Traficul aerian din Statele Unite a început să se reia treptat sâmbătă, însă cu întârzieri semnificative, după ce Administrația Federală a Aviației (FAA) a anulat interdicția de decolare aplicată la nivel național. Măsura radicală a fost luată din cauza unor defecțiuni majore de comunicare în cadrul sistemului de control al traficului aerian, potrivit agenției dpa.

Deși autoritățile au ridicat restricțiile după aproximativ patru ore, haosul continuă pe aeroporturile americane. Specialiștii estimează că perturbările de amploare se vor prelungi pe tot parcursul weekendului, în condițiile în care mii de curse au fost anulate încă de vineri după-amiază, lăsând zeci de mii de călători blocați în terminale.

Reprezentanții instituției americane au dat asigurări că reluarea operațiunilor se face în condiții depline de securitate. "Înainte de a autoriza reluarea zborurilor, ne-am testat riguros sistemele pentru a confirma că sunt stabile şi că operaţiunile rămân sigure", a transmis FAA printr-un mesaj publicat pe platforma X.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a atras atenția că revenirea la un program normal de zbor va fi un proces de durată, fiind strâns legată de reorganizarea și disponibilitatea echipajelor companiilor aeriene. Avioanele care se aflau deja în aer în momentul instituirii interdicției au primit permisiunea să aterizeze fără probleme. Cu toate acestea, decalajele se acumulează în lanț, deoarece numeroase aeronave și echipaje au rămas blocate pe alte aeroporturi decât cele de unde trebuiau să opereze cursele următoare.

Presa din Statele Unite relatează că în principalele noduri aeriene s-au format cozi interminabile, iar aglomerația și confuzia au persistat ore în șir chiar și după ce avioanele au primit undă verde la decolare.

Explicând cauzele tehnice ale incidentului, Sean Duffy a arătat că problemele au pornit de la instabilitatea sistemelor radio și radar. Mai exact, routerele au cedat și s-au oprit din cauza supraîncărcării cu date. Oficialul american a subliniat că defecțiunea are la bază incompatibilitatea dintre echipamentele analogice învechite și sistemele digitale moderne, care funcționau în paralel.

Pe de altă parte, Markwayne Mullin, membru republican al Comisiei pentru Securitate Internă, a explicat că încercările făcute de colegul său de partid, Sean Duffy, și de specialiștii FAA pentru a repara erorile din rețea au provocat prăbușirea infrastructurii vechi. Acesta a punctat tranșant că "soluţiile improvizate nu funcţionează".

În replică, Duffy a respins orice acuzație la adresa actualului executiv, insistând că vina aparține exclusiv tehnologiei depășite, nu sistemelor noi. De altfel, administrația președintelui Donald Trump a criticat frecvent lipsa de acțiune a fostei administrații conduse de democratul Joe Biden în privința modernizării aviației.

Rețeaua americană de control al traficului aerian este un ansamblu complex, dezvoltat pe parcursul mai multor decenii, în care coexistă tehnologii de generații diferite. Chiar la începutul acestei luni, secretarul Transporturilor anunțase un plan pentru eliminarea treptată, până la finalul anului 2028, a sistemelor informatice datând din anii '80, dintre care unele funcționează și astăzi pe bază de dischete.

Markwayne Mullin a precizat că oprirea tuturor decolărilor a fost o măsură preventivă necesară. În declarațiile susținute la Casa Albă, oficialul a menționat că nu există dovezi care să indice un atac cibernetic, deși în această etapă a anchetei nu poate fi exclusă nicio variantă. De asemenea, el a clarificat că incidentul din aviație nu are nicio legătură cu pana globală a serviciilor Microsoft, declanșată joi.

O astfel de blocare totală a spațiului aerian american este un eveniment extrem de rar. După atentatele din 11 septembrie 2001, FAA a mai recurs la suspendarea națională a decolărilor de doar două ori, cel mai recent episod având loc în ianuarie 2023. Atunci, traficul a fost oprit tot pentru câteva ore, din cauza unei erori la sistemul de transmitere a alertelor către piloți.

În ceea ce privește Europa, efectele crizei din SUA au fost mult mai blânde, datorită diferenței de fus orar. Deși cursele transatlantice către Statele Unite au fost oprite temporar pe timpul nopții, impactul a fost ușor de gestionat, întrucât multe aeroporturi europene au oricum restricții de zbor pe timp de noapte. Sâmbătă dimineață, agenția europeană Eurocontrol a retras alerta de pe site-ul oficial și a îndemnat operatorii aerieni să informeze pasagerii cu privire la eventualele întârzieri ale aeronavelor reținute la sol.