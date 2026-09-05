Calea Victoriei devine din nou spațiu pietonal în acest weekend, în cadrul evenimentului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”. Programul din 5 și 6 septembrie include o expoziție de motociclete și motorete istorice, activități sportive pentru toate vârstele, sesiuni de pictură în aer liber, un spectacol stradal, un tur ghidat dedicat istoriei bulevardului și un moment artistic participativ.

Potrivit ARCUB, evenimentele se desfășoară în mai multe puncte de pe Calea Victoriei și în zonele adiacente.

Unul dintre punctele de atracție ale weekendului este expoziția „2 Roți Istorice”, organizată sâmbătă, între orele 17:00 și 20:00, în Piața Revoluției.

Expoziția este realizată în colaborare cu Asociația Retromobil Club România și aduce în atenția publicului motociclete și motorete istorice fabricate între 1930 și 1990.

Evenimentul urmărește să contribuie la conturarea unei perspective mai ample asupra istoriei vehiculelor și a mobilității în România.

Sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 22:00, zona Palatului CEC se transformă într-un spațiu dedicat activităților sportive pentru toate vârstele.

Programul include: tenis de masă; baschet; badminton; fotbal; hochei de masă.

Activitățile se desfășoară în cadrul urban redat pietonilor în timpul evenimentului „Străzi Deschise”.

În ambele zile ale weekendului, între orele 12:00 și 19:00, zona Parcului Kretzulescu găzduiește ateliere de pictură în aer liber.

Activitățile sunt organizate în colaborare cu Asociația Artiștilor Plastici.

Sâmbătă, între orele 17:00 și 19:00, zona pietonală de pe Calea Victoriei găzduiește „Alaiul Îngerașilor”, un spectacol stradal care marchează deschiderea noii stagiuni teatrale a Teatrului inspirațional pentru copii – LumiLand.

Alaiul va porni de la intersecția cu Calea Victoriei și va continua pe traseul bulevardul Dacia – Piața Revoluției – Palatul CEC.

Aproximativ 200 de copii și artiști, în rolul îngerașilor, vor parcurge centrul orașului într-un spectacol itinerant dedicat iubirii, bunătății, curajului și bucuriei.

Duminică, între orele 16:00 și 18:00, este programat turul ghidat „De la Podul Mogoșoaiei la Calea Victoriei: Istoria unui bulevard celebru”.

Turul este susținut de Ovidiu Neacșu și urmărește istoria și transformările unuia dintre cele mai importante bulevarde ale Bucureștiului.

Traseul este cuprins între Ateneul Român și intersecția cu Splaiul Independenței.

Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile.

Weekendul „Străzi Deschise” se încheie duminică, între orele 18:30 și 20:30, în Piața Revoluției, cu „Valul de Bucurie”.

Momentul artistic participativ este organizat în colaborare cu Asociația PlaYouth și propune o experiență colectivă dedicată bucuriei de a fi împreună și redescoperirii spațiului public ca loc al conexiunii și comunității.

În cadrul evenimentului, Calea Victoriei devine pietonală sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 23:00, pe segmentul cuprins între bulevardul Dacia și intersecția cu Splaiul Independenței, fără afectarea intersecțiilor.

Traficul rutier se reia pe timpul nopții, începând cu ora 23:00.

Traversarea Căii Victoriei va fi permisă pe străzile Știrbei Vodă, C.A. Rosetti, Dem I. Dobrescu, Ion Câmpineanu și pe bulevardul Regina Elisabeta.