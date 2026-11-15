Un incident aviatic a avut loc, sâmbătă seara, pe pista Aeroportului Internațional din Miami, unde două aeronave au intrat în coliziune. Evenimentul s-a produs la doar 24 de ore după ce o suspendare a zborurilor la nivel național a generat un val de anulări și haos în transportul aerian din Statele Unite, potrivit informațiilor transmise de CNN.

Potrivit datelor oficiale furnizate de Administrația Federală a Aviației (FAA), accidentul a implicat o aeronavă comercială și una de marfă. ”Vârful aripii unui Boeing 737 al companiei Copa Airlines a lovit botul unui Boeing 767 al companiei UPS în timp ce avioanele rulau pe pistă”, a declarat Administraţia Federală a Aviaţiei.

Impactul s-a produs în jurul orei locale 21:15. Conform declarațiilor făcute pentru CNN de Greg Chin, directorul de comunicare al aeroportului, două persoane au suferit răni în urma ciocnirii. Din fericire, leziunile celor două victime au fost ușoare, iar echipajele de pompieri și de salvare le-au acordat îngrijiri medicale chiar la fața locului.

În momentul producerii accidentului, cursa Copa Airlines tocmai sosise la Miami din Panama City, Panama, în timp ce aeronava UPS se pregătea pentru decolare, având ca destinație orașul Bogotá, Columbia.

Pasagerii aflați la bordul aeronavei Copa Airlines au trăit clipe de tensiune maximă în momentul impactului. Cesar Ferreira, unul dintre călători, a relatat pentru CNN cum s-a simțit coliziunea din cabină: ”Rulam după aterizare cu o viteză normală când, dintr-o dată, am auzit zgomotul din jurul meu devenind tot mai puternic, urmat de un ţipăt colectiv şi apoi de impactul cu o altă aeronavă care a lovit-o pe a noastră”.

Acesta a adăugat că reacția promptă a personalului de bord a împiedicat escaladarea situației: ”În interiorul cabinei, am simţit cum avionul s-a smucit brusc într-o parte. La început, unii pasageri au început să intre în panică, dar echipajul Copa a reacţionat rapid, convingând pe toată lumea să rămână pe locurile lor”.

Ferreira a mai precizat că, după un interval de aproximativ 10 minute, căpitanul i-a asigurat pe călători că nu există niciun pericol iminent și i-a informat că urmează să fie adus un tractor pentru a tracta aeronava. Ulterior, compania aeriană a confirmat printr-un comunicat că toți cei 166 de pasageri și cei șase membri ai echipajului au fost debarcați în siguranță, iar avionul a fost readus la terminal.

Administrația Federală a Aviației a demarat o investigație pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului, subliniind că turnul de control le transmisese piloților UPS să acorde prioritate aeronavei Copa.

Dialogul purtat prin stație între piloți și turnul de control scoate la iveală primele detalii despre eroarea produsă pe pistă. ”Cineva ne-a lovit”, a raportat pilotul cursei Copa Airlines în înregistrarea audio a controlului traficului aerian, chiar în momentul în care controlorul întreba echipajul UPS dacă a existat un contact între cele două aparate.

Răspunsul venit din cabina avionului de marfă a confirmat depășirea limitei de siguranță: ”Da, am mers prea departe, iar apoi el... ne-a atins cu aripa”, a spus pilotul UPS. Ulterior, comandantul aeronavei Copa a evaluat vizual avaria: ”Se pare că ne lipseşte vârful aripii stângi”. De asemenea, o imagine surprinsă după incident arată că botul avionului UPS a fost serios avariat, prezentând o îndoitură vizibilă și o gaură de mari dimensiuni în panouri.

Ambele companii implicate au transmis poziții oficiale după incidentul de la Miami. Reprezentanții UPS au confirmat că membrii echipajului lor sunt teferi și au subliniat că firma este ”hotărâtă să colaboreze cu autorităţile pentru a stabili ce s-a întâmplat”.

De cealaltă parte, operatorul aerian panamez a transmis un mesaj către călători: ”regretă neplăcerile pe care acest incident le-ar putea cauza pasagerilor noştri. Siguranţa pasagerilor şi a echipajului nostru este prioritatea noastră principală şi vom coopera cu autorităţile pe parcursul anchetei”.

Coliziunea de sâmbătă seara survine într-o perioadă extrem de dificilă pentru aviația din Statele Unite. Aeroporturile din întreaga țară încearcă să revină la programul normal de operare, după ce o decizie a FAA de a suspenda zborurile vineri a paralizat traficul aerian și a forțat mii de pasageri să își petreacă noaptea pe podelele terminalelor, așteptând reprogramarea curselor.