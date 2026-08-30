Calendar ortodox, 30 august. Sfântul Alexandru, protectorul omenirii

Calendar ortodox, 30 august. Creştinii îl sărbătoresc pe Sfântul Alexandru, cel supranumit „protectorul omenirii”. Sfântul Alexandru este unul dintre cei mai mari ierarhi ai Bisericii și un apărător neînfricat al credinței creștine.

Calendar ortodox 30 august. Sfântul Alexandru a trăit la începutul secolului al IV-lea. Mai exact pe vremea Sfântului Împărat Constantin cel Mare. A fost ucenic al Arhiepiscopul Mitrofan al Bizantului.

Ierarhul a dus o viață modestă, fără știința cărților. Însă, datorită virtuțiilor sale a fost considerat îndeajuns de demn încât să îl slujească pe Sfântul Mitrofan, iar apoi să ajungă el însuși Patriarh.

El a fost unul dintre episcopii timpurii ai Constantinopolului și este cunoscut pentru apărarea credinței creștine și pentru martiriul său. Sfântul Alexandru a fost un învățat și un apărător al dreptei credințe într-o perioadă în care creștinismul era încă persecutat.

A luptat împotriva ereziilor și a încurajat unitatea Bisericii Ortodoxe. S-a ridicat împotriva învățăturilor greșite și a influenței eretice care amenințau să submineze credința creștină.

Sfântul Alexandru a fost arestat și supus unor chinuri cumplite din cauza refuzului său de a renunța la credința creștină. A rămas ferm în credința sa până la moarte și este considerat un martir pentru credința ortodoxă.

Sărbătoarea Sfântului Martir Alexandru de Constantinopol este o zi în care credincioșii ortodocși îl prăznuiesc și îl cinstesc pentru jertfa sa și pentru mărturisirea curajoasă a credinței în Hristos. În această zi, credincioșii merg la biserică cu bucate de pomană, pe care o dau celor nevoiași.

Conform tradiției, în ziua de Sfântul Alexandru nu este bine să vorbești de rău pe cineva, pentru că toate lucrurile se vor întoarce împotriva ta.. În această zi de sărbătoare, se spune că este bine să eviți să faci treburi casnice. Chiar dacă nu este cruce roșie în calendar, în special cei care poartă numele sfântului ar trebui să lase activitățile din gospodărie pentru alte zile.

Suflete, suflete al meu, pentru ce te plângi la Domnul? Căci lenea ta pentru chinurile veșnice mijlocitoare îți este. Dacă darul lui Dumnezeu l-ai cunoaște. Cu lacrimi fierbinți ai plânge, suspinând și întristându-te pentru orice păcat, pentru cel mic și pentru cel mare.

Strigă către Stăpâna ta să nu te lovească mânia Celui ce ține toate cu dreapta Sa atotputernică, însă eu, păcătosul și leneșul, cel ce am limba vicleană, cum mă voi ruga Stăpânei mele ca să mă izbăvească Domnul de înfricoșata Judecată?

Căci tot timpul mă cutremur în inima mea cugetând la înfricoșata Judecată ca să fiu izbăvit de chinurile cele veșnice și de viermele cel neadormit și de întunericul cel mai din afară și de flăcările cele nestinse.

Miluiește-mă pe mine, păcătosul robul Tău (numele), ca pe Pavel Apostolul, pe care mai mult decât pe toți l-ai iubit, și nu întoarce fața Ta de la mine, cel sărman, în acea Zi înfricoșată de care se cutremură sufletul meu și se îngrozesc mădularele trupului meu.

Doamne, izbăvește-mă pe mine de înfricoșatul ceas, ca să nu mă departez de mila Ta. Îi rog pe Sfinții îngeri și Arhangheli, pe prooroci și mucenici și pe toți sfinții să se roage lui Dumnezeu pentru sufletul meu. Amin!