imagini cu persoane prezentate drept militari rebeli care se predau. Numărul exact al morților nu a fost confirmat oficial.

Reuters a relatat că atacul a implicat militari nemulțumiți, iar forțele loiale liderului militar Abdourahamane Tiani au reușit să restabilească controlul asupra bazei aeriene din Niamey.

Baza militară atacată se află în complexul aeroportului internațional Diori Hamani din Niamey. Acolo sunt staționate aeronave și drone militare, precum și o unitate antiteroristă a Alianței Statelor din Sahel, formată din Niger, Mali și Burkina Faso.

🇳🇪 Niger’s junta spent today clawing Niamey back after its own soldiers hit the airport and the palace. Base 101 went first, then gunfire toward the presidency, and State TV went down. The government says the guard stopped the palace run and is locking people up. 3 years after… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 29, 2026

În zonă se află, de asemenea, militari ruși din Africa Corps și personal militar italian. Ambasadorul Rusiei în Niger, Viktor Voropaev, a declarat că Africa Corps a primit o solicitare de sprijin pentru neutralizarea militarilor rebeli.

Ministerul rus de Externe a transmis, la rândul său, că atacurile au fost respinse de forțele naționale cu sprijinul militarilor ruși din Africa Corps. Potrivit relatărilor din presa internațională, intervenția forțelor ruse a inclus sprijin pentru trupele loiale juntei.

Incidentul reprezintă una dintre cele mai serioase provocări pentru regimul militar condus de Abdourahamane Tiani de la preluarea puterii, în urma loviturii de stat din iulie 2023.

Reuters relatează că frustrarea este în creștere în rândul unor unități aflate în prima linie a conflictului cu grupările jihadiste. Armata Nigerului a suferit pierderi importante în zonele Ouallam, Tera și Dosso, iar analiștii consideră că situația de pe front contribuie la nemulțumirile din interiorul forțelor armate.

Andrew Lebovich, cercetător la Institutul Clingendael, a declarat pentru Financial Times că există o nemulțumire tot mai mare în rândul militarilor față de conducerea juntei.

După preluarea puterii de către militari, Nigerul și-a redus cooperarea cu partenerii occidentali și și-a consolidat relațiile de securitate cu Rusia.

Junta condusă de Tiani a promis să combată grupările afiliate Al-Qaeda și organizației Statul Islamic, care sunt active de mai mulți ani în Niger, Mali și Burkina Faso. Cu toate acestea, violențele jihadiste au continuat, iar forțele de securitate au fost ținta unor atacuri repetate.

Baza aeriană din Niamey fusese deja atacată de două ori în acest an, potrivit Reuters: o dată de o grupare afiliată organizației Statul Islamic și, ulterior, de o grupare asociată Al-Qaeda.