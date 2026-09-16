Război, criză, frică. 2026 este mai tumultuos decat ne-am fi gandit. Lumea pare că a luat-o razna. Viața pur și simplu bate câmpii. Tocmai de aceea, în 2026 îndemnul Divertis este mai important ca oricând: Să fim veseli, ca să nu fim triști!

Divertis revine în forță la Sala Palatului cu spectacolul complet nou „Divertis – Viața bate câmpii”. Ca urmare a cererii copleșitoare din partea publicului, evenimentului i se adaugă o nouă zi: pe lângă reprezentația din 25 noiembrie, care este SOLD OUT, echipa anunță un al doilea spectacol pe 26 noiembrie 2026, de la ora 19:00.

Show-ul promite să fie evenimentul de comedie al anului — o reprezentație multimedia care combină comedia live, satira socială și sketch-uri video generate cu inteligență artificială, în care Divertis își invită publicul să intre alături de el într-o lume a umorului si comediei absurde specifice trupei.

„Spectacolul se croiește din mers. Lucrez la el de la începutul anului. Pe momente, pe evenimente, pe subiecte, pe personaje. Va fi o gală a celor mai tari momente care au înfierbântat opinia publică românească sau internațională. Trump, ambulanța neagră, războiul croissantului cu merdeneaua, limba bătrână sau lipsa guvernului sunt prea multe motive de interes comic ca să nu râdem de ele. Este modul nostru de a ne proteja mintea și de a nu ne lăsa luați de valul nepăsării și lehamitei. Pentru că , da, RÂZI DECI EXIȘTI!” Toni Grecu.

Divertis face mai mult decât un simplu show de comedie – este un eveniment pentru publicul care gândește, simte și reacționează. Un spectacol interactiv pentru cei care cred că râsul poate fi și o formă de atitudine și luciditate. Este spectacolul la care și tu ești Divertis.

Energia a 4.000 de oameni care râd împreună este magică. Nu se poate replica nici online, nici la TV.

Organizatorii subliniază că spectacolul Divertis - „Viața bate câmpii” nu va fi difuzat niciodată integral nici la televiziune, nici pe internet. Doar publicul din sală va putea vedea, simți și savura spectacolul complet, la adevărata lui emoție și intensitate.

Eveniment produs de KIMARO Entertainment, cu sprijinul Kiss FM, Magic FM și Rock FM.

Bilete sunt disponibile pe www.get-in.ro.