Calendar Ortodox 28 august. Sfântul Moise Etiopianul, tâlharul devenit preot

Sfântul Moise Etiopianul a fost un tâlhar de temut, dar s-a căit pentru faptele sale. S-a retras la o mănăstire și a devenit preot. A fost ucis la 75 de ani de o bandă de răufăcători.

Sfântul Moise a fost de neam etiopian. Este cinstit în fiecare an pe 28 august. A fost slujitorul unui politician, dar, din cauza nedreptăților sale, a fost alungat. Sfântul Moise s-a alăturat apoi unei cete de tâlhari și cu timpul a ajuns conducătorul acesteia.

După o vreme, cuprins de remușcări pentru relele săvârșite, Sântul Moise părăsește ceata de tâlhari și se retrage la o mănăstire. Aici își va plânge păcatele săvârșite, dar va lupta multa vreme cu demonii săi. Atât de aprinsă a fost lupta sa cu acești demoni, încât le-a spus fraților săi: „Atâta supărare am suferit de la războiul poftei trupești, încât puțin de n-am căzut din făgăduința monahicească“.

După șase ani de cumplit război cu demonii, s-a vindecat în chip minunat de toate închipuirile, cugetele și gândurile rele pe care i le semăna în suflet diavolul.

Sfântul Moise Etiopianul a fost sfințit preot la bătrânețe. El și-a prevazut și ceasul și felul morâii. Într-o zi, el le-a zis ucenicilor lui să fugă ca să-și scape viețile, deoarece mănăstirea avea să fie atacată de necredincioși.

Când ucenicii i-au cerut să vina cu ei, ca să scape împreună, Sfântul Moise le-a zis că el a fost tâlhar mai demult, și se cuvine ca acum să-și ia plata pentru relele lui, după cuvântul: „Toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri“ (Matei 25: 52).

Așadar, Sfântul Moise a rămas în mănăstire împreuna cu șase frați care nu au voit să îl lase singur. Cu toții au fost uciși de tâlhari. Potrivit scrierilor religioase așa a trecut la cele veșnice. Moise Etiopianul, la vârsta de 75 de ani.

Tot în data de 28 august mai sunt pomeniți:

Sfinții Mucenici Diomid și Lavrentie; Dreptul Iezechia, regele; SfântaAna Prorocita, fiica lui Fanuel; Sfinții treizeci si trei de Mucenici din Iraclia.