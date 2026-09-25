Biserica Ortodoxă îi prăznuiește vineri, 25 septembrie, pe Sfânta Cuvioasă Eufrosina, pe Sfântul Cuvios Pafnutie Egipteanul și pe Sfântul Cuvios Serghie de la Radonej. Viețile celor trei sfinți sunt legate de renunțarea la cele lumești, credință, rugăciune și viața monahală.

Sfânta Cuvioasă Eufrosina s-a născut în Alexandria, în Egipt, într-o familie înstărită. Tatăl său, Pafnutie, era creștin. Eufrosina a trăit în vremea împăratului Teodosie al II-lea, care a domnit între anii 408 și 450.

Viața familiei sale s-a schimbat după moartea mamei Eufrosinei. La vârsta de 18 ani, tânăra a părăsit casa părintească și a ales calea vieții monahale. Pentru a putea intra în mănăstire, s-a deghizat în bărbat și a trăit sub numele de Smaragd, fără ca tatăl său să știe cine este.

Pafnutie a continuat să se roage pentru fiica sa și să spere că o va revedea înainte de sfârșitul vieții. Au trecut 33 de ani până când cei doi s-au întâlnit din nou.

Cu puțin timp înainte de moartea Eufrosinei, Pafnutie se afla la mănăstirea în care aceasta își petrecuse viața monahală. Auzind că fratele Smaragd era grav bolnav, s-a dus să îl cerceteze și să îi ofere un cuvânt de alinare.

Atunci Eufrosina i-a dezvăluit tatălui său adevărata identitate. La scurt timp, și-a încredințat sufletul lui Dumnezeu.

După moartea fiicei sale, Pafnutie a ales să rămână în aceeași chilie în care trăise Eufrosina. A continuat viața monahală timp de încă 10 ani, după care a trecut la cele veșnice.

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Eufrosina, duhul tău.

Sfântul Cuvios Pafnutie Egipteanul a trăit în secolul al IV-lea și s-a născut în Alexandria, într-o familie bogată.

Până la vârsta de 20 de ani a urmat învățăturile păgâne ale vremii. Viața sa s-a schimbat după întâlnirea cu preotul Macrin, care i-a vorbit despre credința creștină și despre învățătura Bisericii.

Pafnutie și-a vândut averea, iar banii obținuți i-a împărțit celor săraci. Ulterior, a intrat în Mănăstirea Antinoe, unde a devenit stareț, iar mai târziu Episcop al Tebaidei.

A participat la Sinodul de la Tir, din anul 335, alături de Sfântul Atanasie cel Mare. În această perioadă, a susținut credința stabilită la Sinodul I Ecumenic de la Niceea și s-a împotrivit ereziei ariene.

Sfântul Cuvios Serghie de la Radonej s-a născut în localitatea Rostov, din părinți credincioși, Kiril și Maria. După ce familia s-a mutat la Radonej, părinții săi au murit, iar Serghie și-a împărțit averea celor săraci și s-a retras pentru a duce o viață de sihăstrie.

La vârsta de 23 de ani a fost tuns în monahism de călugărul Mitrofan. Mai târziu, Episcopul Teognost i-a dat binecuvântarea pentru ridicarea unei mănăstiri cu hramul „Sfânta Treime”, în locul în care Serghie își construise chilia.

După moartea Episcopului Teognost, Serghie a ajuns Episcop. Potrivit tradiției, în timpul rugăciunii s-a învrednicit să o vadă pe Maica Domnului împreună cu Sfinții Apostoli Petru și Ioan.

Sfântul Serghie și-a cunoscut dinainte sfârșitul vieții, cu aproximativ șase luni înainte de trecerea sa la Domnul. A murit la vârsta de 78 de ani, în anul 1392.