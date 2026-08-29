HAI România! Cine a inventat-o pe Elena Ceaușescu? Atentatul din 1969 și secretele Securității | Jean Maurer







Aflați culisele nevăzute ale regimului comunist din România într-un interviu incendiar cu Jean Maurer, fiul fostului prim-ministru Ion Gheorghe Maurer! De la modul în care s-a născut aparatul represiv al Securității și șantajul politic la cel mai înalt nivel, până la detaliile uluitoare ale atentatului mascat din 1969 de la Covasna, acest episod oferă o radiografie nefiltrată a istoriei noastre.

De ce i-a cerut Maurer lui Ceaușescu „fără sânge pe mâini”? Cum a fost eliminată Ana Pauker și care a fost marele calcul greșit din spatele promovării Elenei Ceaușescu la cârma țării? Descoperiți toate aceste mărturii istorice, dar și anecdote inedite despre viața în nomenclatură, piața neagră și afacerile epocii.

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