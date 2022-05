EXCLUSIV. Omul, co-lucrător al lui Dumnezeu! Părintele Pantelimon de la Oașa despre darul de a face bine (VIDEO)

Unul dintre cercetătorii laboratorului creat de renumitul părinte Teofil Părăian la Mănăstirea Oașa din Alba este Părintele Pantelimon Șușnea. Originar din Timișoara, Părintele Pantelimon este un tânăr luminos, pasionat de tineri. Fiind absolvent de Belle Arte, pictor de icoane și pasionat de fotografie, străbate țara stând de vorbă cu elevi de liceu, studenți, pentru a grădinări sufletele oamenilor.

Invitat în studioul EVZ de jurnaliștii Dan Andronic și Mirel Curea, Părintele Pantelimon a vorbit despre nevoia de a ne reîntoarce la esență, care se vede cel mai bine în vremuri de criză. Conceptul de credință, precum și Iubirea de Oameni au suferit mutații profunde în zilele noastre. Chestionat de jurnalistul Mirel Curea dacă simte prezența lui Dumnezeu atunci când pictează, monahul a invocat faptul că divinitatea are de cele mai multe ori o prezență discretă, care ajută omul să ajungă la smerenie.

Părintele Pantelimon: Dumnezeu știe să fie atât de discret încât să ți se pară că meritele sunt ale tale

„Smerenia te ajută să te bucuri de credință. (…) Am un sentiment de împlinire când pictez. Dumnezeu știe să fie atât de discret încât să ți se pară că meritele sunt ale tale. Atitudinea părintească a Lui e că vrea să încurajeze copilul, nu să se afirme pe El. Vrea să îl ajute să capete încredere. Nu am mai avea nicio încredere dacă am ști că avem un tată puternic și rezolvă el. Ajungi să crezi că ți se cuvine”, a observat monahul de la Oașa.

„Când lucrezi binele, întotdeauna Dumnezeu e co-lucrător cu tine”

Invitatul a completat că și Domnul are smerenia Sa, deși e mai greu de observat în mod direct. Aceasta se vede cel mai bine în felul în care îl ridică pe om la rangul de colaborator al său în Bine. „Dumnezeu se smerește prin tine astfel încât să-l ajute prin tine pe cel care în nevoie lângă tine. Are nevoie de mâinile tale să îi dea unui sărac o pâine. Ești integrat în această lucrare a binelui lui Dumnezeu față de oamenii din lumea aceasta. Când lucrezi binele, întotdeauna Dumnezeu e co-lucrător cu tine”, a conchis părintele-pictor.