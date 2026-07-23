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Acordul nuclear cu Arabia Saudită, condiționat de Donald Trump. Cerința transmisă Riadului

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Acordul nuclear cu Arabia Saudită, condiționat de Donald Trump. Cerința transmisă RiaduluiDonald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov
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Din cuprinsul articolului

Acordul nuclear civil negociat de Statele Unite cu Arabia Saudită va fi aprobat numai dacă Riadul aderă la Acordurile Abraham și își normalizează relațiile cu Israelul, a anunțat președintele american Donald Trump într-un mesaj postat pe platforma socială Truth Social.

Donald Trump condiționează aprobarea acordului

Donald Trump a legat aprobarea acordului nuclear civil dintre Statele Unite și Arabia Saudită de aderarea regatului la Acordurile Abraham, prin care Riadul ar urma să recunoască Israelul și să stabilească relații oficiale cu acest stat. Președintele american a anunțat joi condiția impusă Arabiei Saudite, la o zi după ce Washingtonul și Riadul au prezentat înțelegerea privind dezvoltarea unui program nuclear civil în regat.

Liderul de la Casa Albă a transmis că proiectul negociat de Departamentul american al Energiei cu autoritățile saudite va putea merge mai departe numai dacă Arabia Saudită se alătură acordurilor privind normalizarea relațiilor cu Israelul.

„Acordul nuclear civil (...) în curs de încheiere între Departamentul Energiei Statelor Unite şi Arabia Saudită (...) va fi aprobat, însă el este în întregime condiţionat de aderarea Arabiei Saudite la foarte respectatele şi rodnicele Acorduri Abraham", scrie şeful statului american.

Donald Trump a arătat că înțelegerea vizează exclusiv utilizarea civilă a energiei nucleare. Acordul urmează să fie analizat de Congresul Statelor Unite înainte de a putea intra în vigoare.

Ce prevăd Acordurile Abraham

Acordurile Abraham au fost încheiate în anul 2020, în timpul primului mandat al lui Donald Trump la Casa Albă. Acestea au dus la normalizarea relațiilor dintre Israel și mai multe state arabe și au inclus componente economice, comerciale, diplomatice și de securitate.

Administrația americană încearcă de mai mult timp să convingă Arabia Saudită să adere la acest mecanism și să stabilească relații oficiale cu Israelul.

Riadul a susținut însă că normalizarea relațiilor depinde de realizarea unor progrese în privința constituirii unui stat palestinian.

Acordul nuclear provoacă îngrijorări

Statele Unite și Arabia Saudită au anunțat în noaptea de miercuri spre joi încheierea unui acord pentru dezvoltarea programului nuclear civil al regatului.

Înțelegerea permite construirea unor reactoare cu tehnologie americană și a generat îngrijorări legate de riscul proliferării nucleare în Orientul Mijlociu.

Mai mulți specialiști și politicieni americani au atras atenția asupra garanțiilor prevăzute în acord și asupra posibilității declanșării unei curse nucleare în regiune.

Pentru a intra în vigoare, documentul trebuie să treacă prin procedura de analiză a Congresului american, unde poate întâmpina opoziție.

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