Procurorul special Jack Smith, acuzat că a dat bani pentru mărturii contra lui Trump

Fostul consilier special al Departamentului de Justiție al Statelor Unite, Jack Smith, urmează să se prezinte joi în fața Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților, în cadrul unei audieri publice televizate. În timpul acesteia, Smith va răspunde întrebărilor formulate atât de membri republicani, cât și democrați, cu privire la cele două dosare penale deschise împotriva președintelui Donald Trump, potrivit Fox News.

Audierea are loc în contextul investigației asupra activității fostului consilier special și asupra modului în care au fost formulate acuzațiile penale împotriva actualului președinte.

Republicanii din comisie, conduși de președintele acesteia, congresmanul Jim Jordan, sunt așteptați să susțină că dosarele inițiate de Smith ar fi avut un caracter politic și ar fi urmărit influențarea alegerilor prezidențiale din 2024.

Aceasta este a doua apariție a lui Smith în fața comisiei în decurs de două luni, după ce, în luna decembrie, el a participat la o audiere cu ușile închise care a durat aproximativ opt ore.

Audierea publică este programată să înceapă la ora 10:00 și face parte dintr-o anchetă mai amplă privind activitatea biroului consilierului special.

Printre criticile formulate de republicani se numără solicitarea unor ordine de restricționare a declarațiilor publice ale lui Trump în timpul campaniei electorale, încercările de accelerare a procedurilor judiciare și emiterea unor citații pentru obținerea de documente și date telefonice aparținând mai multor persoane și entități asociate fostului președinte, inclusiv membri ai Congresului.

Potrivit unor surse familiarizate cu audierea, va fi abordată și aprobarea unor plăți în valoare de aproximativ 20.000 de dolari către o sursă confidențială a FBI, utilizată pentru colectarea de informații în cadrul investigației.

Jack Smith l-a acuzat pe Donald Trump de tentative de anulare ilegală a rezultatului alegerilor din 2020 și de păstrare neautorizată a unor documente clasificate.

Ulterior, ambele dosare au fost retrase după ce Trump a câștigat alegerile prezidențiale din 2024, Smith invocând politica Departamentului de Justiție care descurajează urmărirea penală a unui președinte aflat în funcție.

În declarația de deschidere pregătită pentru audiere, Smith intenționează să își susțină decizia de a formula acuzațiile. „Investigația noastră a dezvoltat probe dincolo de orice îndoială rezonabilă că președintele Trump a fost implicat în activități penale”, urmează să afirme Smith.

El mai precizează: „Dacă aș fi întrebat astăzi dacă trebuie urmărit penal un fost președinte pe baza acelorași fapte, aș face acest lucru indiferent dacă acel președinte ar fi republican sau democrat”.

Un punct sensibil al audierii îl reprezintă solicitarea de date telefonice aparținând mai multor senatori și membri ai Camerei Reprezentanților republicani, în cadrul anchetei privind alegerile din 2020. Smith a susținut că decizia nu a fost determinată de considerente politice.

„Dacă Donald Trump ar fi ales să sune senatori democrați, am fi obținut datele de trafic pentru senatori democrați”, a declarat el anterior.

„Responsabilitatea pentru aceste înregistrări și pentru colectarea lor îi aparține lui Donald Trump”.

Unii dintre parlamentarii vizați au afirmat că aceste acțiuni ar fi încălcat drepturile constituționale de care beneficiază membrii legislativului.