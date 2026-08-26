Calendar Ortodox, 26 august. Rugăciunea către sfinții mucenici Adrian și Natalia protejează căsnicia

Calendar Ortodox, 26 august. Sfinții mucenici Adrian și Natalia au fost martiri întru Hristos și au trăit în vremea împăratului Maximian. Rugăciunea către acești sfinți protejează căsnicia.

CSfinții Adrian și Natalia au trăit în Nicomidia, în perioada de domnie a împăratului Maximian. Au fost soț și soție și sunt prăznuiți, în fiecare an, la de 26 august. Adrian era păgân și pretor al Nicomidiei, în timp ce soția sa, Natalia, era creștină. În timpul unei persecuții, văzând curajul și blândețea de care au dat dovadă 23 de bărbați creștini, Adrian a luat o decizie radicală. Tânărul de 28 de ani a ales să devină și el creștin.

Atunci când împăratul Maximian a auzit cele petrecute, l-a întrebat pe Adrian: "Ți-ai ieșit din minți?”. Pretorul Adrian i-a răspuns: "Nu, abia acum mi le-am aflat”. A fost trimis în temniță împreună cu ceilalți bărbați creștini. Nu trecuse decât puțin peste un an de la căsătoria lor. Când Adrian era torturat, Natalia a stat lângă el, pentru a-l întări în credință.

Înainte de a fi omorât, temnicerii i-au dat voie să meargă acasă și să-și ia rămas bun de la soție și familie. Natalia, când a văzut că Adrian vine acasă, a decis să încuie usa. Se temea că s-ar fi lepădat de credința în Hristos. Din acest motiv a fost eliberat, credea viitoarea sfântă. Dar, în momentul în care a aflat motivul revenirii sale acasă, imediat supărarea i s-a transformat în bucurie. Dupa ce și-a luat rămas bun, Adrian s-a întors cu soția sa la temniță. Pe drum Natalia l-a sfătuit să nu se preocupe de cele profane, ci să se gândească, mai bine, la bunătățile cerești.

După torturi înfiorătoare, împăratul a dat poruncă ca brațele și picioarele mucenicilor să fie zdrobite cu ciocanul pe nicovală. Adrian și cei 23 de creștini și-au dat duhul. La câteva zile de la moarte, Natalia l-a văzut pe Adrian în vedenie. Acesta i-a descoperit că în curând ea îi va sta alături în lumina cerească. După ce sorocul s-a împlinit, Natalia și-a dat duhul, alăturându-se soțului ei în împărăția veșnică a lui Dumnezeu.

Rugăciune la Sfinții Adrian și Natalia pentru protejarea căsniciei

„O, sfinților mucenici ai lui Hristos, Adrian și Natalia! Sunteți voi fericiți soți și purtători de chinuri străluciți. Auziți-ne pe noi cei ce ne rugăm cu lacrimi, venind la biserică. Rugați-L pe Stăpânul cel milostiv, Domnul nostru Iisus Hristos, să ne dăruiască pace în familie, sănătate trupească și sufletească, mântuirea sufletului.

O, sfințit cuplu, sfinți mucenici ai lui Hristos, Adrian și Natalia! Ascultați-ne pe noi ce ne rugăm și mijlociți pentru noi, ca să ni se dea toate cele de folos trupurilor și sufletelor. Și rugați pe Hristos Dumnezeu să ne miluiască. Și să facă cu noi după îndurările Sale. Ca să nu pierim în păcatele noastre. Sfinților mucenici, primiți glasul rugăciunilor noastre și cu mijlocirile voastre.

Izbăviți-ne de foamete, de ciumă, de cutremur, de potop, foc și grindină, de sabie și de năvălirea celor de alt neam, de războiul cel dintre noi, de moartea cea năpraznică și de toate nenorocirile, scârbele și durerile. Ca întotdeauna, prin mijlocirile voastre fiind întăriți, să slăvim pe Domnul Iisus Hristos. Căruia I se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, cu Cel Fără de început al Său Părinte și Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Aleșilor slujitori ai lui Dumnezeu și prealăudați mucenici ai lui Hristos,

pentru iubirea Lui ați disprețuit deșertăciunea lumească. Și v-ați pus viața ca o jertfă curată. Ați ales să primiți mai degrabă chinuri decât să vă lepădați de Dumnezeul cel adevărat. Cu dragoste vă lăudăm sfinților Adrian și Natalia. Ca cei ce stați lângă Tronul cel de har al Domnului desfătându-vă, rugați-vă pentru cei ce cu credință și evlavie vă implorăm. Și cu mulțumire vă cântăm așa: Bucurați-vă sfinților Adrian și Natalie, prealăudați și neînvinși mucenici ai lui Hristos! Amin.”