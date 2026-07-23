În anii premergători morții sale de marți, fostul director al CIA, James Woolsey, a suferit de misterioasa afecțiune cunoscută sub numele de Sindromul Havana, a dezvăluit soția sa, potrivit The New York Post.

Woolsey, în vârstă de 84 de ani, care a murit în urma unui accident vascular cerebral la domiciliul său din Washington, DC, a condus agenția de spionaj timp de doi ani sub fostul președinte Bill Clinton la începutul anilor 1990 - ceea ce îl face probabil cel mai înalt oficial guvernamental afectat de această tulburare debilitantă.

„Am călătorit prin lume încercând să găsim un leac și un tratament, pe care, din păcate, nu le-am găsit niciodată”, a declarat soția fostului director al CIA, Conchita Sarnoff Woolsey.

Sarnoff Woolsey a spus că starea de sănătate a soțului ei a început să se deterioreze ca urmare directă a Sindromului Havana, care produce simptome precum dureri de urechi, pauze de memorie, oboseală, migrene, amețeli, probleme cognitive și pierderea auzului.

Fostul șef al spionajului a început să sufere de această afecțiune în urma unui incident petrecut în 2017 la Washington și a unuia petrecut în Istanbul în anul următor, a declarat soția sa.

Peste 1.500 de cazuri de Sindrom Havana au fost raportate de serviciile de informații americane și de personalul diplomatic din zeci de țări, inclusiv din SUA, de când a început să apară în Cuba în 2016.

În iunie, fostul director al serviciilor naționale de informații, Tulsi Gabbard, a anulat două evaluări controversate din epoca Biden care au concluzionat că sindromul Havana - pe care guvernul îl numește incidente anormale de sănătate (AHI) - era puțin probabil să fie rezultatul unor adversari străini care atacau personalul american.

Comisia de informații a Camerei Reprezentanților, condusă de Republicani, a solicitat în ianuarie Biroului Directorului Serviciilor Naționale de Informații să retragă concluziile din epoca Biden, pe fondul dovezilor tot mai numeroase că o armă cu microunde ar putea fi responsabilă pentru această boală enigmatică.

Mai multe surse au declarat anterior pentru The New York Post că agențiile de informații americane cred pe plan intern că Rusia ar putea fi în spatele atacurilor.

În 2024, agenți americani sub acoperire au achiziționat în secret o armă miniaturizată cu microunde de la o rețea criminală rusă pentru aproximativ 15 milioane de dolari, ca parte a unui efort susținut de Pentagon care viza determinarea cauzei Sindromului Havana, a relatat CBS News în martie.

Arma clasificată a fost testată pe animale într-un laborator militar american și a produs leziuni neurologice similare cu cele observate la pacienții cu sindromul Havana, a relatat publicația.

CIA nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.