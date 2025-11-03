Biserica Ortodoxă îi pomenește, astăzi, 3 noiembrie, pe Sfinții Mucenici Achepsima (episcop), Iosif (preot) și Aitala (diacon). Aceștia au fost pedepsiți pentru că erau creștini.

Calendar creștin ortodox. Biserică Ortodoxă îi pomenește pe Sfinții Mucenici Achepsima, Iosif și Aitala pe 3 noiembrie. Ei au trăit în secolul al IV-lea, pe timpul domniei împăratului Sapor, care la acea vreme, era regele perșilor.

Sfântul Mucenic Achepsima a fost cel care a fost arestat în perioada în care erau pedepsiți creștinii, pentru a fi aruncat în temniță, acolo unde a petrecut trei ani din viață, pentru ca în cele din urmă, să se stingă din viață, după nenumărate torturi, fiind decapitat.

Nici Sfinții Mucenici Iosif și Aitala nu au renunțat la iubirea pentru Hristos, motiv pentru care au fost îngropați în pământ până la mijloc, pentru ca mai apoi să fie bătuți cu pietre. Astfel, datorită lucrării lui Dumnezeu, se pare că trupul Sfântului Mucenic Iosif s-a făcut nevăzut, iar acolo unde se afla cel al Sfântului Mucenic Aitala, a răsărit un arbore de mir. Acesta vindeca bolile oamenilor, iar păgânii l-au tăiat pentru a șterge amintirea lor.

Troparul Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici Achepsima, episcopul, Iosif, preotul şi Aitala, diaconul, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Dreapta Ta cea purtătoare...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind luminaţi, mucenicilor, cu strălucirile Celui în Trei Lumini, izbăviţi-ne de întunericul păcatului şi de patimi, pe noi cei ce cinstim cu dreaptă credinţă această preasfinţită pomenire a voastră.

Fiindu-vă gândul plecat, preasfinţilor, cu legile Stăpânului şi Dumnezeului, bărbăteşte v-aţi abătut de la legile care poruncesc a face fărădelege. Drept aceea pătimind, după lege, aţi câştigat mărire.

Adusu-v-aţi jertfe preacurate lui Hristos, cu junghiere de bunăvoie, preafericiţilor mucenici, făcându-vă slujitori sfinţiţi şi jertfitori Celui Ce cu a Sa junghiere de bunăvoie a înviat lumea.

Ceea ce ai născut pe Dumnezeul Cel Necuprins, cuprins în Trup, făcându-Se trup din multa bunătate, Fecioară, roagă-L să mântuiască din primejdii pe robii tăi.

Cântarea a 3-a. Irmos: Însuţi Cel Ce ştii neputinţa...

Arzând patimile cu focul strălucirii, Preasfinţite Achepsima, mai înainte de încercarea luptei, ai fost jertfit de cei fărădelege ca un berbec preaales, sfinţind mulţimile credincioşilor cu curgerile sângiurilor tale.

Fără drept fiind chinuit, înţelepte şi zdrobit cu toiege şi cumplit sfâşiat cu chinurile, nu te-ai lepădat de Dumnezeiescul nume, n-ai jertfit focului, Sfinte Iosif, Preaalesule, fiind înfierbântat cu râvna credinţei.

Bătut fiind pe spate şi pe piept fără de milă, răbdai Sfinte Aitala, ca şi cum ar fi pătimit altul, căci cu gândul desăvârşit priveai, mucenice, către Dumnezeu, Cel Ce poate să mântuiască pe cei ce cred cu tot sufletul în El, prealăudate.

Din tine ne-a Răsărit nouă Soarele Cel Neapus, Ceea ce eşti fără prihană, cu străluciri luminătoare luminând lumea, cea biruită de întuneric, care era la pierzare de înşelăciunea vrăjmaşului, Preasfântă Fecioară, Mireasa lui Dumnezeu.

Cântarea a 4-a. Irmos: Munte umbrit cu darul...

Cu cuvintele Dumnezeieştii cunoştinţe, tare ai biruit pe vrăjmaşii cei biruiţi de întunericul necunoştinţei, Înţelepte Achepsima, neînspăimântându-te de chinurile la care aceia supuneau sfântul tău trup, fericite.

Prin viclenire te sileau cu foc cei ce se închinau focului, să-i aduci cinste lui. Iar tu, fiind cu gândul înfierbântat de dragostea lui Dumnezeu, te-ai lepădat cu totul a sluji focului, luând mângâierea, care te întărea pe tine, Sfinte Iosif.

Fiind plin de Dumnezeieştile ape ale Duhului, Sfinte Aitala, ai scăpat de apele cele tulburi şi amare ale necredinţei; şi în curgerile sângiurilor tale cele vărsate, mucenice, ai înecat pe vrăjmaşii cei nevăzuţi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Podoabă Sfinţită te-ai arătat sfinţilor mucenici, Fecioară, cu adevărat şi Scăpare credincioşilor, Zid şi Întărire şi Izbăvire Desăvârşită. Pentru aceea cu mare glas, te mărim, potrivit Doxologia.