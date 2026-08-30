Distribuția pensiilor din Bulgaria arată diferențe semnificative între beneficiari. Aproape 810.000 de pensionari au primit, în prima jumătate a anului, pensii care nu au depășit nivelul minim stabilit la 322,37 euro, în timp ce numai 9.195 de persoane au încasat pensia maximă prevăzută de legislație, de 1.738,40 euro, potrivit Novinite.

Potrivit datelor Institutului Național de Asigurări Sociale, Bulgaria avea la sfârșitul lunii iunie puțin peste 2,069 milioane de pensionari. Pensia medie la nivel național ajunsese la aproximativ 523 de euro.

Capitala Sofia se află pe primul loc în ceea ce privește valoarea medie a pensiilor. Pensionarii din Sofia primeau, în medie, 640 de euro pe lună. La polul opus se află regiunea Kardzhali, unde media era de aproximativ 432 de euro.

Datele pentru al doilea trimestru indică modificări moderate față de situația înregistrată în martie. Numărul pensionarilor ale căror venituri se situau la nivelul pensiei minime sau sub acesta s-a redus cu aproape 3.000 de persoane. În același timp, efectivul celor care beneficiau de pensia maximă a crescut cu 270.

Un segment important al beneficiarilor este reprezentat de cei cu pensii situate între nivelul minim și 400 de euro. Aproximativ 440.000 de persoane se încadrează în această categorie.

La celălalt capăt al distribuției, în jur de 16.600 de pensionari au primit, în primele șase luni ale anului, sume cuprinse între 1.600 de euro și plafonul maxim de 1.738,40 euro.

Există și excepții de la limita legală. Plafonul pensiei maxime nu se aplică președintelui Bulgariei, președinților Adunării Naționale și judecătorilor Curții Constituționale, ale căror pensii pentru limită de vârstă sunt achitate integral.

O altă categorie importantă este cea a beneficiarilor suplimentului acordat soțului supraviețuitor. Peste 650.000 de pensionari primesc acest drept, în valoare de 30% din pensia soțului decedat.

Statisticile evidențiază astfel diferențe considerabile între veniturile pensionarilor bulgari, atât în funcție de nivelul pensiei, cât și în funcție de regiunea în care locuiesc. Capitala se detașează prin cea mai ridicată pensie medie, în timp ce Kardzhali înregistrează cea mai mică valoare regională.