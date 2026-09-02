Marea premieră a Mării Negre: „Cazino, Mon Amour” închide o prima stagiune de succes la Cazinoul din Constanța

Cu 30 de reprezentații sold-out și peste 6.000 de spectatori care au umplut până la refuz sala simbol de la malul mării, spectacolul original de cabaret „Cazino, Mon Amour” își trage cortina peste o primă stagiune estivală memorabilă. Scris și regizat de Petre Năstase, proiectul a transformat bijuteria arhitecturală a Constanței din simplu monument istoric într-un personaj viu, fascinant și vibrant.

Iubitorii de artă, localnicii și numeroșii turiști străini care au asistat la show au trăit timp de două ore și jumătate o experiență imersivă unică. Producția a călătorit prin epoci definitorii — de la farmecul perioadei Belle Époque și încercările celor două Războaie Mondiale, până la anii comunismului și renașterea contemporană a Cazinoului — oferind o meditație profundă despre timp, memorie și iubire.

Ineditul proiectului a stat în îmbinarea armonioasă a teatrului, muzicii live interpretate de orchestră, coregrafiilor elegante de balet și cabaret cu tehnologia modernă, scenografia cameleonică și proiecțiile de video-mapping.

„Cazino, Mon Amour a pornit de la o idee în care am crezut cu toată convingerea: aceea că istoria Cazinoului din Constanța merită spusă într-un mod viu, emoționant și autentic, printr-un text original construit chiar în jurul poveștii acestei clădiri. Mi-am dorit ca oamenii să nu vină doar să vadă Cazinoul, ci să-l simtă. Faptul că cele mai multe spectacole au fost sold-out ne-a arătat că publicul a primit această poveste cu aceeași emoție cu care am pornit noi la drum. Pentru mine, nu a fost doar un spectacol. A fost o declarație de dragoste pentru această clădire și pentru orașul care o poartă în suflet”, a declarat Anamaria Mișa, Director General al Cazinoului din Constanța.

Pentru echipa artistică și tehnică din spatele scenei, vara lui 2026 a însemnat transformarea unei idei îndrăznețe într-un fenomen cultural. La finalul stagiunii, regizorul și scenaristul Petre Năstase a adresat o scrisoare emoționantă operei sale:

„Dragă «Cazino, Mon Amour», pe 10 ianuarie 2026 erai doar un vis. Astăzi ai amintiri. Ai oameni. Ai fotografii. Ai muzică. Ai aplauze. Ai peste 6.000 de spectatori care pot spune: «Am fost acolo.». Mulțumesc pentru cea mai nebună, grea, frumoasă și intensă vară. Mulțumesc oamenilor care au avut încredere în visul nostru înainte să-l poată vedea, celor care au urcat pe scenă și și-au pus sufletul acolo, dar și celor din întunericul culiselor. Când o să-mi amintesc de vara lui 2026, o să-mi amintesc de o clădire superbă de la malul mării în care niște oameni au crezut împreună. Noapte bună, Cazino, Mon Amour. Luminile se sting. Sala se golește. Dar tu rămâi. În noi.”

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Pentru cei care nu au apucat încă să trăiască magia cabaretului pe faleză, stagiunea din acest an mai oferă o ultimă șansă: ultimele două reprezentații ale anului vor avea loc pe 4 și 5 septembrie, de la ora 21:00.

După o pauză meritată pe durata sezonului rece, echipa va pregăti revenirea pe scenă: „Cazino, Mon Amour” se va întoarce oficial în vara anului 2027, pregătit să spună din nou povestea clădirii care nu a încetat niciodată să viseze.