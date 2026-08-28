HAI România! Mesajul din umbră: de ce a trimis Washingtonul șeful CIA la Moscova?







Directorul CIA John Ratcliffe a folosit vizita sa de săptămâna aceasta la Moscova pentru a-i avertiza pe oficialii ruși să nu escaladeze conflictul cu aliații NATO ai Americii, în special Estonia, Letonia și Lituania. La baza au stat informațiile furnizate de sistemele de interceptare americane și de agenții/spionii din teren.

Hai să ne aducem aminte cum a început totul în Ucraina. La sfârșitul anului 2021 și începutul lui 2022, administrația Biden a recurs la o practică fără precedent — declasificarea strategică a informațiilor de spionaj (strategic intelligence disclosure), cunoscută informal și drept „prebuttal" (dezmințire preventivă) — pentru a avertiza public Ucraina și aliații europeni asupra iminenței invaziei ruse.

Oficiali americani au transmis presei, încă din decembrie 2021, date din surse de informații (intelligence) însoțite de imagini satelitare cu trupele ruse masate la graniță, iar în ianuarie 2022 Pentagonul a dezvăluit chiar planurile Moscovei de a pune în scenă o „false-flag operation" (operațiune sub steag fals) pentru a justifica atacul.

Analiștii au numit acest tip de acțiune și „spy and tell" — practica de a folosi informații secrete ca instrument de politică externă, o formă de „political warfare" (război politic) dusă fără a trage un glonț. Scopul nu a fost doar prevenirea războiului, ci și subminarea narativelor false ale Kremlinului și unificarea rapidă a aliaților occidentali în jurul unui răspuns comun.