Liliana Sorescu, fost director economic și comercial al Uzinei Mecanice Plopeni, a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție. Inculpata a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției pentru luare de mită în formă continuată și complicitate la luare de mită în formă continuată, iar decizia instanței nu este definitivă.

Judecătorii de la Tribunalul Prahova au admis joi acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat pe 1 octombrie 2026 de Liliana Sorescu. Inculpata a fost cercetată pentru luare de mită în formă continuată, cu trei acte materiale, și complicitate la luare de mită în formă continuată, tot cu trei acte materiale.

Termenul de supraveghere stabilit de instanță este de trei ani și șase luni, iar magistrații au dispus și confiscarea sumei de 63.950 de lei.

"Aplică inculpatei Sorescu Liliana pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a, b şi g Cod penal, respectiv a dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul Compania Naţională 'Romarm' - S.A. şi filialele acesteia cu personalitate juridică, pe o perioadă de 4 ani care se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti".

Și Tiberiu Alexandru Pîrvu, fost director general al Uzinei Mecanice Plopeni, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DNA pentru luare de mită în formă continuată. Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres, el a acceptat o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare.

Tribunalul Prahova a amânat joi pronunțarea în cazul lui Tiberiu Alexandru Pîrvu, noul termen fiind stabilit pentru data de 18 decembrie. Conform acelorași surse judiciare, toți inculpații din acest dosar ar fi încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu anchetatorii DNA.

În luna iulie, Tribunalul Bucureşti a dispus măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile pe numele a trei directori din industria de apărare acuzați de corupție, respectiv Mihai Rafiu, director general al Uzinei Mecanice București, Tiberiu Alexandru Pîrvu și Liliana Sorescu. Aceeași măsură a fost luată și față de un administrator de firme acuzat de dare de mită, după ce judecătorul de drepturi și libertăți a respins solicitarea DNA de arestare preventivă.

Potrivit unui comunicat al DNA, între 18 decembrie 2025 și 16 iulie 2026, Mihai Rafiu ar fi primit de la inculpatul V.M., direct și prin intermediul altei persoane, 48.000 de lei în 12 tranșe a câte 4.000 de lei. Banii ar fi vizat inițierea unor proceduri de achiziție, derularea contractelor cu firmele administrate de V.M. și aprobarea plăților pe facturi.

În perioada mai – iulie 2026, Tiberiu Alexandru Pîrvu ar fi primit direct de la același inculpat suma totală de 25.900 de lei, în trei tranșe, în schimbul aprobării unor comenzi și efectuării plăților aferente contractelor.

În cursul anului 2026, Liliana Sorescu ar fi pretins și primit de la V.M., în mai multe tranșe, 24.250 de lei pentru lansarea comenzilor către firmele administrate de acesta și pentru recepția bunurilor livrate.

Într-un episod separat, în februarie 2026, Liliana Sorescu ar fi primit 3.800 de dolari de la reprezentantul altor firme aflate în relații contractuale cu UM Plopeni, pentru lansarea comenzilor și recepția mărfurilor. Ulterior, între 15 mai și 29 iunie 2026, invocând că acei 3.800 de dolari ar fi fost bancnote false, inculpata ar fi primit de la aceeași persoană, prin intermediul lui V.M., echivalentul în lei, adică 17.200 de lei.

Contractele încheiate de cele două uzine cu societățile comerciale vizate priveau în principal servicii de mentenanță, achiziții de materiale și prestări de servicii.

La perchezițiile desfășurate pe 23 iulie la locuința lui Tiberiu Alexandru Pîrvu, anchetatorii au găsit sume în lei și valută estimate la aproximativ 500.000 de euro. Banii au fost ridicați pentru instituirea sechestrului asigurător.