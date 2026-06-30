Conflictul intern din Partidul Național Liberal intră într-o nouă fază. Magistrații de la Tribunalul București urmează să analizeze marți solicitarea de suspendare provizorie a hotărârii prin care Consiliul Național Extraordinar al PNL a decis convocarea Congresului partidului. Această acțiune juridică reprezintă un nou episod de amploare în disputa intensă dintre tabăra condusă de actualul președinte, Ilie Bolojan, și grupul extins al contestatarilor din vechea gardă.

Instanța de judecată are misiunea de a stabili dacă va suspenda temporar efectele acestei hotărâri politice, măsura urmând să rămână în vigoare până când litigiul pe fond va fi soluționat definitiv.

Ședința de judecată este programată pentru marți, începând cu ora 12:00, când un complet al Secției a III-a Civilă din cadrul Tribunalului București va lua în discuție ordonanța președințială. Demersul a fost inițiat de opozanții actualei conduceri a PNL, care solicită blocarea provizorie a hotărârii adoptate de Consiliul Național Extraordinar în data de 19 iunie 2026, act prin care s-a deschis calea organizării Congresului extraordinar.

Semnatarii acestei acțiuni în instanță își întemeiază solicitarea pe argumente de natură legală și statutară. Reclamanții susțin că organizarea Congresului s-a făcut cu încălcarea prevederilor statutare și cer instanței să suspende efectele hotărârii până la soluționarea procesului principal.

Lista celor care contestă legitimitatea actualelor structuri de conducere și a deciziilor luate recent cuprinde nume grele din prima linie a partidului, foști miniștri, europarlamentari și lideri de organizații județene. Printre contestatari se numără Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Sorin Prișcă, Sebastian Rusu, George Scarlat, Dragoș Soare, Ionuț Stroe, Hubert Thuma, Adrian Veștea și Mihail Veștea.

În tabăra opusă, cea a pârâților în acest dosar complex, se află Partidul Național Liberal, alături de Ilie Bolojan, în calitate de președinte al formațiunii, și Dan Motreanu, care ocupă funcția de secretar general al partidului.

Acțiunea programată pentru marți este doar o parte dintr-o ofensivă juridică mult mai amplă. Nemulțumiții din PNL au deschis în total patru acțiuni la Tribunalul București, prin care solicită explicit anularea tuturor hotărârilor majore adoptate în cadrul Congresului Extraordinar al PNL din data de 21 iunie 2026.

Concret, contestatarii vizează blocarea definitivă a unor decizii politice cu impact major asupra strategiei de alianțe și a structurii interne a partidului. Aceștia cer anularea:

Hotărârii nr. 01/2026 privind excluderea de drept a membrilor care votează, susțin sau participă la formarea unui guvern cu PSD în afara liniei politice stabilite de partid;

Hotărârii nr. 02/2026 privind solicitarea demisiei unor membri și mandatul pentru declanșarea procedurilor de excludere;

actului de alegere a noii conduceri a PNL prin moțiunea „Modernizare cu rădăcini”;

actului de ratificare a modificărilor Statutului PNL.

Pe lângă anularea acestor documente fundamentale, reclamanții solicită magistraților ca toate actele adoptate în baza acestor hotărâri să fie lipsite de efecte juridice, ceea ce ar putea arunca partidul într-un blocaj organizatoric total în perioada următoare. Rămâne de văzut ce vor decide judecătorii și în ce măsură decizia de marți va modifica raportul de forțe din interiorul PNL.