Mănăstirea Nicula, locul unde se întâmplă minuni. Povestea celui mai mare pelerinaj religios de Sfânta Maria

Pe drumul care șerpuiește spre Mănăstirea Nicula, sute de credincioși urcă în tăcere, spre locul unde la noapteși duminică vor avea loc rugăciuni speciale și va fi oficiată Sfânta Liturghie. Oamenii se bucură că se vor putea ruga la icoana făcătoarei de minuni a Fecioarei Maria. Fiecare pentru problemele lui sau a familiei. Unii doar pentru a mulțumi.

Procesiunea de la Gherla la Nicula, un drum de 11 kilometri, este condusă de Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuț.

Printre cei aflați printre credincioși, se află și o femeie în vârstă de 70 de ani, Maria. Ostenită de drumul lung și căldura sufocantp, femeia ne-a povestit minunea ei pe care a trăit-o la Nicula, în fața icoanei făcătoare de minuni.

„Eu am trecut acum doi ani printr-un cancer de gât. La chimioterapie boala nu a dat înapoi. Apoi am venit la mănăstire și m-am rugat. Când am mers la Instititul de Oncologie din Cluj Napoca, cancerul era tot acolo și medicii mi-au spus că trebuie să fac 36 de cure de radioterapie. Cu ajutorul Fecioarei Maria le-am făcut pe toate. La final, medicul radiolog mi-a spus că sunt printre puținii pacienți care am reușit să fac toate aceste ședințe. La final și cancerul a dispărut”, ne-a povestit Maria L. din Cluj Napoca, care se află pe drumul spre mănăstire.

Pandemia nu îi poate împiedica pe credincioși

Deși pandemia este încă în plină desfășurare, oamenii nu mai par să aibă frică de coronavirusul chinezesc.

„Să fie virusul virusurilor și tot nu mă mai poate opri nimeni. Dacă trebuie ne punem mască dar nu pot să stau acasă și să nu vin la Nicula, la această sărbătoare uriașă pentru religia noastră ortodoxă”, ne povestește și Simion Rus, din localitatea Căianu Vamă, județul Cluj.

Cu toate astea, Mitropolia Clujului le atrage credincioșilor atenția asupra pericolului reprezentat de noul coronavirus.

„Pe toată perioada prezenței lor la Mânăstirea Nicula, credincioșii sunt sfătuiți să poarte mască de protecție, să respecte măsurile de distanțare și să fie responsabili unii față de alții și mai ales față de ce lasă în urma lor, știind că pășesc într-o grădină a Maicii Domnului”, a transmis Mitropolia Clujului.

Sunt așteptați 10.000 de credincioși

Preoții de la Nicula cred că vor veni la slujbele religioase în jur de 10.000 de credincioși. Mulți dintre enoriași au venit cu corturi, pregătiți să stea peste noapte la slujbele făcute de călugări.

În seara de sâmbătă, preoții vor scoate din biserică icoana făcătoare de minune, iar în timpul slujbei Prohodului Maicii Domnului se va face înconjurul bisericii. Mulți dintre credincioși vor face înconjorul vechii bisericuțe din lemn în genunchi ți pe coate, în semn de smerenie.

Istoria mănăstirii de la Nicula

Mănăstirea Nicula este unul dintre cele mai vechi aşezăminte monahale din spaţiul românesc. Pustnicul Nicolae a dat numele mănăstirii, dar şi satului în care se găseşte. Prima atestare istorică aminteşte de o biserică din lemn din 1552, cu hramul „Sfânta Treime”, locaş ce a fost mistuit într-un incendiu.

Biserica de la Mănăstirea Nicula este renumită datorită faptului că a adăpostit între pereții săi renumita icoană făcătoare de minuni, pictată în anul 1681 de meșterul Luca din Iclod. Icoana ar fi lăcrimat timp de 26 zile, între 15 februarie – 12 martie 1699, conform unui proces verbal care a fost întocmit de ofițeri austrieci la vremea respectivă. Este momentul în care mănăstirea a ieșit din anonimat, an de an credincioșii venind aici în pelerinaj, pe jos cântând „Am venit Măicuţă să ne mai vedem, să-ţi spunem necazul care-l mai avem!”.