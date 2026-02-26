Telefonul actualului șef al FBI, Kash Patel, urmărit de agenții biroului în timpul administrației Biden

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat că agenția federală a emis citații pentru obținerea evidențelor apelurilor telefonice efectuate de el și de Susie Wiles în perioada 2022–2023, când ambii erau cetățeni privați, potrivit Reuters.

Informațiile vizează acțiuni desfășurate în timpul administrației Biden, în contextul investigațiilor federale legate de Donald Trump.

Potrivit declarațiilor făcute de Kash Patel, solicitările FBI au avut loc în perioada în care consilierul special Jack Smith investiga posibile interferențe în alegerile din 2020 și gestionarea documentelor clasificate descoperite la proprietatea Mar-a-Lago.

Smith a fost numit consilier special în noiembrie 2022 pentru a prelua aceste investigații.

Patel a susținut că obținerea datelor telefonice a avut loc în jurul momentului în care anchetatorii analizau acuzațiile conform cărora Donald Trump ar fi păstrat ilegal documente clasificate după încheierea primului mandat prezidențial.

Într-un punct de vedere transmis Reuters, Patel a criticat modul în care au fost gestionate citațiile:

„Este revoltător și profund alarmant că fosta conducere a FBI a emis în secret citații pentru propriile mele evidențe telefonice – alături de cele ale actualului șef de cabinet al Casei Albe, Susie Wiles – folosind pretexte fragile și ascunzând întregul proces în dosare clasificate ca ‘Prohibited’, concepute pentru a evita orice formă de supraveghere.”

Patel a declarat că anchetatorii au obținut așa-numitele „toll records”, adică date care indică momentul și destinatarii apelurilor, fără a include conținutul conversațiilor.

Conform legislației americane, autoritățile pot obține astfel de înregistrări prin citație, fără aprobarea unui judecător.

Democrații din Congres au apărat anterior metodele folosite de Jack Smith, argumentând că solicitarea evidențelor telefonice reprezintă o practică standard în anchetele federale.

Investigatorii folosesc frecvent aceste instrumente pentru a stabili cronologia evenimentelor și potențialele conexiuni între persoane implicate într-un caz.

Jack Smith a declarat în fața Congresului că echipa sa „a respectat politicile Departamentului de Justiție, cerințele legale și a acționat pe baza faptelor și a legii”.

Potrivit a doi oficiali FBI, în 2023 agenția a înregistrat o convorbire telefonică între Susie Wiles și avocatul său. Avocatul ar fi fost informat despre înregistrare și și-ar fi dat acordul, însă Wiles nu ar fi știut că apelul era monitorizat.

Casa Albă și Susie Wiles nu au oferit un comentariu imediat.

Patel a afirmat că evidențele telefonice au fost identificate ulterior în fișiere etichetate drept „Prohibited”, o categorie care restricționează accesul în sistemele interne ale FBI.

Directorul FBI a declarat că a dispus recent eliminarea posibilității de a clasifica documente sub această etichetă.

Conform a trei oficiali FBI, cel puțin zece angajați actuali ai agenției au fost concediați în urma dezvăluirilor privind solicitările de date telefonice care i-au vizat pe Patel, Wiles și alte persoane asociate anchetei Mar-a-Lago.

Jack Smith l-a acuzat pe Donald Trump în 2023 de infracțiuni legate de documentele clasificate, însă dosarul a fost ulterior respins de un judecător federal. Smith a renunțat la apel după ce Trump a câștigat alegerile pentru un al doilea mandat.

Trump a negat acuzațiile de ilegalitate.