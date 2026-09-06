FBI și Departamentul de Justiție din Statele Unite și-au intensificat investigațiile privind originile COVID-19 și rolul unor oficiali și oameni de știință, printre care se află și Anthony Fauci. Anchetatorii verifică e-mailuri, convorbiri telefonice și înregistrări financiare pentru a stabili dacă au existat încercări de a ascunde informații despre o posibilă scurgere din laboratorul Institutului de Virologie din Wuhan, potrivit The Independent..

Investigația este desfășurată în timpul celei de-a doua administrații Trump și îl readuce pe Fauci în centrul disputelor privind modul în care au fost gestionate informațiile despre începutul pandemiei.

Potrivit informațiilor publicate de sursa citată, autoritățile federale analizează mai multe categorii de documente și înregistrări.

Printre acestea se numără schimburi de e-mailuri, apeluri telefonice și date privind plăți.

Scopul anchetei este de a determina dacă oficiali guvernamentali sau persoane implicate în cercetarea originilor pandemiei au încercat să ascundă posibilitatea ca virusul să fi provenit dintr-o scurgere de laborator de la Institutul de Virologie din Wuhan.

Până în acest moment, existența unei astfel de scurgeri nu este prezentată ca fapt demonstrat, ci ca ipoteză aflată în centrul verificărilor.

Procurorii federali au cerut și înregistrări legate de Anthony Fauci după cazul fostului său consilier, dr. David Morens. Morens a pledat vinovat într-un dosar privind ascunderea unor înregistrări federale.

Acest episod a dus la noi solicitări de documente și informații legate de Fauci și de activitatea persoanelor din jurul său.

Investigația urmărește astfel nu doar originea pandemiei, ci și modul în care au fost păstrate, transmise sau gestionate anumite informații oficiale.

Anthony Fauci a revenit recent și în atenția Senatului american.

La o audiere din 29 iulie, fostul oficial a invocat de peste 100 de ori al Cincilea Amendament, refuzând să răspundă la întrebări referitoare la gestionarea pandemiei și la alte aspecte aflate în atenția comisiei.

Fauci primise în ianuarie 2025 o grațiere preventivă din partea fostului președinte Joe Biden.

Invocarea dreptului de a nu se autoincrimina a generat însă o dispută juridică și politică în Congres.

Pe 6 august, Comisia pentru Securitate Internă și Afaceri Guvernamentale a Senatului a votat pentru a-l declara pe Fauci în sfidarea Congresului, după refuzul său de a răspunde la întrebări. Votul a venit după ce președintele comisiei, senatorul Rand Paul, a susținut că Fauci nu mai putea invoca protecția celui de-al Cincilea Amendament în condițiile grațierii primite anterior.

Poziția lui Fauci și a avocaților săi a fost diferită, aceștia susținând dreptul său de a evita răspunsurile care l-ar putea expune juridic.

Departamentul de Justiție analizează acum materialele și informațiile rezultate atât din investigația federală, cât și din procedurile declanșate în Congres. Până în prezent, nu există o concluzie publică potrivit căreia Anthony Fauci ar fi comis o infracțiune sau că ar fi ascuns în mod dovedit informații despre originea COVID-19.

Ancheta urmărește tocmai să stabilească dacă au existat acțiuni de acest tip și dacă datele disponibile susțin eventuale măsuri ulterioare.