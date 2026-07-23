Fostul procuror special al lui Joe Biden, Jack Smith, ar putea fi urmărit penal după ce Republicanii l-au acuzat pe fostul procuror că a indus în eroare Congresul cu privire la amploarea anchetei sale asupra președintelui Donald Trump, potrivit Fox News.

Președintele Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților, Jim Jordan (R, Ohio), a emis miercuri o sesizare penală pentru Jack Smith, procurorul special al lui Biden care l-a vânat pe Trump, argumentând că documentele recent publicate contrazic mărturia lui Smith în fața comisiei sale, conform căreia nu a obținut sau revizuit mesajele text ale parlamentarilor în timpul multiplelor sale anchete asupra președintelui Donald Trump.

„Toate persoanele au obligația de a se conforma unei anchete congresuale autorizate în mod corespunzător. Domnul Smith, un fost funcționar public, nu face excepție”, a scris Jordan într-o scrisoare adresată procurorului general interimar Todd Blanche, miercuri.

„Cu toate acestea, mărturia sa a inclus declarații intenționat false, menite să obstrucționeze supravegherea Comisiei”, a mai acuzat Jordan.

„Conduita sa poate fi înțeleasă doar ca un efort de a zădărnici ancheta Comisiei prin formularea intenționată de declarații și reprezentări false în fața Congresului”, a continuat Jordan, adăugând că Departamentul de Justiție ar trebui să examineze dacă acțiunile lui Smith justifică acuzații penale.

Jim Jordan l-a acuzat pe Smith de a fi făcut declarații false în timpul unei depoziții din decembrie în fața Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților. Mai exact, Jordan spune că „răspunsurile furnizate de domnul Smith au dat impresia că nici domnul Smith, nici echipa sa nu au avut acces la conținutul mesajelor text confidențiale ale membrilor”.

„Acum știm că acest lucru este fals”, se mai spune în sesizare.

Aceasta vine după ce Jack Smith s-a confruntat cu o anchetă tot mai acerbă în Congres pentru utilizarea Departamentului de Justiție ca armă și încălcarea protecțiilor constituționale ale vieții private în timpul investigațiilor sale privind presupusa interferență în timpul alegerilor din 2020, niciodată demonstrată, și modul în care Trump a gestionat documente clasificate.

Fostul „vânător” al lui Trump a negat orice faptă ilegală.

Democrații au sărit în apărarea lui Jack Smith, deputatul Jamie Raskin (D, Maryland), din Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanților, a criticat sesizarea lui Jordan. „Această sesizare distorsionează și prezintă greșit în mod deliberat faptele, inclusiv întrebările pe care Republicanii le-au pus de fapt la interviul domnului Smith. Republicanii îl învinovățesc pe domnul Smith pentru că nu a citit gândurile anchetatorilor din Congres și pentru că nu a oferit voluntar informații pe care nu le-au cerut. Acest lucru este absurd. Domnul Smith poate fi telegenic, dar nu este telepat”, a susținut Raskin.

Președintele Comisiei Judiciare a Senatului, Chuck Grassley (R, Iowa), a publicat săptămâna trecută documente care arată că echipa lui Smith a citit mesajele text a 44 de membri ai Congresului din ambele partide și ai personalului Casei Albe în timpul anchetei sale.

Printre legislatorii vizați s-au numărat Jordan și Grassley, pe lângă regretatul senator Lindsey Graham (R, Carolina de Sud), senatoarea Susan Collins (R, Maine), liderul majorității din Cameră, Steve Scalise (R, Louisiana) și senatorul Cory Booker (D, New Jersey).

Printre oficialii echipei lui Trump afectați de interceptări s-au numărat fostul vicepreședinte Mike Pence, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, directorul FBI Kash Patel și Ivanka Trump.

Biroul lui Grassley a constatat, de asemenea, că echipa lui Smith părea să fi încălcat protocoalele de investigație prin accesarea mesajelor text care nu fuseseră revizuite de o „echipă de filtrare”, o măsură de siguranță concepută pentru a împiedica anchetatorii să acceseze informații privilegiate, conform documentelor.

Când anchetatorii din Congres l-au întrebat pe Smith dacă a examinat conținutul mesajelor text ale parlamentarilor în timpul anchetei sale, el a spus „nu”.

El a declarat în fața Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților că echipa sa a căutat doar înregistrări ale taxelor telefonice.

„Înregistrările taxelor au fost căutate pentru informații istorice de rutare a apelurilor, colectate după efectuarea apelurilor, identificând numerele de apel primite și efectuate, ora apelurilor și durata acestora”, a susținut Smith în decembrie. „Înregistrările taxelor nu includ conținutul apelurilor”, a mai spus el.

Departamentul de Justiție a declarat: „Departamentul poate confirma primirea sesizării penale din partea Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților și va investiga toate dovezile de conduită criminală”.