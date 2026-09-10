La 25 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, FBI avertizează că amenințarea reprezentată de organizațiile teroriste străine rămâne prezentă și a devenit, în anumite privințe, mai dificil de identificat.

FBI arată că principala provocare o reprezintă persoanele care se radicalizează singure, pe internet, fără să fie conectate în mod evident la o rețea teroristă.

Chris Raia, unul dintre adjuncții directorului FBI, a declarat pentru ABC News că rețelele sociale și internetul permit procesul de radicalizare să se desfășoare direct în locuințele celor vizați.

„Vedem oameni care se radicalizează din confortul propriilor case, prin intermediul rețelelor sociale și al internetului”, a spus Raia. Oficialul a adăugat că astfel de persoane sunt deosebit de greu de identificat înainte de a trece la acțiune.

În schimb, FBI consideră că Statele Unite sunt astăzi mai bine pregătite să prevină un atac complex și de amploarea celui organizat de al-Qaida în 2001, soldat cu moartea a aproape 3.000 de persoane.

„Suntem mult mai bine pregătiți acum, în 2026, datorită legislației, datorită progreselor înregistrate în cadrul biroului (FBI) și datorită progreselor înregistrate în cadrul comunității de informații a SUA”, a explicat Raia.

Potrivit oficialului, organizațiile teroriste precum al-Qaida și ISIS s-au adaptat și încearcă să recruteze în Statele Unite persoane care să acționeze singure.

În ultimul an și jumătate, FBI a arestat cel puțin 16 persoane în SUA despre care autoritățile susțin că ar fi pregătit sau sprijinit comploturi pentru uciderea unor americani în numele al-Qaida sau ISIS.

Un raport publicat în martie de comunitatea americană de informații arată că, deși organizațiile teroriste folosesc masiv rețelele sociale pentru recrutare și propagandă, efectivele lor cresc în afara Statelor Unite.

Potrivit documentului, ISIS ar avea până la 18.000 de membri la nivel mondial, în timp ce al-Qaida ar număra aproximativ 28.000 de membri.

Raia spune că atacurile din 11 septembrie continuă să fie un reper pentru persoanele radicalizate online.

„Acesta este Super Bowl-ul lor”, a declarat oficialul, explicând că referințele la 11 septembrie apar constant în mediile de comunicare analizate de FBI.

Un exemplu recent este cel al lui Jessica Bowie, în vârstă de 35 de ani, din Albany, New York. FBI a arestat-o cu trei săptămâni în urmă, acuzând-o că ar fi plănuit să arunce în aer clădirea Congresului statal.

Documentele din dosar arată că, în săptămânile dinaintea arestării, Bowie ar fi publicat pe rețelele sociale mesajul: „Lăudat fie Allah pentru 11 septembrie.”

Craig Tremaroli, șeful biroului FBI din Albany, a descris schimbarea radicală atribuită femeii, afirmând că aceasta ar fi trecut de la o copilă care flutura steagul american după atacurile din 2001 la afișarea unor imagini cu turnurile prăbușite.

Raia a respins și ideea că FBI-ul ar fi fost distras de politicile administrației Trump privind imigrația. El a susținut că implicarea agenției în acest domeniu este redusă și că lupta împotriva terorismului rămâne o prioritate.

Printre amenințările urmărite de agenție se numără și folosirea dronelor de către organizații teroriste.

Raia a comparat activitatea FBI cu o partidă de șah în care agenții încearcă să anticipeze următoarele metode pe care le-ar putea folosi teroriștii.

„Dronele au fost cu adevărat în prim-planul priorităților mele”, a spus el, avertizând că ar fi o greșeală să se presupună că acestea nu vor fi folosite la un moment dat în Statele Unite.

În acest context, oficialul FBI spune că sprijinul populației rămâne esențial.

„Dacă vezi ceva, spune ceva”, este mesajul transmis americanilor. Potrivit lui Raia, această campanie este în 2026 cel puțin la fel de importantă ca în 2001.