Tribunalul București a decis suspendarea provizorie a executării și efectelor Hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL din 19 iunie 2026, actul prin care a fost convocat Congresul extraordinar al partidului. Hotărârea instanței vine după o acțiune formulată de mai mulți contestatari ai conducerii PNL și poate fi atacată cu apel în termen de cinci zile.

Instanța s-a pronunțat miercuri asupra ordonanței președințiale depuse de membrii din tabăra care contestă conducerea lui Ilie Bolojan.

Soluția Tribunalului București este următoarea:

„Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Bolojan Ilie-Gavril- preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Motreanu Dan-Ştefan- secretar general al Partidului Naţional Liberal, invocată de pârâtul Partidul Naţional Liberal prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril. Respinge cererea formulată de reclamanţi, în contradictoriu cu pârâţii Bolojan Ilie-Gavril- preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Motreanu Dan-Ştefan- secretar general al Partidului Naţional Liberal, ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă”, arată magistrații.

„Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţi, în contradictoriu cu pârâtul Partidul Naţional Liberal prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril. Suspendă provizoriu executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar al PNL nr. 01/ 2026 din 19.06.2026, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26127/3/2026 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a Civilă. Respinge în rest cererea formulată în contradictoriu cu pârâtul Partidul Naţional Liberal prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucuresti – Sec?ia a III-a Civilă. Pronunţată, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 01.07.2026”, mai arată judecătorii.

Potrivit unor surse, efectele deciziei instanței s-ar extinde și asupra actelor subsecvente Hotărârii Consiliului Național Extraordinar, inclusiv asupra organizării și desfășurării Congresului extraordinar al PNL din 21 iunie 2026. Acest aspect urmează însă să fie clarificat în procedurile judiciare aflate pe rol.

Acțiunea în instanță a fost susținută de avocatele Roxana Tudose și Claudia Cliza. Contestatarii au solicitat suspendarea provizorie a efectelor hotărârii Consiliului Național Extraordinar prin care a fost convocat Congresul PNL.

Printre reclamanți se numără Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Sorin Câmpeanu, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Sorin Prișcă, Sebastian Rusu, George Scarlat, Dragoș Soare, Ionuț Stroe, Hubert Thuma, Adrian Veștea și Mihail Veștea.

În paralel, la Tribunalul București au fost înregistrate mai multe acțiuni prin care este contestată legalitatea hotărârilor adoptate la Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie 2026. Acestea vizează anularea hotărârilor privind excluderea unor membri, alegerea noii conduceri, modificarea Statutului partidului și actele adoptate în baza acestor decizii.

Contestatarii susțin că hotărârile au fost adoptate în baza unui proiect de statut care nu intrase încă în vigoare, că procedura de convocare a Congresului nu a respectat prevederile statutare și că au existat nereguli privind desfășurarea lucrărilor și procedura de vot.

Un nou termen în dosarul privind hotărârile Congresului Extraordinar al PNL este programat pentru 8 iulie.

„La peste 10 zile de la Congres, PNL nu a redactat încă cele mai importante hotărâri adoptate — alegerea noii conduceri și modificarea statutului. A avut, în schimb, timp să redacteze cu prioritate deciziile de sancționare și de excludere îndreptate nominal împotriva reclamanților. Ordinea priorităților este, ea însăși, elocventă. PNL are obligația legală de a redacta și înregistra aceste hotărâri la Tribunal. Netranspunerea lor în formă scrisă, la peste zece zile, nu este o simplă scăpare, ci o tergiversare care afectează dreptul la apărare al reclamanților și amână chiar controlul de legalitate pe care conducerea actuală îl evită”, au afirmat aceștia.

Contestatarii mai afirmă că, înaintea termenului de judecată, instanța a solicitat PNL să depună aceste documente, însă reprezentanții partidului s-ar fi prezentat fără ele, motiv pentru care cauza a fost amânată.

Anterior, Tribunalul Ilfov a dispus suspendarea unor hotărâri ale Biroului Politic Național al PNL privind sancționarea unor parlamentari liberali. Ulterior, aceeași tabără a solicitat și suspendarea hotărârilor privind convocarea Consiliului Național Extraordinar și a Congresului Extraordinar al partidului.