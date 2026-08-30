Poliția peruană l-a arestat sâmbătă pe Ibelmery Adon Colina Maldonado, alias „R15”, cetățean venezuelean de 48 de ani identificat de autorități drept unul dintre liderii organizației criminale transnaționale Tren de Aragua din Chile, potrivit Die Zeit. Capturarea a avut loc la Lima, în cadrul unei operațiuni desfășurate cu sprijinul poliției chiliene și al FBI din Statele Unite.

Bărbatul era căutat de autoritățile chiliene pentru presupusa implicare într-un caz de răpire și sechestrare, iar ministrul peruan de Interne, César Astudillo, a anunțat că acesta urmează să fie trimis în Chile. Operațiunea este importantă în contextul cooperării regionale împotriva rețelelor criminale care acționează în mai multe state din America de Sud.

Potrivit autorităților peruane, Ibelmery Adon Colina Maldonado a fost capturat în urma unei operațiuni la care au participat poliția din Peru, FBI și structuri specializate ale poliției chiliene.

„A fost capturat datorită intervenției unei echipe de poliție, cu sprijinul FBI din Statele Unite și al PDI din Chile”, a declarat ministrul de Interne César Astudillo, într-o conferință de presă.

Potrivit informațiilor apărute în presa peruană, „R15” a fost reținut în districtul San Martín de Porres din Lima. El avea o ordine de arest emisă de justiția chiliană în legătură cu acuzații de răpire și alte infracțiuni investigate de autorități.

Autoritățile chiliene îl căutau în special pentru presupusa implicare în răpirea și sechestrarea unui cetățean venezuelean pe teritoriul Chile.

Ministrul peruan de Interne a precizat că suspectul „face parte din organizația transnațională cunoscută sub numele de Tren de Aragua”.

În declarațiile făcute după capturare, César Astudillo a anunțat că autoritățile peruane pregătesc procedurile necesare pentru transferul acestuia în Chile, unde urmează să fie pus la dispoziția justiției.

Tren de Aragua este una dintre cele mai cunoscute organizații criminale originare din Venezuela, iar autoritățile din mai multe state sud-americane investighează activități atribuite unor membri și facțiuni ale grupării.

Ese video corresponde a la extradición del 2 de julio de 2026, en la mañana. El extraditado es Dayonis Junior Orozco Castillo, alias “Botija”, cabecilla del Tren de Aragua. Lo sacaron de Colombia hacia Chile. Por eso se observa Policía Interpol Colombia y PDI de Chile. Lo… pic.twitter.com/mO430WSqWb — Alfiler ® 🇨🇴  (@JohnFALFEREZS) August 28, 2026

Rețeaua a devenit în ultimii ani un subiect important pentru autoritățile din regiune, pe fondul operațiunilor transfrontaliere împotriva unor presupuse activități de răpire, extorcare, trafic și alte forme de criminalitate organizată.

Capturarea lui „R15” are loc într-o perioadă în care autoritățile chiliene au intensificat colaborarea internațională pentru identificarea și aducerea în fața justiției a persoanelor suspectate că fac parte din structuri ale Tren de Aragua. În ultimele zile, Chile a anunțat și alte operațiuni și proceduri de extrădare care au vizat persoane presupus implicate în activitatea organizației.

Pentru Ibelmery Adon Colina Maldonado urmează procedurile de predare către autoritățile chiliene, unde este căutat în cadrul dosarului privind presupusa răpire.

Capturarea sa reprezintă un nou rezultat al cooperării dintre autoritățile din Peru, Chile și Statele Unite în anchetele care vizează rețele criminale cu activitate în mai multe țări. Cazul va continua în jurisdicția chiliană, unde autoritățile urmează să stabilească responsabilitatea penală a suspectului.