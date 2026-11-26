Noile reguli europene privind ambalajele vor obliga producătorii să regândească modul în care își ambalează produsele. Regulamentul PPWR urmărește reducerea cantității de ambalaje, creșterea gradului de reciclare și limitarea utilizării unor materiale sau produse de unică folosință. Schimbările vor fi introduse treptat, însă companiile trebuie să înceapă pregătirile.

Marius Brânzea, director de strategie la Reciclador, a explicat, într-o nouă ediție a emisiunii Picătura de Business moderată de Radu Preda, că una dintre direcțiile importante ale regulamentului este reducerea ambalajelor inutile și eliminarea soluțiilor greu de reciclat.

„Ideea principală este să avem mai puține ambalaje, ambalaje care să poată fi reciclate mai ușor și să nu mai transportăm, practic, foarte mult material care nu este necesar”, a spus invitatul.

O categorie importantă o reprezintă ambalajele realizate din mai multe materiale care sunt dificil de separat. Pungile pentru anumite produse alimentare, ambalajele multistrat sau unele blistere pot pune probleme proceselor de reciclare.

„Avem ambalaje care sunt făcute din mai multe straturi, din plastic și aluminiu, de exemplu. Acestea sunt foarte greu de reciclat, pentru că materialele trebuie separate, iar procesul devine complicat”, a explicat invitatul.

Companiile ar putea fi nevoite să găsească alternative, inclusiv ambalaje realizate dintr-un singur tip de material. În anumite cazuri, soluțiile pot presupune trecerea la recipiente din sticlă sau la alte variante care permit o reciclare mai eficientă.

Regulamentul introduce și criterii privind reciclabilitatea. În explicațiile oferite în emisiune, ambalajele sunt încadrate în clase în funcție de procentul de material care poate fi reciclat. Cele cu performanțe slabe vor fi supuse unor restricții, iar din 2030 ambalajele cu un grad de reciclabilitate sub 70% nu ar mai trebui introduse pe piață, potrivit prezentării invitatului.

Noile reguli vizează și anumite produse de unică folosință. Printre exemplele discutate se numără recipientele mici pentru produsele cosmetice din hoteluri, plicurile individuale pentru zahăr sau condimente și ambalajele folosite pentru cantități mici de fructe și legume neprocesate.

„Vor exista interdicții pentru anumite tipuri de ambalaje de unică folosință. Companiile trebuie să se gândească din timp la alternative, pentru că nu vor mai putea folosi aceleași soluții la nesfârșit”, potrivit invitație.

O altă cerință urmărește limitarea spațiului gol din ambalaje. Astfel, cutiile supradimensionate sau ambalajele care conțin mult material în raport cu produsul ar putea fi reproiectate.

„Nu mai putem avea ambalaje foarte mari pentru produse mici. Trebuie să existe o proporție rezonabilă între produs și ambalaj”, a afirmat invitatul lui Radu Preda.

Schimbările vor ajunge treptat și la consumatori. Pe ambalaje și pe containerele de colectare vor apărea pictograme și simboluri armonizate la nivel european, astfel încât oamenii să poată identifica mai ușor categoria de deșeu și modul corect de colectare.

Potrivit informațiilor prezentate de Marius Brânzea, România are și o țintă de reducere a cantității de ambalaje pe cap de locuitor cu 5% până în 2030, raportat la nivelul din 2018.

„Trebuie să reducem cantitatea de ambalaje și să ne orientăm spre soluții care pot fi reutilizate sau reciclate. Nu este vorba doar despre schimbarea etichetelor, ci despre regândirea întregului sistem”, a mai spus acesta.