Republica Moldova. Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat miercuri, 18 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Diplomatului i-a fost înmânată o notă de protest. Asta după ce șapte drone au pătruns ilegal în spațiul aerian al țării, cu o zi înainte. Autoritățile de la Chișinău condamnă incidentele și cer Moscovei să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, cele șapte aparate de zbor fără pilot au intrat neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Unele au survolat inclusiv municipiul Chișinău, iar șase dintre drone s-au prăbușit pe teritoriul țării.

În nota de protest înmânată lui Oleg Ozerov, autoritățile moldovenești au calificat aceste incidente drept încălcări repetate ale spațiului aerian național. MAE a subliniat că ele au avut loc în contextul atacurilor Federației Ruse asupra Ucrainei.

„Aceste acțiuni încalcă suveranitatea Republicii Moldova și pun în pericol viața și siguranța oamenilor”, au transmis reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe.

La ieșirea din sediul Ministerului Afacerilor Externe, ambasadorul rus Oleg Ozerov a declarat că incidentele cu dronele trebuie investigate suplimentar. Diplomatul a cerut autorităților de la Chișinău să prezinte date concrete despre traseul aparatelor de zbor și punctele prin care acestea au intrat și au părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova.

Ozerov a mai spus că Moscova a propus crearea unei comisii comune care să stabilească proveniența dronelor și circumstanțele în care acestea au ajuns pe teritoriul țării.

Ambasadorul a susținut că Rusia nu dorește deteriorarea relațiilor cu Republica Moldova și că este deschisă dialogului cu autoritățile de la Chișinău.

Incursiunea dronelor a fost discutată și în ședința Guvernului din 18 noiembrie. Premierul Vasile Tofan a cerut accelerarea adoptării legislației care ar permite dezvoltarea industriei de apărare în Republica Moldova.

Șeful Executivului susține că țara trebuie să își creeze propriile capacități de producție a echipamentelor necesare apărării. Astfel, Republica Moldova ar putea reduce dependența de achizițiile din străinătate și și-ar consolida capacitatea de a răspunde unor asemenea incidente.

Potrivit premierului, survolarea ilegală a spațiului aerian, inclusiv deasupra Capitalei, nu reprezintă doar o problemă de securitate, ci și un risc direct pentru populație.

Amintim că în data de 17 noiembrie, între orele 15:45 și 18:10, șapte drone au traversat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Ministerul Apărării a anunțat că șase dintre acestea au căzut în apropierea mai multor localități.

Este vorba despre satul Cheltuitori, din comuna Tohatin, localitățile Pohorniceni și Pohrebeni, din raionul Orhei, Cuhureștii de Jos, din raionul Florești, și Băxani, din raionul Soroca.

O dronă de tip „Gerbera 2” s-a prăbușit și a explodat într-o pădure din apropierea satului Naslavcea, raionul Ocnița. Aparatul de zbor a lăsat în urmă fragmente împrăștiate pe o distanță de aproximativ 25 de metri. Polițiștii au identificat locul impactului și urmele exploziei, produse la sol, lângă un copac.

Fragmentele dronei au fost împrăștiate pe o rază de aproximativ 25 de metri. Motorul aparatului a fost găsit la circa zece metri de craterul format în urma exploziei. Polițiștii continuă cercetările pentru a examina toate componentele recuperate și pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.