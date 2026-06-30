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Probleme pe unul dintre cele mai importante șantiere din România. Lipsa avizului de mediu întârzie lucrările

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Probleme pe unul dintre cele mai importante șantiere din România. Lipsa avizului de mediu întârzie lucrărileAutostrada Sibiu Pitești. Sursa foto Captură video
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Din cuprinsul articolului

Lucrările la Secțiunea 2 Boița–Cornetu a Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1) înregistrează progrese importante, însă constructorul nu poate interveni pe întregul traseu din cauza lipsei Acordului Revizuit de Mediu pentru cei 31,33 de kilometri ai lotului. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), activitatea se desfășoară doar pe sectoarele pentru care au fost obținute toate avizele necesare.

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În șantier sunt mobilizați aproximativ 650 de muncitori și 200 de utilaje.

„A crescut semnificativ progresul fizic al lucrărilor pe una dintre cele mai dificile secţiuni montane! Deşi nu a fost emis Acordul Revizuit de Mediu pentru toţi cei 31,33 km ai Secţiunii 2 (Boiţa-Cornetu), asocierea de constructori turci (Mapa-Cengiz) este bine mobilizată în şantier, cu 650 de muncitori şi 200 de utilaje, pe sec-toarele pe care se poate lucra”, a transmis directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

autostrada sibiu pitești

autostrada sibiu pitești. Sursa foto: Captură video

Lucrările continuă pe cele mai complexe structuri ale traseului

În prezent, constructorul lucrează simultan la nouă viaducte și trei tuneluri – Balota, Robești și Boița 1. La viaducte, unde stadiul fizic este cuprins între 14% și 87%, se execută lucrări la piloți, elevații și suprastructură, în funcție de etapa fiecărui obiectiv.

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În cazul tunelului Balota, cu o lungime de 500 de metri, au început lucrările la portalul de intrare, iar în galeria din dreapta au fost excavați 27 de metri.

La tunelul Robești, cu o lungime de 900 de metri, ambele galerii au fost străpunse, iar lucrările au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 36%. În prezent se montează hidroizolația și se toarnă căptușeala din beton.

La tunelul Boița 1, unde progresul este de aproximativ 21%, au fost excavați 26 de metri în galeria dreaptă și 106 metri în cea stângă.

Pe șantier se execută și lucrări de terasamente, consolidări și amenajări pentru evacuarea apelor pluviale.

„Extinderea fronturilor de lucru depinde de eliberarea Acordului Revizuit de Mediu, document în absenţa căruia nu se pot emite Autorizaţiile de Construire pe întreg şantierul”, precizează oficialul CNAIR.

Mai mulți reprezentanți NATO au vizitat șantierul

CNAIR anunță că, marți, 30 de ofițeri ai Corpului Multinațional Sud-Est de la Sibiu au efectuat o vizită de documentare pe șantierul Secțiunii 2 Boița–Cornetu.

Vizita a avut ca scop evaluarea elementelor de infrastructură cu relevanță pentru mobilitatea militară, inclusiv podurile, viaductele și tunelurile aflate în execuție.

„Documentarea reprezentanţilor Corpului Multinaţional Sud-Est de la Sibiu în şantierul Secţiunii 2 a vizat înţelegerea parametrilor structurali şi a claselor de încărcare utilizate în proiectarea lucrărilor de artă (poduri şi viaducte majore), precum şi corelarea acestora cu clasele militare de încărcare (MLC) specifice tehnicii militare”, se arată într-un comunicat al CNAIR.

Secțiunea Boița–Cornetu are o lungime de 31,33 kilometri și include șapte tuneluri, cu o lungime totală de aproximativ cinci kilometri, 24 de poduri și 24 de viaducte, însumând aproximativ 11 kilometri.

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