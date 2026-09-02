Monden

Marea premieră a Mării Negre: „Cazino, Mon Amour” închide o prima stagiune de succes la Cazinoul din Constanța

Comentează știrea
Marea premieră a Mării Negre: „Cazino, Mon Amour” închide o prima stagiune de succes la Cazinoul din ConstanțaSursa foto: Aehiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Cu 30 de reprezentații sold-out și peste 6.000 de spectatori care au umplut până la refuz sala simbol de la malul mării, spectacolul original de cabaret Cazino, Mon Amour își trage cortina peste o primă stagiune estivală memorabilă. Scris și regizat de Petre Năstase, proiectul a transformat bijuteria arhitecturală a Constanței din simplu monument istoric într-un personaj viu, fascinant și vibrant.

Iubitorii de artă, localnicii și numeroșii turiști străini care au asistat la show au trăit timp de două ore și jumătate o experiență imersivă unică. Producția a călătorit prin epoci definitorii — de la farmecul perioadei Belle Époque și încercările celor două Războaie Mondiale, până la anii comunismului și renașterea contemporană a Cazinoului — oferind o meditație profundă despre timp, memorie și iubire.

O declarație de dragoste pentru istorie și arhitectură

Ineditul proiectului a stat în îmbinarea armonioasă a teatrului, muzicii live interpretate de orchestră, coregrafiilor elegante de balet și cabaret cu tehnologia modernă, scenografia cameleonică și proiecțiile de video-mapping.

„Cazino, Mon Amour a pornit de la o idee în care am crezut cu toată convingerea: aceea că istoria Cazinoului din Constanța merită spusă într-un mod viu, emoționant și autentic, printr-un text original construit chiar în jurul poveștii acestei clădiri. Mi-am dorit ca oamenii să nu vină doar să vadă Cazinoul, ci să-l simtă. Faptul că cele mai multe spectacole au fost sold-out ne-a arătat că publicul a primit această poveste cu aceeași emoție cu care am pornit noi la drum. Pentru mine, nu a fost doar un spectacol. A fost o declarație de dragoste pentru această clădire și pentru orașul care o poartă în suflet”, a declarat Anamaria Mișa, Director General al Cazinoului din Constanța.

Un vis împlinit la malul mării: Scrisoarea de adio a regizorului Petre Năstase

Pentru echipa artistică și tehnică din spatele scenei, vara lui 2026 a însemnat transformarea unei idei îndrăznețe într-un fenomen cultural. La finalul stagiunii, regizorul și scenaristul Petre Năstase a adresat o scrisoare emoționantă operei sale:

„Dragă «Cazino, Mon Amour», pe 10 ianuarie 2026 erai doar un vis. Astăzi ai amintiri. Ai oameni. Ai fotografii. Ai muzică. Ai aplauze. Ai peste 6.000 de spectatori care pot spune: «Am fost acolo.». Mulțumesc pentru cea mai nebună, grea, frumoasă și intensă vară. Mulțumesc oamenilor care au avut încredere în visul nostru înainte să-l poată vedea, celor care au urcat pe scenă și și-au pus sufletul acolo, dar și celor din întunericul culiselor. Când o să-mi amintesc de vara lui 2026, o să-mi amintesc de o clădire superbă de la malul mării în care niște oameni au crezut împreună. Noapte bună, Cazino, Mon Amour. Luminile se sting. Sala se golește. Dar tu rămâi. În noi.”

Cazino mon amourSeparatorVEZI FOTOPOZA 1 / 18

Ultimele reprezentații din 2026 și revenirea în vara lui 2027

Pentru cei care nu au apucat încă să trăiască magia cabaretului pe faleză, stagiunea din acest an mai oferă o ultimă șansă: ultimele două reprezentații ale anului vor avea loc pe 4 și 5 septembrie, de la ora 21:00.

După o pauză meritată pe durata sezonului rece, echipa va pregăti revenirea pe scenă: „Cazino, Mon Amour” se va întoarce oficial în vara anului 2027, pregătit să spună din nou povestea clădirii care nu a încetat niciodată să viseze.

Stiri calde

10:34 - A murit Robert Van de Water, fost consilier în Parlamentul European. Adrian Severin: „M-a avertizat că urma să fiu co...

10:26 - Cum se împart, de fapt, cele 2,5 miliarde de euro din SAFE. Explicațiile Guvernului

10:26 - Marea premieră a Mării Negre: „Cazino, Mon Amour” închide o prima stagiune de succes la Cazinoul din Constanța

10:17 - Clotilde Armand susține că nu a fost condamnată: „Instanța a constatat vinovăția și a stabilit o pedeapsă”

10:09 - Fiica lui Brigitte Macron calcă pe urmele mamei sale. Are o relație cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani

10:00 - Benzina și motorina, prețurile afișate la pompă pe 2 septembrie. Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți

HAI România!

Bolojane, DNA când vine să te ia?

Bolojane, DNA când vine să te ia?

„Bolojanul”, o nouă specie de bipede umanoide

„Bolojanul”, o nouă specie de bipede umanoide

Cine trage sforile în scandalul Pahonțu și cum ne manipulează Recorder la greu

Cine trage sforile în scandalul Pahonțu și cum ne manipulează Recorder la greu

Proiecte speciale