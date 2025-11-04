Calendar Ortodox, 4 noiembrie. Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare. Dumnezeu l-a hărăzit cu darul proorociei

Calendar Ortodox. Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare e pomenit pe 4 noiembrie. El s-a născut în vremea lui Leon Isaurul (717-741), într-un sat din Bitinia (Asia Mică).

Calendar Ortodox, 4 noiembrie. Azi e pomenit Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare. El s-a născut în vremea lui Leon Isaurul (717-741), într-un sat din Bitinia (Asia Mică). Părinții lui, săraci fiind, nu l-au putut da la școală. A fost luat în armată, unde în războiul pornit de Leon al IV-lea (775-780) împotriva bulgarilor, Ioanichie a dovedit eroism.

Împăratul a poruncit să fie răsplătit cu multe daruri, însă, Ioanichie le-a refuzat și s-a dus pe calea credinței. A fost un timp iconoclast, dar a fost luminat de un sihastru. Pentru erezia sa, s-a pocăit la mai multe mănăstiri.

Lumea începuse să vină la el pentru a-i cere binecuvântare, așa că Ioanichie s-a retras într-un munte de lângă Elespont.

Dumnezeu l-a hărăzit cu darul proorociei și vederii cu duhul. Astfel, a prorocit moartea împăratului Nichifor (802-811) în lupta cu bulgarii, călugărirea lui Stavrichie, fiul acestuia, și moartea lui în anul următor. Lui Metodie, Patriarhul Constantinopolului, i-a proorocit: „după moartea mea vei urma fără zăbavă”.

La trei zile după plecarea patriarhului, acesta s-a stins din viață, dar a lăsat în urma sa iubirea pentru Hristos.

În aceasta sfântă zi, creștinii pot să rostească o rugăciune puternică pentru sănătate, iubire și noroc.

Troparul Sfântului Cuvios Ioanichie cel Mare, glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ioanichie, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Deschide-voi gura mea şi se va umple de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maice şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind luminat cu lumina harului, cuvioase, luminează pe cei ce prăznuiesc cu credinţă pomenirea ta şi cu rugăciunile tale izbăveşte-i pe ei din întunericul păcatelor, Sfinte Ioanichie.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Călătorit-ai neabătut pe calea care duce către Cetatea Cerească, Sfinte Ioanichie, că te-a povăţuit Duhul Sfânt, care S-a odihnit în inima ta.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai avut smerenie care înalţă, Sfinte Ioanichie, pentru aceea ne rugăm ţie: milostiveşte-te spre noi smeriţii, cuvioase şi uşurează toate durerile inimilor noastre.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Chemarea celor căzuţi şi Întărirea celor ce stau eşti, cea cu totul fără prihană. Pentru aceea mă rog ţie, îndreptează gândul meu cel căzut prin păcat, ca să te slăvesc, Stăpână.

Irmosul:

Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească întăreşte-i şi întru Dumnezeiască slava ta, cununilor măririi învredniceşte-i.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înţelepciune ai schimbat cele trecătoare cu cele stătătoare, luându-ţi crucea ta, Sfinte Ioanichie şi te-ai osebit depărtându-te în munţi neumblaţi, ca marele Prooroc Ilie.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Doimea de părinţi ţi-a arătat ţie calea cea foarte dorită, pe care o ai aflat fiind retras mulţi ani în munţi, luminându-te cu har proorocesc, fericite.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind clătinaţi de multe feluri de patimi, cu credinţă alergăm la acoperământul tău, Sfinte Ioanichie, ca să ne cercetezi pe noi pe toţi, cu mijlocirile tale cele sfinte, rugând pe Iubitorul de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu picăturile milei tale, Fecioară, stinge cărbunii păcatelor mele, de Dumnezeu Dăruită şi aprinde sfeşnicul inimii mele cel stins, Ceea ce eşti Sfeşnic de aur cu totul fără prihană, potrivit Doxologia.