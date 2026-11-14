O defecţiune tehnică severă a blocat decolările pe întreg teritoriul Statelor Unite, aducând din nou în atenţia publicului starea precară a infrastructurii aeriene naţionale. Evenimentul a generat întrebări serioase cu privire la siguranţa şi rezilienţa sistemului, în timp ce autorităţile federale continuă să investească fonduri masive pentru a-l aduce în secolul al XXI-lea, informează Reuters.

Administraţia Federală a Aviaţiei a fost nevoită să dispună suspendarea imediată a zborurilor la nivel naţional, interzicând plecările de pe toate aeroporturile din Statele Unite. Măsura a fost luată în urma „unei probleme de comunicaţii care a afectat toate centrele de control al traficului aerian”, conform precizărilor transmise de secretarul transporturilor, Sean Duffy, prin intermediul reţelei de socializare X. Oficialul american a explicat ulterior că întreruperea a fost provocată de suprasolicitarea echipamentelor, routerele şi switch-urile cedând sub o masă uriaşă de date, deşi cauza exactă a acestei suprasarcini nu a fost identificată imediat.

Restricţiile au fost ridicate după mai mult de patru ore, însă reprezentanţii ministerului au subliniat că va fi nevoie de o perioadă considerabilă pentru ca fluxul operaţional să revină la parametri normali. Potrivit datelor furnizate de compania de analiză aviatică Cirium, peste un milion şi jumătate de pasageri urmau să călătorească în acea zi pe cele circa 11.000 de zboruri programate imediat după intrarea în vigoare a interdicţiei.

Momentul în care s-a produs această pană majoră a coincis cu o solicitare oficială trimisă de Casa Albă şi Departamentul Transporturilor către Congres, prin care se cerea suplimentarea bugetului cu încă 30,1 miliarde de dolari destinaţi modernizării aeroporturilor. Din această sumă, 10,1 miliarde de dolari sunt direcţionaţi direct spre sectorul de control al traficului aerian.

Problemele fundamentale ale reţelei nu reprezintă o noutate, ele fiind documentate în detaliu de-a lungul timpului. Într-un raport publicat în 2024, Biroul de Responsabilitate Guvernamentală arăta că FAA încadrase 51 dintre cele 138 de sisteme de control ca fiind nesustenabile, iar alte 54 prezentau un caracter potenţial nesustenabil, însumând peste trei sferturi din totalul infrastructurii evaluate.

Mai mult, administratorul FAA, Bryan Bedford, a explicat că cele peste 300 de unităţi de control funcţionează izolat, ca nişte „silozuri” tehnologice. Unele dintre acestea utilizează sisteme informatice şi echipamente de telecomunicaţii vechi de zeci de ani, care nu pot comunica eficient între ele. În anumite situaţii extreme, piesele de schimb necesare pentru menţinerea în funcţiune a tehnologiei vechi sunt procurate de pe platforme de licitaţii online sau sunt fabricate cu ajutorul tehnologiei de imprimare 3D.

Vulnerabilitatea sistemului fusese evidenţiată şi cu alte ocazii recente. În cursul lunii septembrie, o eroare apărută pe un circuit de telecomunicaţii care deservea centrul din Philadelphia a determinat trecerea la o linie de rezervă din fibră optică. Din nefericire, o echipă de constructori a secţionat accidental respectiva linie în New Jersey, provocând blocaje majore şi afectând aproximativ 9.500 de zboruri în întreaga ţară.

„Când sistemul cedează, pur şi simplu nu dispunem de redundanţa de care am beneficia dacă am avea o arhitectură modernă”, a explicat la momentul respectiv conducerea agenţiei.

Oprirea înregistrată reprezintă prima suspendare generalizată a zborurilor de la nivelul întregii ţări după cea din ianuarie 2023, când o eroare a sistemului responsabil cu transmiterea avizelor de siguranţă către piloţi a paralizat plecările pentru aproape două ore.

Deşi în iulie 2025 Congresul a aprobat fonduri în valoare de 12,5 miliarde de dolari pentru reînnoirea infrastructurii învechite, iar autorităţile au anunţat că 68% din reţeaua veche de cabluri din cupru a fost deja înlocuită cu fibră optică de mare viteză, experţii avertizează că simpla schimbare a cablurilor nu este suficientă fără o transformare digitală completă a reţelei de telecomunicaţii.

Obstacolele din calea modernizării depăşesc simpla alocare financiară. Specialiştii au semnalat că agenţia nu deţine o estimare riguroasă a costurilor totale şi nici un plan general integrat de acţiune. În luna mai, de exemplu, existau peste 11.000 de planuri de proiect separate, complet necoordonate între ele, situaţie care creşte exponenţial riscul de dublare a eforturilor, de întârzieri majore şi de depăşiri bugetare.

Deşi calendarul oficial prevede finalizarea primei etape de modernizare până în decembrie 2028, deficienţele de planificare menţin riscul ca autorităţile să rămână dependente de vechile sisteme predispuse la defecţiuni pentru o perioadă mult mai lungă decât era prevăzut.