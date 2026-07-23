Economie

România și Albania, în căutare de parteneriate dincolo de rolul de subcontractori pentru Europa

Comentează știrea
România și Albania, în căutare de parteneriate dincolo de rolul de subcontractori pentru EuropaSursa foto: CCIR
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), dl Mihai Daraban, a avut o întâlnire oficială cu E.S. Dna Enkeleda Merkuri, Ambasadorul Republicii Albania în România. Discuțiile au vizat consolidarea dialogului economic bilateral și identificarea de noi oportunități de cooperare între companiile din cele două țări, cu accent pe sectorul turismului și pe infrastructura de transport.

Propunerile președintelui CCIR, Mihai Daraban

Președintele CCIR, dl Mihai Daraban, a subliniat că volumul actual al schimburilor comerciale dintre România și Albania nu reflectă potențialul real al operatorilor economici din cele două țări. „România și Albania au un potențial de cooperare pe care nu îl valorificăm suficient.

Prea multe companii de la noi și de la ei lucrează astăzi ca subcontractori pentru marile companii europene, fără să capteze partea cea mai valoroasă a lanțului de producție. Trebuie să schimbăm această logică: să dezvoltăm produse cu valoare adăugată mare și să le promovăm direct pe piețele internaționale, sub nume proprii, nu ascunse în spatele altor branduri. Propunerea de a intensifica dialogul pe teme concrete, și aici mă refer la regimul fiscal, cadrul juridic aplicabil companiilor, programe de stimulare a investițiilor, este exact tipul de cooperare instituțională de care avem nevoie pentru ca antreprenorii noștri să știe unde și cum pot investi.”

„Turismul a devenit un motor real al economiei albaneze”

În cadrul întrevederii, ambasadorul Republicii Albania a prezentat evoluția recentă a climatului economic din acest stat, subliniind rolul turismului drept unul dintre sectoarele cu contribuție majoră la creșterea economică a țării.  „Turismul a devenit un motor real al economiei albaneze, iar guvernul nostru investește consecvent în infrastructura care să susțină această creștere, și anume: porturi, aeroporturi, conectivitate.

Credem că exemplul Constanței, ca hub strategic la Marea Neagră, poate fi un reper util pentru dezvoltarea Portului Durrës, iar cooperarea dintre cele două porturi poate deschide noi rute de comerț și de turism între regiunile noastre. Dezvoltarea și diversificarea acestui sector rămân priorități asumate de guvernul de la Tirana, alături de modernizarea infrastructurii care să susțină fluxurile turistice, autoritățile albaneze urmărind dezvoltarea a patru porturi și patru aeroporturi internaționale.”

Stiri calde

19:55 - U Cluj își joacă a doua șansă europeană. Duel dificil cu Brann în Conference League

19:49 - România nu rămâne fără carburanți în perioada următoare. Situația se poate schimba în august

19:40 - George Simion, apărat dintr-o direcție neașteptată: „Toți s-au dus la el”

19:30 - Alașkert - CFR Cluj, 1-1 în prima manșă a turului 2 preliminar al Conference League. Live Text

19:21 - Când ar putea fi reluată activitatea ANCPI. Soluția pregătită pentru antecontractele afectate

19:15 - România și Albania, în căutare de parteneriate dincolo de rolul de subcontractori pentru Europa

HAI România!

Boom-ul leasingului operațional

Boom-ul leasingului operațional

Viorel Cataramă spune că există pericolul să fie confiscați banii populației din bănci

Viorel Cataramă spune că există pericolul să fie confiscați banii populației din bănci

A evadat agentul!

A evadat agentul!

Proiecte speciale