Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat că liderii partidelor parlamentare și reprezentanți ai Administrației Prezidențiale au purtat discuții cu liderul AUR, George Simion, deși în spațiul public îl califică drept extremist. Băsescu a făcut declarațiile după ce informațiile privind aceste contacte au fost confirmate de mai mulți lideri politici.

Traian Băsescu a susținut că declarațiile făcute de George Simion și confirmările venite ulterior din partea unor lideri politici arată că există o diferență între discursul public și negocierile purtate în culise.

„Declarațiile lui Simion, confirmate până la urmă și de consilierii domnului președinte, și de domnul Grindeanu și de mulți alții, îmi arată că oamenii ăștia au un limbaj dublu. Una spun poporului, că nu vor să audă de extremiști, și pe ascuns se duc cu scufița în mână și spun: «nenea Simion, te rugăm, dacă poți să ne ajuți puțin, să ne scoți la vopsea». Iar Simion își bate joc de ei, pur și simplu”, a declarat fostul președinte.

Acesta a continuat spunând că, în opinia sa, liderul AUR „îi umilește” pe cei care încearcă să negocieze cu el.

„Pur și simplu îi umilește. Și ei trebuie să știe că atunci când te încurci cu un om de calitatea lui Simion, așa plătești. Azi și ieri am aflat că până la urmă, toți, de la Cotroceni până la ultimul lider de partid parlamentar, s-au dus cu căciulița în mână la Simion. Asta e”, a spus Băsescu.

Întrebat dacă AUR ar trebui implicat în discuțiile privind formarea unei majorități parlamentare, fostul președinte a spus că partidul trebuie invitat la consultări deoarece reprezintă rezultatul votului exprimat de alegători.

„Când au început primele consultări organizate de domnul președinte Dan, am spus că nu se poate să nu fie chemat și AUR, pentru că este rezultatul unui vot popular. Nu s-au parașutat ei în Parlament, ci au fost desemnați de popor ca al doilea partid”, a afirmat Băsescu.

El a făcut diferența între consultările de la Palatul Cotroceni și participarea AUR la guvernare.

„La consultări discuți cu ei, că pe urmă ai opțiunea să formezi alianță cu ei sau nu, este altă socoteală. Dar nu președintele are acest atribut”, a spus fostul șef al statului.

Traian Băsescu a comentat și declarația președintelui Nicușor Dan potrivit căreia nu ar semna un guvern din care face parte AUR.

„Președintele Nicușor Dan, când spune: «nu voi semna niciun guvern care vine cu AUR», n-are niciun fel de atribuțiune. Alianța care trece prin Parlament se prezintă la președinte și depune jurământul. Președintele nu poate să spună: «E unul de la AUR, afară cu guvernul»”, a declarat Traian Băsescu.