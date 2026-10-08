Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea celor patru capitole de negocieri rămase în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută astăzi de președinta Maia Sandu în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele Consiliului European, António Costa. Discuția a avut loc cu o săptămână înainte de reuniunea Consiliului European din 15–16 octombrie. Pe agenda se regăsesc extinderea și reformele Uniunii Europene.

Maia Sandu și António Costa au discutat despre evoluțiile înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare, precum și despre pașii necesari pentru avansarea negocierilor. În luna iunie, Republica Moldova a deschis primele două clustere – „Valori fundamentale” și „Relații externe” – și își propune să deschidă și celelalte patru până la sfârșitul anului.

„Aderarea Republicii Moldova la UE rămâne angajamentul nostru comun. Așteptăm cu nerăbdare deschiderea a două grupuri de negocieri săptămâna viitoare. Uurmând ca toate grupurile rămase să fie negociate până la sfârșitul anului. De asemenea, am discutat despre situația de securitate a Republicii Moldova. UE este unită în răspunsul său la campaniile hibride din ce în ce mai nechibzuite ale Rusiei”, a scris Antonio Costa după discuție.

Cei doi oficiali au discutat și despre politicile de preaderare și pregătirea Uniunii Europene pentru procesul de extindere, prezentate de Comisia Europeană pe 6 octombrie. De asemenea și despre foile de parcurs pentru aderare pe care Comisia le pregătește pentru cele mai avansate state candidate, printre care și Republica Moldova.

În prezent, Republica Moldova are deschise două grupuri de capitole – Clusterul 1, „Valori fundamentale”, și Clusterul 6, „Relații externe”.

Ieri, Chișinăul a făcut un nou pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană, fiind invitat oficial să își prezinte pozițiile de negociere pentru Clusterul 2, „Piața internă”, și Clusterul 3, „Competitivitate și creștere incluzivă”.

Procesul de negociere mai include Clusterul 4, „Agenda verde și conectivitate durabilă”, și Clusterul 5, „Resurse, agricultură și coeziune”.

Obiectivul Guvernului de la Chișinău este finalizarea lucrărilor tehnice necesare pentru încheierea negocierilor până la începutul anului 2028 și pregătirea Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană până în 2030.

Pe 28 octombrie 2026, Republica Moldova urmează să primească foaia de parcurs pentru aderarea la Uniunea Europeană. Alături de Republica Moldova se regăsesc Ucraina, Albania și Muntenegru.

Anunțul a fost făcut de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la Strasbourg, după reuniunea Colegiului comisarilor privind evaluările în cadrul politicii de preaderare.

La începutul acestei săptămâni, Comisia Europeană a adoptat un pachet privind revizuirea politicilor în perspectiva extinderii. Documentul explică ce trebuie pregătit în interiorul Uniunii Europene. Cum se vor lua deciziile, cum va fi organizat bugetul și cum vor funcționa politicile comune cu mai multe țări membre.

Sunt vizate domenii precum agricultura, energia, transportul, securitatea și sprijinul pentru dezvoltarea regiunilor.

Documentul propune mai multe oportunități pentru țările candidate înainte de aderare. Inclusiv acces mai larg la piața europeană, programe și investiții. Totodată, prevede garanții pentru respectarea democrației, a statului de drept și pentru folosirea corectă a fondurilor europene.